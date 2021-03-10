Цены на пшеницу снова падают

Экспорт зерна в марте оценивается в 1,8-2 млн тонн Е. Разумный

Реагируя на динамику мировых площадок, цены на пшеницу на прошлой неделе снизились, сообщает Reuters. Так, по данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), цена тонны российской пшеницы с 12,5% протеина уменьшилась на $2 до $285 (FOB, Новороссийск). Аналитический центр «СовЭкон» зафиксировал снижение цены на пшеницу 3-го класса на $1 до $285/т. Данные Refinitiv говорят о падении с $287/т до $283,5/т. Аналитический центр «Русагротранса» оценил цену спроса ниже $280/т (FOB), рассказал «Агроинвестору» руководитель центра Игорь Павенский. Он отметил, что спроса на поставки в апреле почти нет, как и новых сделок.



По словам Павенского, экспорт зерна в марте оценивается в 1,8-2 млн т, из которых 0,9-1 млн т составит пшеница, в прошлом месяце вывоз достигал 4,07 млн т. «Но при этом ожидается рост более чем в два раза поставок ячменя — с 228 тыс. т до 530 тыс. т и кукурузы — с 230 тыс. т до 475 тыс. т. То есть ячменя и кукурузы может быть вывезено столько же, сколько и пшеницы», — говорит Павенский.



С начала сезона-2020/21 по 4 марта экспорт зерна из России составил 36,5 млн т, это на 30% больше показателя аналогичного периода предыдущего сельхозгода. В том числе вывоз пшеницы достиг 31,4 млн т, что также на 30% выше уровня прошлого сезона, ячменя — 3,6 млн т, или на 52% больше, кукурузы — 1,4 млн т, или на 2% меньше, приводит «СовЭкон» данные ФТС. По данным службы, февральский зерновой экспорт составил 4,3 млн т, из которых 3,8 млн т — пшеница.



Аналитики «СовЭкона» отметили активизацию спроса со стороны экспортеров, а также «агрессивное» повышение цен спроса с их стороны в портах. «Мы не удивимся, если увидим, что ряд экспортеров заметно ускорят закупки в течение ближайших нескольких недель, чтобы срочно получить пшеницу для приближающихся судов», — цитирует Reuters аналитиков центра. При этом они прогнозируют относительно умеренные поставки пшеницы в первой половине марта и ускорение темпов отгрузки во второй половине месяца.



С 1 марта в России действует пошлина 50 евро/т на экспорт пшеницы. За первую неделю месяца через зерновые терминалы Новороссийска, по данным ГК ТБИ/Logistic OS, на внешние рынки было отгружено 307,3 тыс. т зерна — на 31,8% меньше, чем на предыдущей неделе и 39,7% ниже показателя за аналогичный период прошлого сезона. В том числе поставки пшеницы сократились на 74% и 75,6% соответственно, составив 108,2 тыс. т. Зато вывоз ячменя по сравнению с последней неделей февраля вырос в пять раз до 152,4 тыс. т, кукурузы — в 7,7 раза до 46,7 тыс. т.

