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Russian Meat & Feed Industry — 2021

Рынки

Минсельхоз предложил цены для зерновых интервенций

Они будут едиными для всех регионов России

Екатерина Шокурова

| Агроинвестор |

Закупочные интервенции последний раз проводились в сезоне-2016/17
ooo-avg.ru
Закупочные интервенции последний раз проводились в сезоне-2016/17
ooo-avg.ru

Минсельхоз опубликовал проект приказа об определении предельных уровней максимальных и минимальных цен на сезон-2021/22, при достижении которых могут начаться зерновые товарные и закупочные интервенции. Документ устанавливает предельные уровни цен на пшеницу 3-го, 4-го и 5-го классов, рожь, ячмень и кукурузу. Цены согласованы с ФАС и будут едины для всех регионов, тогда как ранее они были дифференцированы по федеральным округам.

Закупочные интервенции могут быть проведены при достижении минимальной цены на пшеницу 3-го класса 10,56 тыс. руб./т с учетом НДС или 9,6 тыс. руб./т без НДС. Цены на пшеницу 4-го класса предлагается установить на уровне 9,9 тыс. руб./т и 9 тыс. руб./т, 5-го класса — 8,91 тыс. руб./т и 8,1 тыс. руб./т соответственно. Предложенные предельные уровни минимальных цен на кукурузу — 9,9 тыс. руб./т с НДС и 9 тыс. руб./т без НДС, на рожь и ячмень — 9,57 тыс. руб./т и 8,7 тыс. руб./т с НДС и без него.

Предлагаемый предельный уровень максимальных цен на пшеницу 3-го класса для возможного проведения товарных интервенций — 14,41 тыс. руб. за тонну с НДС и 13,1 тыс. руб./т без НДС, 4-го класса — 13,53 тыс. руб./т и 12,3 тыс. руб./т, 5-го класса — 11,55 тыс. руб./т и 10,5 тыс. руб./т. Максимальную цену для кукурузы Минсельхоз предложил установить на уровне 12,43 тыс. руб. за тонну с НДС и 11,3 тыс. руб./т без него, на рожь — 10,45 тыс. руб./т (9,5 тыс. руб./т), на ячмень — 11,88 тыс. руб./т (10,8 тыс. руб./т).

По данным Национального союза зернопроизводителей на 19 февраля, средние цены на пшеницу 3-го класса варьировались от 14 тыс. руб./т с НДС в зависимости от федерального округа, пшеница 4-го класса стоила 13-16 тыс. руб./т, 5-го класса — 12,5-15,8 тыс. руб./т. Самые низкие цены были в Сибири, самые высокие — в Центре страны. Средние цены на рожь составляли 10,5-13,5 тыс. руб./т, ячмень стоил 10-16,15 тыс. руб./т, кукуруза — 13-17,25 тыс. руб./т.

Механизм закупочных и товарных интервенций на рынке зерна действует с 2001 года. Они используются для стабилизации цен на зерновые агрокультуры и поддержки аграриев. Когда цены сильно снижаются, государство закупает зерно в интервенционный фонд, чтобы снять лишний объем с рынка, когда повышаются — продает ранее закупленное зерно для стабилизации цен. По данным Минсельхоза, объем зерна в интервенционном фонде по состоянию на 12 февраля составлял 135,3 тыс. т. Товарные интервенции в России проходят в настоящее время, закупочные интервенции последний раз проводились в сезоне-2016/17.

Екатерина Шокурова 

Агроинвестор
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