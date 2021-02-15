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Russian Meat & Feed Industry — 2021

Рынки

Аграрии жалуются на нехватку удобрений и рост цен на агрохимию

Производители удобрений отрицают наличие дефицита

Екатерина Шокурова

| Агроинвестор |

Минсельхоз повысил объем заявок на удобрения с 3,8 млн тонн до 4,5 млн тонн
«ФосАгро»
Минсельхоз повысил объем заявок на удобрения с 3,8 млн тонн до 4,5 млн тонн
«ФосАгро»

Аграрии в некоторых регионах могут столкнуться с серьезными проблемами при проведении посевной кампании, сообщил «Коммерсантъ». Минсельхоз уже начал получать жалобы, связанные с нехваткой минеральных удобрений в свободной продаже и ростом цен на агрохимию. Ситуация обсуждалась на совещании у первого заместителя главы Минсельхоза Джамбулата Хатуова 11 февраля, рассказал изданию участник встречи.

В частности, закупить минеральные удобрения в полном объеме не могут Амурская, Тульская, Челябинская области, Красноярский край и Карачаево-Черкесия, уточняет издание. Поставщики отказывают фермерам в заключение контрактов на март, заявляя, что производители удобрений не подтверждают объемы и цены. Российская ассоциация производителей удобрений (РАПУ) уточнила «Коммерсанту», что министерство повысило объем заявок на этот год с 3,8 млн т до 4,5 млн т, а вопросы могут быть лишь у тех, кто «не контрактовался заблаговременно» и теперь хочет закупить удобрения прямо перед началом сева.

РАПУ подтвердила «Агроинвестору», что регионы, заявляющие о якобы сложностях приобретения минудобрений (Амурская область и Красноярский край), не оформили заявки заблаговременно и «пытаются срочно исправить ситуацию». «Очевидно, что производство дополнительных объемов и их доставка с заводов в Европейской части России требует времени, но все вопросы будут решены», — заявил представитель РАПУ. Однако, например, агрохолдинг «Степь», закупивший удобрения заранее, отметил, что на рынке «есть определенный дефицит удобрений», нестабильность на рынке удобрений отмечает и «АФГ Националь», пишет «Коммерсантъ».

На фоне роста стоимости удобрений производители и поставщики не хотят продавать товар по ценам, которые на 20-40% ниже текущих уровней и были установлены в конце прошлого года, сказал «Коммерсанту» президент Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский. По его мнению, нехватка удобрений может привести к снижению урожая зерновых.

«У нас довольно сильно поднялись цены на удобрения — аграриям банально не хватило денег», — сказал «Агроинвестору» гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрия Рылько. Также он отметил, что некоторые аграрии столкнулись с проблемой при получении кредитов из-за повышения рисков, кроме того, наблюдаются сложности с другими ресурсами, например, семенами кукурузы, однако, проблемы не критичные.

Внутренний рынок — это неизменный приоритет для российских производителей удобрений, куда всегда поставляется больше, чем на экспорт, подчеркивает РАПУ. «Благодаря продуманной политике государства, поддержке производителей удобрений по развитию внутреннего рынка и сдерживанию цен, российские аграрии демонстрируют рекордные урожаи. При этом цены для российских аграриев значительно ниже, чем у их зарубежных конкурентов, что обеспечивает им конкурентоспособность на мировых рынках, — сказал представитель ассоциации. — Так, разница в ценах на внутреннем рынке и экспортными поставками достигает 20%, а стоимость постоянно мониторится ФАС».

При этом РАПУ обращает внимание, что с февраля 2019 по февраль 2020 года цены на минудобрения на внутреннем рынке упали на 40%, и сейчас идет восстановительный рост, который ниже динамики экспортных цен на российскую продукцию. «Более того, текущие цены на минудобрения ниже цен 2015 года, хотя инфляция за последние пять лет составила 37%, на природный газ — 13,5%, на железнодорожные перевозки — 25,2%, тарифов на электроэнергию — 42,5%», — уточнила РАПУ. Представитель ассоциации добавляет, что поставки минудобрений в АПК идут опережающими темпами. С начала 2021 года внутренний рынок обеспечен на 20% увеличенной годовой потребности в 4,5 млн т. «Поставки в регионы продолжаются, дефицита продукции нет и не предвидится», — акцентирует ассоциация.

9 февраля пресс-служба Минсельхоза сообщала, что в министерстве прошло совещание по ситуации с ценами на рынке минеральных удобрений. По его итогам для разработки мер по стабилизации цен на минудобрения ведомство направило обращения в Минпромторг и ФАС. Также была создана межведомственная рабочая группа по выработке решений для стабилизации ситуации.

Екатерина Шокурова 

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