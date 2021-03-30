Цены на пшеницу резко упали

С начала сезона по 25 марта экспорт зерна из России составил 38,5 млн тонн sea-line.org

Экспортные цены на российскую пшеницу на прошлой неделе продолжили снижаться на фоне аналогичной динамики мировых бенчмарков и резкого сокращения спроса, сообщает Reuters. Так, по данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), за прошедшую неделю цена тонны пшеницы с 12,5% протеина упала с $273 до $257 (FOB, Новороссийск). Аналитический центр «СовЭкон» зафиксировал снижение цены с $274/т до $253/т на фоне вялого спроса и улучшения видов на новый урожай в Северном полушарии. Многие импортеры все еще ждут более низких цен или рассчитывают на перенос покупок уже на новый сезон, говорится в сообщении «СовЭкона». Данные Refinitiv также говорят о резком падении цены до $250/т с $272/т неделей ранее. Аналитический центр «Русагротранса» оценил снижение примерно в $15 до $265/т, рассказал «Агроинвестору» руководитель центра Игорь Павенский.



«Котировки на пшеницу в Чикаго и Париже снизились за прошлую неделю на 2,2-2,3%. Мировой рынок сфокусирован на «медвежьих» новостях. Недавние осадки компенсировали дефицит влаги в США. Виды на новый урожай в ЕС и Черноморском регионе остаются хорошими», — говорится в обзоре «СовЭкона». По данным центра, на внутреннем рынке цена пшеницы 3-го класса упала на 225 руб. и достигла 13,7 тыс. руб. за тонну, 4-го класса — снизилась на 250 руб. до 13,6 тыс. руб. за тонну с самовывозом для европейской части страны.



С начала сезона-2020/21 по 25 марта экспорт зерна из России составил 38,5 млн т, это на 28% больше показателя аналогичного периода предыдущего сельхозгода. В том числе вывоз пшеницы составил 32 млн т, что на 24% больше прошлого сезона, ячменя — 4,2 млн т, или на 67% больше, кукурузы — 2,2 млн т, или на 32% больше, приводит «СовЭкон» данные ФТС. «Рынок пока игнорирует риски для второго урожая кукурузы в Бразилии, сев которой серьезно задержался, а текущая погода слишком суха. Глобальный баланс кукурузы в 2020/21 становится с каждой неделей более напряженным», — отметил «СовЭкон». Эксперты центра ожидают краткосрочного сохранения понижательной тенденции на экспортном и рублевом рынках пшеницы. «Вместе с тем, на фоне напряженного мирового зернового баланса 2020/21 нельзя исключать скачков экспортных цен в ближайшие несколько недель», — считают аналитики.



Погодные условия остаются в целом благоприятными для нового урожая, отмечают аналитики «СовЭкона». Хотя в Черноземье есть сообщения о высоких потерях из-за ледяной корки, но это не должно существенно сказаться на прогнозе урожая, так как улучшение прогнозов для юга вполне компенсирует эти потери. Ранее «СовЭкон» повысил свой прогноз урожая пшеницы с 76,2 млн т до 79,3 млн т. ИКАР также увеличил свою оценку по ней с 78 млн т до 79,8 млн т.



25 марта в ходе онлайн-конференции «Новый взгляд на российский биржевой рынок зерна» гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко говорил, что экспорт зерна в этом сезоне составит 45-46 млн т вместо 50-51 млн т, из них 36-36,5 млн т придется на пшеницу. Тогда он прогнозировал, что на мировом рынке цены на российскую пшеницу нового урожая могут «стартовать» с $240 за тонну и меньше. Однако эксперт отмечал, что эта оценка все равно выше уровня цен, которые были почти четыре сезона подряд, когда в начале сезона цены были примерно одинаковыми — около $200 за тонну, плюс-минус $5/т. По оценке Игоря Павенского, которую он озвучивал на конференции, по итогам девяти месяцев сезона-2020/21 экспорт зерна сохранит рекордный уровень — 41,7 млн т против 33,8 млн т за аналогичный период прошлого сельхозгода. В том числе объем поставок пшеницы оценивается в 34,1 млн т против 27,8 млн т годом ранее.

