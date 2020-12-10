«ФосАгро-Регион» и Exact Farming заключили соглашение о сотрудничестве

В 2021 году система охватит более 100 тысяч гектаров «ФосАгро»

«ФосАгро-Регион» (входит в группу «ФосАгро»), крупнейшая российская сеть дистрибуции минеральных удобрений, и компания Exact Farming в ходе ХХ конференции «Агроинвестора» «Агрохолдинги России» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в сфере развития цифровых сервисов для российских потребителей минеральных удобрений, выпускаемых «ФосАгро». Компании планируют совместно разрабатывать приложения для дистанционного мониторинга, оценки эффективности и оптимизации систем минерального питания растений, а также наработки и распространения агрономической экспертизы. Подписи под соглашением поставили гендиректор «ФосАгро-Регион» Андрей Вовк и гендиректор Exact Farming Анна Кудинова.



Развитие цифровых агрономических сервисов с использованием приложения Exact Farming — логичное продолжение инициативы «ФосАгро» по цифровизации отрасли минеральных удобрений, отметил Андрей Вовк. Два года назад компания начала работу по отслеживанию передвижения удобрений от конвейера до поля для минимизации потерь и борьбы с их хищениями во время транспортировки. Следующий шаг — оценка эффективности применения минеральных удобрений для повышения доходности с гектара.



Также в ходе конференции компании представили предварительные итоги совместного проекта по автоматизированному учету внесения минеральных удобрений с помощью меток NFC. Данные с метки, которой будут маркироваться удобрения «ФосАгро», считываются мобильным телефоном и автоматически передаются в систему спутникового агрономического мониторинга Exact Farming, определенный объем и марка удобрения привязывается к конкретным геокоординатам. В дальнейшем это позволит отслеживать состояние посевов с учетом информации о минеральном питании растений. Сейчас система охватывает более 23 тыс. га в 20 регионах. По итогам дистанционного мониторинга и последующей коррекции минерального питания растений в этом году урожайность на полях проекта увеличилась на 10% по сравнению со стандартной схемой питания растений в хозяйстве, а дополнительная прибыль сельхозпроизводителей составила 5 тыс. руб./га.



«ФосАгро-Регион» и Exact Farming планируют, что в 2021 году система охватит более 100 тыс. га. Также компании анонсируют запуск новых автоматизированных сервисов агрономической поддержки пользователей, включая агрохимический анализ почв и разработку систем минерального питания растений на основе постоянно обновляемой базы данных об эффективности применения минеральных удобрений «ФосАгро» в различных агрометеорологических условиях.



Не секрет, что аграрии сталкиваются с проблемой хищения удобрений, что существует их вторичный рынок, из-за чего может падать объем производства продукции растениеводства. На этом фоне и родился совместный проект «ФосАгро» и Exact Farming, прокомментировал «Агроинвестору» Андрей Вовк. Кроме того, все больше клиентов компании просят предложить цифровые решения для своего бизнеса, добавил он.



Тем не менее, пока сельхозпроизводители не готовы массово внедрять новый сервис, поэтому он будет развиваться постепенно. «Технически нас ничего не сдерживает, мы с Exact Farming готовы работать и на 1 млн га, но будем идти к этому постепенно», — рассказал Вовк, отметив, что рост площадей в проекте в пять раз за год — это значительная динамика. Также он сказал, что это не последний проект «ФосАгро», связанный с цифровыми решениями. Уже сейчас компания развивает онлайн-торговлю минеральными удобрениями, создала агрокалькулятор для расчета дозировки внесения удобрений под разные агрокультуры, будут и другие проекты, сказал Вовк.

