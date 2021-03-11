Минсельхоз предложил заморозить цены на основные удобрения

Дефицита удобрений не прогнозируется Д. Абрамов

Минсельхоз предложил зафиксировать цены на основные виды минеральных удобрений как минимум на два-три месяца, на время весенних посевных работ, заявил глава ведомства Дмитрий Патрушев. В качестве ценовой базы предполагается использовать формулу: справедливая цена равна среднему уровню 2019 года плюс прогнозируемый уровень инфляции на 2021 год, сказал Патрушев в ходе заседания правительства. «Агроинвестор» направил запрос в Российскую ассоциацию производителей удобрений.



Поводом для обсуждения заморозки цен послужило удорожание минеральных удобрений. По итогам прошлого года Росстат зафиксировал увеличение цен производителей по ряду позиций от 11% до 41%. С начала этого года средняя цена отдельных видов удобрений для аграриев выросла еще на 10-20%, сравнил Патрушев. Министерство также предлагает включить минеральные удобрения в перечень товаров, по которым на биржу предоставляется информация по договорам, заключенным вне организованных торгов.



«При этом отмечу, что в целом дефицита удобрений не прогнозируется. По предварительным расчетам, объем приобретения в текущем году будет на 0,5 млн т больше уровня 2020 года и составит 4,5 млн т. Значительная доля из них — переходящие остатки 2020 года», — рассказал Патрушев (цитата по стенограмме на сайте правительства). По словам министра, аграриям необходимо закупить еще 1,4 млн т удобрений для проведения весенних полевых работ. «Рассчитываем, что нам удастся договориться с производителями удобрений по ценам, и в 2021 году показатель внесения достигнет 55 кг на один гектар пашни, что на 5 кг выше прошлогоднего уровня», — отметил министр.



При этом замглавы Минпромторга Виктор Евтухов в ходе парламентских слушаний в Госдуме заявил, что российские производители минеральных удобрений полностью обеспечат потребности аграриев в своей продукции. Он добавил, что Россия — единственная страна, обеспечивающая себя удобрениями на 100% и отечественный агропром всегда в приоритете для российских производителей удобрений, пишет РИА «Новости».



Евтухов также напомнил, что по поручению президента России Владимира Путина были разработаны меры для обеспечения доступности минеральных удобрений и демпфирования роста цен с внешнего рынка на внутренний, и эти механизмы отражены в базовом соглашении между производителями минеральных удобрений и аграриями. «Там все четко определено, каким образом работают наши производители с тем, чтобы обеспечить агрокомплекс и не допускать повышения цен. И сегодня цена у нас минимум на 10% ниже, чем она представлена на внешних рынках», — добавил Евтухов.



Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут сказал «Агроинвестору», что прежде, чем делать выводы о решении зафиксировать цены на удобрения, нужно посмотреть на цену, которая будет в результате расчета, насколько она будет ниже текущей. «Это будет цена для закупок сельхозпроизводителями, или это будет отпускная цена предприятий? Это большая разница. Предполагаю, что это будет отпускная цена заводов изготовителей», — прокомментировал он. Накануне Корбут выражал сомнения в целесообразности фиксации цен, отмечая, что «если фиксировать, то нужно выбирать ту дату, когда цены были существенно ниже, например, уровень сентября-октября».

