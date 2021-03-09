Цены на удобрения для российских аграриев могут зафиксировать

За последние пять лет российские аграрии увеличили объем внесения минеральных удобрений в полтора раза «ФосАгро»

На прошлой неделе в правительстве прошло несколько совещаний, посвященных проблеме роста цен на минеральные удобрения, пишут «Ведомости». В результате Минсельхозу и Минпромторгу было поручено договориться с производителями о заморозке цен на удобрения, закупаемые для весенней посевной кампании, рассказали изданию трое участников заседаний. Они уточнили, что с производителями могут быть заключены соглашения о стабилизации цен по аналогии с тем, как это было сделано в отношении социально значимых продуктов питания — подсолнечного масла и сахара. По словам источников, Минсельхоз предлагает зафиксировать цены на уровне средних значений за 2019 год с учетом инфляции. Производители и Минпромторг предложили зафиксировать цену на уровне, близком к текущему высокому.



Представитель профильного вице-премьера Виктории Абрамченко Марта Галичева от комментариев отказалась. Представитель Минсельхоза сказал, что «ситуация с ростом цен на минеральные удобрения прорабатывается, в том числе и в правительстве», сообщили «Ведомости». Представитель Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) сказал «Агроинвестору», что в рамках состоявшегося совещания РАПУ заявила о приоритете внутреннего рынка для производителей минеральных удобрений, и не только в период подготовки к весеннему севу. «Российскому АПК они поставляют больше готовой продукции, чем в любую другую страну мира. За последние пять лет российские аграрии увеличили объем внесения минеральных удобрений в полтора раза, а по прогнозу Минсельхоза, к 2024 году этот показатель вырастет вдвое, — отметил представитель ассоциации. — Это один из самых стабильных рынков в мире, и российские производители заинтересованы в его развитии». По его словам, для обеспечения растущих потребностей российских аграриев, за последние пять с лишним лет крупнейшие производители удобрений инвестировали в расширение производства более 1 трлн руб.



«Сейчас производители минеральных удобрений фиксируют рост потребности в них по отношению к рекордным показателям прошлой зимы, когда поставки сельхозпредприятиям увеличились в полтора раза, — сравнивает РАПУ. — В начале февраля Минсельхоз пересчитал потребность в минеральных удобрениях на этот год в сторону увеличения, повысив ее с 3,8 млн т до 4,5 млн т (в пересчете на 100% питательного вещества). На 8 марта обеспечено 39% от увеличенной годовой потребности в минеральных удобрениях».



Ассоциация заявляет, что на совещании было подтверждено, что весь объем продукции, законтрактованный заблаговременно, уже доставлен в регионы, поставки продолжаются согласно графику, дефицита минеральных удобрений нет и не предвидится. «Согласно данным Минсельхоза, аграрии уже аккумулировали под весенние полевые работы 1,74 млн т минеральных удобрений (в действующем веществе). Это на 22% превышает показатели прошлого года. Только с начала года по 8 марта было закуплено 1,44 млн т минеральных удобрений в действующем веществе. Это на 15,8% больше, чем за соответствующий период прошлого года. И это несмотря на восстановительный рост цен на минеральные удобрения после 40% падения в 2019—2020 годах», — подчеркнул представитель РАПУ.



Он также отметил, что на совещании были заслушаны итоги применения комплекса мер по сдерживанию роста цен на минеральные удобрения. «Вопрос находится под контролем ФАС, пять лет назад внедрена выработанная и утвержденная службой методика ценообразования, обеспечивающая цены для российских сельхозтоваропроизводителей не выше, чем для их конкурентов за рубежом, — отметила ассоциация. — Согласно данным Росстата, цены на них в России по-прежнему ниже уровня 2015 года, отечественным аграриям минеральные удобрения обходятся на 20-30% дешевле, чем их зарубежным конкурентам».



По данным Минсельхоза, доля стоимости минеральных удобрений в средневзвешенной цене пшеницы в 2019 году не превышала 13,5%, отметил представитель ассоциации, добавив, что, по оценке Института конъюнктуры аграрного рынка, доля стоимости минеральных удобрений в средневзвешенной цене пшеницы в начале 2020 года не превышала 12%. «По оценке аудиторско-консалтинговой компании EY, затраты на минеральные удобрения в цене реализации социально значимых продуктов питания не превышают 1-2%. Принимаемые меры признаны эффективными. В то же время, участники обсудили возможность поиска дополнительных механизмов ценообразования при участии Минпромторга, Минсельхоза и РАПУ для агропредприятий малого и среднего бизнеса, пострадавших от резких изменений макроэкономической ситуации в условиях COVID-19», — добавил представитель ассоциации.



Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут относится к идее фиксации цен на минудобрения неоднозначно. «Во-первых, какие это цены? Если отпускные, то возникает вопрос, произойдет ли эта фиксация у дистрибьюторов. Часть из них не находится «под крылом» производителей, да и вообще это отдельный бизнес. Во-вторых, на каком уровне будет фиксация? Если это фиксация, после уже прошедшего повышения, то это называется «игры», — сказал Корбут «Агроинвестору». — Я не уверен, что это будет хорошо, если фиксировать, то нужно выбирать ту дату, когда цены были существенно ниже, например, уровень сентября-октября». Он также отметил, что есть информация о некоторых проблемах с закупками удобрений аграриями. «Но это не является системной проблемой, в отличие от нехватки денег, — отмечает Корбут. — Рост цен на удобрения не такой значительный, как кажется, но дело в том, что для закупок этих удобрений нужно брать кредиты с расчетом роста стоимости, и тут встает вопрос кредитоспособности».



В середине февраля аграрии в некоторых регионах жаловались на нехватку удобрений и рост цен на агрохимию. Они заявляли, что на этом фоне могут появиться серьезные проблемы при проведении посевной кампании, писал «Коммерсант». Поставщики отказывали фермерам в заключении контрактов на март, заявляя, что производители удобрений не подтверждают объемы и цены. РАПУ отмечает, что регионы, заявляющие о якобы сложностях приобретения, не оформили заявки заблаговременно и пытаются срочно исправить ситуацию. «Очевидно, что производство дополнительных объемов и их доставка с заводов в европейской части России требует времени, но все вопросы будут решены. Поставки в регионы продолжаются, дефицита продукции нет и не предвидится», — добавляет ассоциация.

