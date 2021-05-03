Урожай яблок может стать рекордным

Площадь закладки садов в этом году прогнозируется на уровне 16 тысяч гектаров Pixabay

По прогнозу Плодоовощного союза, в этом году производство яблок может стать рекордным и составить 1,5 млн т. Весна на Юге, где выращивается основной объем плодов, достаточно мягкая, а значит есть хороший задел на урожай, считает директор союза Михаил Глушков. В основных регионах садоводства — в Центре и на Юге — зима была хорошей, делится президент Ассоциации садоводов России Игорь Муханин. «Морозы были хоть и продолжительные, но до критически низкого уровня — ниже -35 градусов — температура не падала. Весна в этом году по всей России затяжная, температура воздуха все еще относительно низкая, что тоже хорошо для садоводов: чем позже теплеет, тем меньше риск возвратных заморозков», — рассказал он «Агроинвестору».



Муханин отмечает, садоводство по-прежнему остается одной из самых инвестиционно привлекательных отраслей сельского хозяйства: во-первых, из-за господдержки, во-вторых, из-за достаточно высоких цен на яблоки. Однако садоводство, как и другие сектора АПК, сильно пострадало из-за инфляции. «Только за последние четыре месяца цены на пестициды выросли на 40%, саженцы и запчасти подорожали в два раза, шпалеры — в полтора раза, а металл — на 80%, — сравнивает он. — В итоге если осенью холодильные мощности на 1,2 тыс. т можно было построить за 50 млн руб., причем с запасом, то теперь его нереально построить даже за 70 млн руб. При этом субсидии остаются на прежнем уровне, они не растут». В итоге если в 2020 году себестоимость производства яблок составляла 17-18 тыс. руб./т, то в этом году она выросла до 27 тыс. руб./т с учетом упаковки, подсчитал Муханин.



Глушков добавляет, что в этом году в феврале-марте были определенные сложности с бригадами обрезчиков. В целом, дефицит кадров в плодоводстве, по данным союза, в этом году оценивался в 1-1,2 тыс. человек. «Обрезка плодовых деревьев — это навык, для освоения которого требуется дополнительное обучение. Пока границы были открыты, в Россию приезжали бригады из Молдавии, Украины, Узбекистана, которые умеют это делать. В этом году из-за закрытия границ не все сезонные рабочие смогли попасть в Россию, а некоторые сезонные рабочие ушли в другие отрасли сельского хозяйства, где тоже наблюдался кадровый дефицит. В итоге садоводы нанимали свободные бригады по цене в два раза дороже рыночной», — знает он.



Тем не менее, даже несмотря на увеличение производственной себестоимости, садоводы продолжат закладывать новые сады — в этом году площади под ними составят 16 тыс. га, говорит Муханин. Ежегодно планы Минсельхоза по закладке садов, которые составляют 11 тыс. га, перевыполняются, подчеркивает Глушков. «По факту, наши садоводы закладывают 15-16 тыс. га, и этот год, скорее всего, не станет исключением, однако основные площади садов закладываются не весной, а осенью», — уточнил он.



После того, как мы получим хороший урожай яблок, оптовая цена на них, скорее всего, упадет, а значит, отрасль станет менее привлекательной для инвесторов, считает Глушков. «Еще в позапрошлом году мы достигли планового значения Доктрины продовольственной безопасности по яблокам, дальнейший рост производства будет приводить к увеличению конкуренции и, соответственно, росту цены, — прокомментировал он «Агроинвестору». — А значит, со следующего года темпы закладки садов снизятся. Причем не только из-за уменьшения оптовых цен, но и из-за ежегодной нехватки субсидий на закладку садов: инвесторы получают субсидии значительно позже, чем рассчитывают, а некоторые и вовсе их не получают». Глушков добавляет, что из-за высоких темпов закладки у государства просто не хватает запланированных в бюджете денег на субсидирование.



Директор предприятия «Брянский сад» Олег Кобец отмечает, что зима в этом сезоне в регионе работы компании была достаточно холодной, однако морозы не повредили саженцы. В апреле дожди затрудняли обработку сада, но они не окажут негативного влияния на плодовые деревья, уверен он. «Мы наблюдаем, что почки на них находятся в хорошем состоянии, а значит, если морозы не ударят во время цветения и плодоношения, мы получим урожай», — надеется он. В этом году «Брянский сад» высадит 120 тыс. саженцев, продолжая закладку сада. В итоге площадь садов интенсивного типа на предприятии составят 250 га.

