Уход с рынка малых и средних предприятий может ускориться

Нехватка оборотных средств актуальна для агросектора flickr.com

Значительная часть малого и среднего бизнеса в этом году продолжает испытывать серьезные проблемы, пишет РБК со ссылкой на данные мониторинга аппарата бизнес-омбудсмена Бориса Титова. Из 5,3 тыс. опрошенных компаний каждая десятая заявила, что готовится к закрытию, у трети продолжает снижаться оборот. Основной трудностью, по мнению большинства респондентов, стало то, что спрос на продукцию с момента начала пандемии COVID-19 так и не восстановился, говорится в сообщении на сайте уполномоченного по защите прав предпринимателей.



Согласно мониторингу, данные которого приводит РБК, у более чем 40% компаний в прошлом году спрос на товары и услуги упал в полтора раза и более. Примерно у 60% компаний выручка уменьшилась свыше чем на 30%. В начале 2021-го у трети респондентов оборот продолжал снижаться, лишь 19,1% участников опроса сказали, что потери прошлого года постепенно восстанавливаются.



Малый и средний бизнес, ориентированный только на офлайн, сейчас выживает. Именно в этом сегменте будет больше всего закрытий и банкротств, считает старший руководитель проектов, направление «Оценка и финансовый консалтинг» группы компаний SRG Татьяна Козлова. «Нужно понимать, что мы уже живем в другой реальности, к которой нужно приспосабливаться и не ждать, что все вернется на круги своя», — говорит она.



«Нехватка оборотных средств наблюдается повсеместно, очень сильно ухудшилась платежная дисциплина. Многие небольшие предприятия, завязанные на контракты госкомпаний и крупных корпораций, ждут оплаты дебиторской задолженности. Авансирование будущих контрактов осуществляется очень неохотно», — рассказала Козлова «Агроинвестору».



Сферы деятельности компаний, которые принимали участие в исследовании, не уточняются, однако очевидно, что риски банкротств актуальны и для агросектора, хотя официально он не был признан пострадавшим от пандемии. «Малые и средние формы агробизнеса в первую очередь оказываются под ударом, в их рядах возможны существенные сокращения», — прокомментировала «Агроинвестору» аналитик Института комплексных стратегических исследований (ИКСИ) Надежда Каныгина.



По ее словам, ситуация с пандемией коронавируса в мире вносит непредсказуемость в плане открытия экспортных рынков, налаживания логистических цепочек. Неопределенность с объемами экспортных поставок и мировыми ценами на продовольствие также негативно сказывается на прогнозировании внутренних цен и рентабельности. Кроме того, обострилась проблема доверия участников рынка государству, которое в любой момент может менять правила игры, говорит Каныгина. Так, например, без достаточных на то оснований были введены пошлины на экспорт зерна. «Подобные меры непосредственно влияют на рентабельность производств, нарушают планы, снижают прогнозируемость, мотивацию к инвестированию и внедрению инноваций», — отмечает она.



Хотя агроотрасль достаточно инертная, в определенных сегментах такие действия государства могут вынудить некоторых производителей по меньшей мере сократить посевы, а то и вовсе уйти с рынка, рассуждает Каныгина. При этом у крупных агрохолдингов, как правило, есть возможность диверсифицировать производство и лучше подстроиться под новые правила. «А вот малые и средние формы агробизнеса в первую очередь оказываются под ударом, в их рядах возможны существенные сокращения», — предупреждает она.



По оценке Козловой, в агросекторе ситуация выглядит более оптимистичной, чем в других отраслях, однако общая тенденция с удлинением производственного цикла и нехваткой оборотных средств наблюдается и здесь. «Скорее всего, в ближайшие два-три года будет наблюдаться укрупнение бизнеса и передача некоторых функций на аутсорсинг», — допускает она.

