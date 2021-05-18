Аграрии предупредили о риске снижения урожая из-за подорожавших удобрений

На внутреннем рынке удобрения дешевле, чем при поставках на экспорт «ФосАгро»

Аграрии Ставропольского края попросили зафиксировать цены на минеральные удобрения, необходимые для сева озимых культур под урожай 2022 года. Они уже подорожали как минимум на 60%, что в итоге грозит снижением объема внесения и как результат — сокращением урожая зерна. Это может спровоцировать рост цен на муку и хлебобулочные изделия в, сообщает РБК со ссылкой на письмо председателя ставропольского отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Дениса Слинько, направленное полпреду президента в Северо-Кавказском федеральном округе Юрию Чайке.



Цены должны быть зафиксированы с ростом не более 10% к июню 2020 года, говорится в письме, с которым ознакомилось издание. Всего на Ставрополье в этом году планируется посеять около 2 млн га озимых зерновых. Самая большая статья расходов при озимом севе — минеральные удобрения, в первую очередь аммофос. При средней норме 100 кг/га аммофоса расходы сельхозпроизводителей на удобрения в ценах апреля 2020 года составили бы 5,4 млрд руб. Однако сейчас биржевые цены на это удобрение выросли уже более чем на 75%. В результате только на закупку аммофоса аграриям Ставрополья понадобится дополнительно более 4 млрд руб., говорится в письме Слинько.



По данным Росстата на долю Ставропольского края приходится около 4% всего российского производства зерновых, в 2020 году в регионе собрали 5,7 млн т зерна. При этом Ставрополье — лидер по выращиванию высокопротеиновой пшеницы, которая используется в качестве «улучшителя» в мукомольной отрасли, сказал РБК президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский. По его данным, с проблемой столкнулся не только Ставропольский край, но и другие регионы: рост цен на удобрения в этом году составил в среднем от 15% до 40%.



Представитель Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) сказал РБК, что предприятия и так сдерживают цены — для российских аграриев удобрения на 20-30% дешевле, чем для западных конкурентов. Минпромторг заверил, что динамика цен на удобрения «не превышает ежемесячного роста в 5%».



Представитель РАПУ сказал «Агроинвестору», что для российских производителей минеральных удобрений внутренний рынок является стратегически приоритетным, поэтому они принимают необходимые меры для его развития и поддержания стабильно высокого спроса на свою продукцию. «Цена на минеральные удобрения для аграриев уже регулируется методикой ценообразования ФАС и подкрепляется мерами производителей удобрений по сдерживанию цен, в том числе направленными на нивелирование инфляции сырьевых затрат — основного фактора роста цен на готовую продукцию, — прокомментировал он. — Ключевыми составляющими минеральных удобрений являются аммиак, фосфорсодержащее сырье, сера, необходимая для извлечения фосфора, и калий. Цена на них в России привязана к экспортной цене, проще говоря — к мировому рынку».



По данным РАПУ, за последние полгода цена на аммиак — основной ингредиент азотных удобрений — выросла почти вдвое, а на серу — более чем в 2,5 раза. В полтора раза подорожал мазут, используемый в качестве технологического топлива для переработки фосфорсодержащей руды. Кроме того, в прошлом году в 3,5 раза был увеличен НДПИ, что повышает затраты производителей на добычу фосфорсодержащих и калийных руд. Для производителей это означает повышение себестоимости производства на 6 млрд руб. в 2021 году, в дальнейшем, с увеличением объемов производства, этот показатель будет только расти, обращает внимание РАПУ. Кроме того, после падения цен на ключевые виды минеральных удобрений на 40% в 2019—2020 годах, сейчас наблюдается восстановительный тренд, напомнил представитель ассоциации.



При этом, по данным Минсельхоза, с начала года аграрии увеличили закупки минеральных удобрений на 20%, так что неясно — о каком сокращении внесения удобрений идет речь, продолжает представитель РАПУ. «К середине мая российские производители минеральных удобрений обеспечили закупку аграриями более 90% потребности под весенний сев и 65% — от увеличенной годовой потребности АПК в минеральных удобрениях», — уточняет он.



Несмотря на то, что у подавляющего большинства российских аграриев есть необходимые средства для покупки минеральных удобрений по рыночным ценам, идеи об их фиксации возникают регулярно, обращает внимание РАПУ. По мнению ассоциации, эта инициатива может быть направлена на создание для ряда сельхозпроизводителей дополнительных необоснованных выгод для дальнейшего роста их маржинальности за счет финансовых потерь производителей минеральных удобрений и фактическое закрепление нерыночного режима перекрестного субсидирования одной экспортной отрасли за счет другой.



Есть два варианта существования на рынке: первый — когда стоимость входных ресурсов и продукции регулируется рынком, то есть спросом и предложением, второй — вариант, который использует Россия, когда государство ограничивает стоимость продукции сельского хозяйства, не ограничивая стоимость производственных ресурсов, рассуждает вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут. «По сути, это означает, что возможные доходы аграриев перекладываются в карман других отраслей. В этой ситуации нужно или сбалансировать подходы или регулировать всю цепочку, последний вариант — путь в никуда, который мы уже проходили», — сказал Корбут «Агроинвестору».



По его словам, риск сокращения внесения удобрений из-за роста цен и, соответственно, снижения урожая, велик тогда, когда уменьшаются доходы аграриев. Рост цен мирового рынка, который уже произошел, имеет вполне естественную природу, отмечает он. Причиной этого Корбут называет повышение стоимости зерна в мире, на фоне чего фермеры начали применять больше удобрений, чтобы увеличить производство продукции и получить больше дохода. «Но мы пошли своим путем — ограничили доходы фермерам, не ограничив цены входных ресурсов. Поэтому вопрос аграриев Ставрополья о том, зачем производить больше продукции, не получив больше прибыли, вполне естественный. Цель производства — это доход», — объяснил Корбут. Он отметил, что деньги на проведение полевых работ у аграриев сейчас есть, однако на данный момент стоит вопрос о закупке удобрений под осенний сев.



Слинько уверен, что без заморозки цен на удобрения аграриям придется «значительно сократить применение удобрений и, возможно, посевные площади, что приведет к недобору зерна озимых в 2022 году, пишет РБК. Последствиями может стать неминуемое сокращение объемов производства и рост цен на социально значимые продукты питания, констатирует он в письме Чайке. Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько сказал РБК, что уменьшение посевов не исключено, «чтобы на один гектар уходило больше удобрений». В этом случае производство зерновых перестанет увеличиваться, при самом пессимистичном сценарии — даже снизится, пишет издание.



Между тем, по мнению Минпромторга, необходимости в заморозке или в жестком регулировании цен на минеральные удобрения в России пока нет, пишет ТАСС. «В настоящее время мы не видим оснований для введения заморозки цен или иных мер жесткого регулирования», — сообщила агентству пресс-служба министерства. При этом ведомство не исключает, что в случае взрывного или необоснованного роста цен на минеральные удобрения правительство «применит соответствующие меры реагирования». По данным «Интерфакса», Федеральная антимонопольная служба (ФАС) уже провела проверки в нескольких регионах и не выявила фактов необоснованного повышения цен на минеральные удобрения. Увеличение стоимости, по официальным данным, на сегодняшний день не превышает 5%.

