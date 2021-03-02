Прогноз экспорта российской пшеницы повышен

Предложение зерна увеличилось из-за ожиданий введения плавающей пошлины М. Стулов

Аналитический центр «СовЭкон» повысил прогноз экспорта российской пшеницы в 2020/21 сельхозгоду на 1,2 млн т до 39,1 млн т из-за высоких темпов поставок в последние месяцы до введения экспортных пошлин с 15 февраля, пишет Reuters. Аналитики также считают, что увеличение предложения от фермеров перед введением со 2 июня на постоянной основе плавающей экспортной пошлины на пшеницу и увеличение поставок в Казахстан, который входит в зону свободной торговли с Россией, также поддержат общий экспорт нашей страны в ближайшие месяцы.



Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут считает, что пока сложно сказать, какой будет объем экспорта пшеницы в этом сельхозгоду, потому что неясно, будет ли выбрана квота в полном объеме. «Сейчас все идет к тому, что экспорт зерна составит более 49 млн т, из которых 39-39,5 млн т — пшеница», — сказал он «Агроинвестору». Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько уточнил, что ИКАР не пересматривал свой прежний прогноз. «Он составляет 38,5 млн т, и мы считаем этот объем комфортным. Если говорить об оценках некоторых аналитиков, то 35-37 млн т — слишком низкая планка, 39 млн т — возможно, но мы все-таки придерживаемся своей оценки», — сказал он «Агроинвестору».



Аналогичную оценку дает руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский. «Наш прогноз экспорта с учетом стран ЕАЭС составляет 38,5 млн т, мы сделали его в январе, — напомнил эксперт. — Все зависит от того, как пройдут продажи на апрель, потому что это последний месяц, когда может состояться какой-то массовый экспорт, пока он очень слабый из-за низкого спроса и более низких цен спроса, чем могут предложить российские экспортеры».



Гендиректор «Зерно-Трейд» Алексей Едуш говорит, что отгрузка пшеницы в этом сельхозгоду планируется в рамках выделенной компании квоты объемом 700 тыс. т. При этом никаких проблем с работой в рамках квоты и пошлины у нее нет. Гендиректор «Реал агро» Александр Григорьянц рассказал «Агроинвестору», у партнеров компании были проблемы с оформлением груза, неоднократные сбои при подаче заявки в рамках квоты и пошлины, однако все проблемные ситуации в результате решились. Он также отметил, что планов по экспорту у компании почти нет, потому что был низкий вывоз в первой половине сезона. «Поэтому мы получили маленькую квоту, объемы по которой мы и отгрузим. У нас большие планы по продаже зерна на внутреннем рынке, на предэкспорте, в ближнее зарубежье и страны СНГ», — рассказал он. Григорьянц также отметил, что сейчас есть хороший спрос на пшеницу, особенно из стран Прибалтики. «Наши партнеры из этих стран звонят с просьбой организовать железнодорожную отгрузку в их адрес, но, к сожалению, в связи с ограниченной квотой полноценно эту опцию мы выполнить не можем», — посетовал руководитель.



Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин говорит, что союз считает единственным верным источников данных по экспорту Минсельхоз. «Оснований для пересмотра [прогноза вывоза] нет, потому что ничего не случилось и вряд ли уже случится. Экспортеры работают в плановом режиме. По нашему глубокому убеждению, ценность прогнозов — отрицательная, она только дезинформирует. Все равно кроме Минсельхоза никто не владеет ситуацией», — сказал Зернин Агроинвестору».



Минсельхоз США в феврале прогнозировал, что объем экспорта российской пшеницы в текущем сельхозгоду составит 39 млн т. Зернин тогда отмечал, что этот прогноз совпадает с ожиданиями союза. «Состояние мирового рынка сейчас говорит о сохранении высокого спроса на российское зерно, поэтому фундаментальных оснований для корректировок показателей экспорта пока нет», — говорил он.

