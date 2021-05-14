Минэкономразвития: инфляция вышла на плато

За прошедшую неделю заметнее всего подорожали овощи Pixabay

Глава Минэкономразвития Максим Решетников на брифинге в правительстве заявил, что годовая инфляция в России вышла на плато, после которого снизится. По прогнозу ведомства, к концу года она составит 4,3%, сообщает ТАСС. Решетников отметил, что скачки инфляции в начале мая непоказательны, так как на этот период пришлись праздники, кроме того, сейчас достаточно «рваная» база, так что делать выводы по недельным или годовым данным преждевременно. «Пока я могу сказать, что все идет по тому графику, как мы где-то 2,5 месяца назад для себя спланировали. В марте у нас было 5,8%, потом мы спустились, — цитирует Решетникова ТАСС. — Сейчас мы прогнозируемо чуть-чуть приподнялись и на этом плато мы будем находиться определенное время и колебаться, а дальше пойдет снижение».



По данным Росстата, с 5 по 11 мая инфляция составила 0,1%. В течение трех недель до этого показатель держался на уровне 0,2%, с начала года инфляция составила 3%. За неделю заметнее всего выросла стоимость плодоовощной продукции — в среднем на 0,9%. В том числе капуста подорожала на 4,9%, картофель — на 2,9%, лук — на 2,5%, морковь — на 2,2%, огурцы — на 1,9%. При этом цены на томаты снизились на 0,6%, яблоки подешевели на 0,2%. Среди других наблюдаемых видов продовольствия на 0,6% подорожала баранина, на 0,5% — гречневая крупа, на 0,3% — свинина. Стоимость говядины, курицы, пшеничной муки, хлеба и булочных изделий из пшеничной муки первого и второго сортов, а также макаронных изделий выросла на 0,2%. Росстат также отметил, что цены на сахар-песок в среднем по России не изменились, а цены на подсолнечное масло выросли на 0,4%. Яйца подешевели на 1%.



Решетников в ходе брифинга заявил, что правительство не собирается продлевать соглашения с бизнесом по фиксации цен на сахар и подсолнечное масло, сообщило издание. По его словам, Минэкономразвития обеспокоено всплеском мировых цен на сырьевые товары и продовольствие и ростом российского экспорта, а также обсуждает дополнительные меры для стабилизации цен на внутреннем рынке. «То, что нас реально волнует — это то, что в апреле возобновился рост мировых цен на продовольствие, и в целом на commodities, — цитирует министра «Российская газета». — В апреле мы увидели серьезное нарастание давления, мы увидели, что возобновился экспорт, который по некоторым позициям приостановился, а сейчас снова пошел, не только по продовольствию, даже с существенно повышенными пошлинами».



Но пока на внутреннем рынке механизмы сдерживания цен «более-менее нормально работают», считает Решетников. По его мнению, правительству удается удерживать ситуацию, но нужно время, чтобы все механизмы заработали в полной мере. «Рассчитываем, что в птицеводстве у нас птичий грипп отходит по плану, прочие меры включаются, производители начинают привлекать субсидии, покупатели начинают их получать, все равно время на адаптацию надо, и чтобы инструменты заработали», — пояснил Решетников. Он также сказал, что правительство постоянно «донастраивает» меры регулирования ситуации. «Из последнего — запрет на экспорт гречки. Если бы он не был введен, был риск, что нужный нам объем гречки мог быть вывезен в Китай», — считает министр.



Он добавил, что Минэкономразвития продолжит мониторить ситуацию и в случае необходимости примет решения. Так, есть «пара позиций», которые обсуждаются, ряд позиций взят на дополнительную проработку. «Когда мы поймем, что у нас не хватает инструментария, тогда будем уже принимать решения и объявлять о них, — добавил министр. — На апрельский и майский уровень мировых цен мы редуты воздвигли. То есть ты строишь защитную дамбу на определенную высоту волны, но если высота подходит и ожидается, что она будет выше, конечно, дамбу надо тогда корректировать. Будем смотреть, потому что действительно мировая инфляция разогналась».



Ранее на совещании у первого зампреда правительства Андрея Белоусова чиновники обсудили ситуацию с ценами на продовольствие. По состоянию на 4 мая рост цен на продовольствие в годовом выражении замедлился до 6,6%, в марте этот показатель был на уровне 7,6%, говорится в сообщении на сайте кабмина. Также там отмечается, что особого внимания все еще требует ряд позиций, в том числе яйца, гречневая крупа, пшеничный хлеб, подсолнечное масло и сахар.

