В России начали действовать экспортные пошлины на кукурузу и ячмень

Вырученные за счет взимания пошлины средства будут возвращать аграриям в виде субсидий Pixabay

С 15 марта в России вступили в силу экспортные пошлины на кукурузу в размере 25 евро за тонну и на ячмень — 10 евро за тонну. Они будут действовать до 1 июня 2021 года. Соответствующее постановление 26 января подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Речь идет о поставках в пределах тарифной квоты, равной 17,5 млн т. Экспорт зерновых в объемах, превышающих ее, будет облагаться пошлиной в 50% от таможенной стоимости продукции, но не менее чем 100 евро за тонну. Решение распространяется на продукцию, вывозимую из России за пределы Таможенного союза. Вырученные за счет взимания пошлины средства будут возвращены в регионы России в виде субсидий производителям. Средства будут распределяться в зависимости от объемов производства.



Между тем, перед введением пошлин отгрузка кукурузы из России увеличилась в 10 раз, пишет «Интерафакс» со ссылкой на данные директора аналитического департамента Российского зернового союза (РЗС) Елены Тюриной. По ее словам до начала действия пошлин экспортеры старались вывезти как можно больше ячменя и кукурузы. По данным Тюриной, с 1 по 10 марта суточные отгрузки кукурузы составили 35 тыс. т, в то время как в феврале они были на уровне 3,4 тыс. т в сутки. Отгрузки ячменя также заметно выросли: с 8 тыс. т в сутки в феврале до 36 тыс. т в марте. Она также отметила, что год назад поставки ячменя на экспорт составляли 7 тыс. т в сутки.



«После введения пошлины есть большая вероятность того, что конкурентоспособность российских кукурузы и ячменя снизится, их экспорт резко сократится», — прогнозирует Тюрина. По ее словам, подобные предположения реалистичны — это можно видеть на примере пшеницы, поставки которой существенно сократились после того, как на нее начали действовать экспортные пошлины. «За первые десять дней марта ежедневные отгрузки пшеницы составили всего 40 тыс. т. При этом в феврале они были на уровне 134 тыс. т, а в марте 2020 года — 105 тыс. т», — рассказала она «Интерфаксу».



Аналогичного мнения придерживается президент РЗС Аркадий Злочевский. Он сказал «Агроинвестору», что на фоне введения пошлин на ячмень и кукурузу экспорт этих агрокультур действительно упадет. «Экспертеры сейчас пытались вывезти до введения пошлин по максимуму и увеличили отгрузки кукурузы и ячменя. В целом, мы считаем, что из 17,5 млн т квоты будет выбрано максимум 13 млн т», — оценивает он. По словам Злочевского, с финансовой точки зрения пошлина на кукурузу и ячмень не может быть отыграна, поскольку цена на фуражное зерно на мировом рынке снижается.



Кроме того, «Объединенная зерновая компания» (ОЗК) впервые в своей истории поставит в Египет по тендерному контракту 120 тыс. т не российской, а румынской пшеницы, сообщила пресс-служба компании. «Контракт на поставку двух партий по 60 тыс. т пшеницы румынского происхождения по цене $281,4 за тонну на базисе FOB Constanta заключен с компанией Grainexport SA, входящей в группу ОЗК, в рамках международного тендера Государственного агентства по закупкам продовольствия Египта (GASC)», — говорится в сообщении. Как пояснила ОЗК, это первый тендер в 2021 году, выигранный Grainexport SA, а также первый тендер в истории компании, выигранный с пшеницей не российского происхождения.



Злочевский связывает действия компании с введением пошлин на пшеницу. «Это просто замещение по объему. Российская пшеница находится под пошлиной, ее поставлять невыгодно и неинтересно, а румынскую — можно», — объяснил он. Злочевский считает, что компании начнут переключаться на поставки нероссийского зерна из-за пошлин. «Нужно учитывать и то, что у каких-то российских компаний есть отделения, например, в Казахстане», — добавил президент РЗС.

