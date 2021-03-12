Владимир Путин: государство не намерено ущемлять бизнес нерыночными методами

В приоритете должен оставаться внутренний рынок АО НК КТЖ

Председатель совета директоров ГК «Русагро» Вадим Мошкович на совещании у президента Владимира Путина о мерах по повышению инвестиционной активности обратил внимание на введение экспортных ограничений на зерновом рынке в условиях роста цен на составляющие себестоимости: ГСМ, технику, удобрения, средства защиты растений и другие. Бизнесмен опасается, что квоты на вывоз зерна и плавающая пошлина сделают выращивание пшеницы нерентабельным. Путин в ответ сказал, что «нет никакого желания прижимать нерыночными методами бизнес», но он должен развиваться не в ущерб гражданам страны, а также напомнил, что аграрии добиваются успехов благодаря многолетней системной поддержке со стороны государства.



Мошкович отметил, что производители быстро отреагировали на рост цен на подсолнечное масло и сахар, согласившись подписать соглашение, фиксирующее цены, однако также оперативно отреагировать на повышение стоимости зерна не удалось, и правительство установило экспортные пошлины. Кроме того, сейчас идет разговор о введение механизма демпфера на подсолнечной масло по аналогии с тем, который начнет действовать со 2 июня на зерновом рынке, об этом накануне рассказал глава Минэкономразвития Максим Решетников. «А у нас уже все годовые программы сверстаны, мы продукцию закупили на год вперед, и это может обернуться для нас большими убытками, нарушением экспортных поставок, — предупредил Мошкович (цитата по стенограмме совещания). — И в целом, мне кажется, такие меры не совсем идут на пользу с точки зрения экспорта нашей сельхозпродукции, долгосрочного планирования и выстраивания работы по экспорту нашей сельхозпродукции, где мы стараемся, мы завоевываем рынки».



После совещания Решетников уточнил, что регулирование экспорта растительного масла с помощью демпфера может начаться не раньше сентября, с нового сезона на рынке масличных и продуктов их переработки, сообщил «Интерфакс». «Мы его (демпфер) введем заранее, у бизнеса будет возможность к этому подготовиться, — сказал министр. — Первую часть, по большому счету, уже ввели — это экспортные пошлины на семечку, рапс и сою. Достраиваем комплексную систему регулирования».



Также Решетников подчеркнул важность того, чтобы аграрии увидели выполнение второй части договоренности — что собранные деньги возвращаются в сельское хозяйство. Кроме того, комментируя опасения производителей растительного масла по поводу новой меры ограничения экспорта, Решетников заявил, что ведомства «будут очень аккуратно искать баланс». «Наша задача — срезать пик цен на мировых рынках и в то же время дать возможность дальше развивать инвестиции», — добавил он, уточнив, что демпфер будет распространяться не только на подсолнечное, но и на другие виды растительного масла.



В ходе совещания Владимир Путин отметил, что понимает, как трудно российским сельхозпроизводителям завоевывать зарубежные рынки, и желание экспортировать продукцию по высоким мировым ценам также понятно. Однако в приоритете должен оставаться внутренний рынок, и нынешние ограничения связаны с извлечением сверхприбыли. «И здесь ничего страшного нет. С учетом инструментов поддержки со стороны государства отрасль не пострадает, не должна пострадать», — сказал президент. Кроме того, он заверил, что правительство проанализирует объективные факторы, влияющие на ценообразование в агросекторе, учтет интересы бизнеса и будет делать все, чтобы поддержать отрасль и ее экспортный потенциал.

