Минсельхоз планирует заключить соглашения о снижении цен на удобрения

Большинство аграриев уже закупили все необходимое для весенних полевых работ Rauch

Минсельхоз подготовил проект постановления правительства для заключения с производителями и поставщиками минеральных удобрений соглашений о снижении и поддержании цен на продукцию. Такие договоренности могут действовать до 1 июля, следует из документа, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Министерство ожидает, что заключение соглашений позволит стабилизировать цены на минеральные удобрения на внутреннем рынке для штатного проведения аграриями весенних полевых работ в стране в текущем году.



«Для снижения и поддержания цен на минеральные удобрения, Министерству промышленности и торговли России совместно с Минсельхозом заключить соглашения с хозяйствующими субъектами — производителями и поставщиками минеральных удобрений», — говорится в документе. Соглашения будут считаться допустимыми в случае соблюдения некоторых условий. Первое — предметом соглашений является реализация минеральных удобрений аграриям на территории России, второе — соглашения не должны затрагивать поставку и реализацию других видов товаров.



Координировать действия по исполнению соглашений будет Минпромторг, уточняется в документе. Росстат будет предоставлять Минпромторгу, Минсельхозу и Федеральной антимонопольной службе показатели, касающиеся отпускных цен на минеральные удобрения сельхозтоваропроизводителям.



Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут сказал «Агроинвестору», что все удобрения имеют разный индекс роста цен, поэтому сложно сказать, насколько надо снизить цены на удобрения, чтобы это ощутили аграрии. «Примерно — на 20%. Есть другой вопрос: а достаточно ли сейчас денег у аграриев, и есть ли у них стимул для того, чтобы массово закупать эти минеральные удобрения. Ожидаемое ограничение доходности производства зерна не очень мотивирует», — отметил он. Он также добавил, что на данный момент большинство аграриев уже закупили все необходимое для весенних полевых работ, поэтому новая мера рассчитана на то, что сейчас все «возьмут и дружно бросятся закупать под озимый сев». «Будут деньги — будут закупать. Будут стимулы в виде хорошего экспорта и закупочной цены — будут закупать. Если нет, то будет сложно», — считает Корбут.



Ранее Минсельхоз выступал с предложением зафиксировать цены на основные виды минеральных удобрений как минимум на два-три месяца, на время весенних посевных работ. В качестве ценовой базы предлагалось использовать формулу: справедливая цена равна среднему уровню 2019 года плюс прогнозируемый уровень инфляции на 2021 год. Поводом для обсуждения заморозки цен послужило удорожание минеральных удобрений. По итогам прошлого года Росстат зафиксировал увеличение цен производителей по ряду позиций от 11% до 41%. С начала этого года средняя цена отдельных видов удобрений для аграриев выросла еще на 10-20%.



В середине февраля аграрии в некоторых регионах жаловались на нехватку удобрений и рост цен на агрохимию. Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский отмечал, что на фоне роста стоимости удобрений производители и поставщики не хотят продавать товар по ценам, которые на 20-40% ниже текущих уровней и были установлены в конце прошлого года. При этом Российская ассоциация производителей удобрений (РАПУ) отмечала, что с февраля 2019-го по февраль 2020 года цены на минудобрения на внутреннем рынке упали на 40%, и сейчас идет восстановительный рост, который ниже динамики экспортных цен на российскую продукцию.

