Экспортные цены на пшеницу продолжили расти

С начала сезона по 22 апреля экспорт зерна из России составил 39,6 млн тонн НПК «Объединенная Вагонная Компания»

По данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), на прошлой неделе экспортные цены на российскую пшеницу с протеином 12,5% выросли с $248 до $265 за тонну (FOB), сообщает Reuters. По информации агентства, увеличение произошло вслед за мировыми площадками. Аналитический центр «СовЭкон» зафиксировал повышение экспортной цены пшеницы этого класса на $6 до $253 за тонну FOB.



Цены на зерно в мире вновь стремительно растут, говорится в обзоре «СовЭкона». Котировки на пшеницу и кукурузу 22 апреля на Чикагской бирже показали максимально возможный дневной прирост. За апрель цены на пшеницу на мировых биржах увеличились примерно на 15%, отметили аналитики. После этого начался рост цен и на черноморскую пшеницу: на прошлой неделе укрепление котировок отмечено на рублевом рынке на фоне оживления покупок со стороны экспортеров, сообщил «СовЭкон».



Руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский рассказал «Агроинвестору», что индикативные экспортные цены на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в июне составляют около $260/т против $245/т неделей ранее. По данным центра, причиной такой динамики стали новости о крупных закупках французской пшеницы Китаем, информация о возможном увеличении экспортных пошлин в Аргентине, в том числе на пшеницу (сейчас она составляет 12%). Также Павенский связывает увеличение цен с засухой в Бразилии, которая угрожает урожаю кукурузы.



Внутренние цены тоже повышаются, сообщил «СовЭкон». Стоимость пшеницы 3-го и 4-го классов с самовывозом для Европейской части России увеличилась на 150 руб./т до 13750 руб./т и 13725 руб./т соответственно. «Цены на пшеницу поддерживаются усиливающимся спросом экспортеров, также поддержку оказывают поставки в Казахстан. Трейдеры очень активно закупают кукурузу в Поволжье на фоне открытия навигации», — отмечают аналитики.



С начала сезона-2020/21 по 22 апреля экспорт зерна из России составил 39,6 млн т, это на 16% больше показателя аналогичного периода предыдущего сельхозгода. В том числе вывоз пшеницы достиг 32,6 млн т, что на 12% выше уровня прошлого сезона, ячменя — 4,5 млн т, или на 71% больше, кукурузы — 2,4 млн т, или на 9% больше, приводит «СовЭкон» данные ФТС. По словам Павенского, с начала сезона по 25 апреля экспорт зерна без учета поставок в ЕАЭС составил почти 43,5 млн т, в том числе 34,6 млн т пшеницы. По оценке «СовЭкона», в апреле может быть вывезено 2,3 млн т зерна, включая 1,3 млн т пшеницы и 0,6 млн т ячменя.



Между тем, Минсельхоз провел очередное еженедельное обновление расчетных ставок вывозных пошлин для пшеницы, ячменя и кукурузы в рамках подготовки к введению зернового демпфера, который начнет действовать со 2 июня. Как следует из опубликованных данных, по состоянию на 23 апреля при индикативной цене на пшеницу и меслин в размере $267,9 за тонну ставка вывозной таможенной пошлины составит $47,5/т. Неделей ранее она была на уровне $52,7/т. При цене на ячмень $237,9/т (неделей ранее — $240,3/т) экспортная пошлина составляет $37 ($38,7) за тонну, для кукурузы при индикативной цене $250,9 ($249,2) за тонну ставка составляет $46,1 ($44,9) за тонну.

