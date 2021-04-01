Правительство не будет замораживать цены на минудобрения

Цены на удобрения восстановились после падения на 40% в предыдущие два года Д. Абрамов

Правительство не будет замораживать цены на минеральные удобрения, признав работоспособным действующий механизм регулирования цен на удобрения в стране, сообщил ТАСС источник в одном из ведомств, уточнив, что в марте в кабмине прошло собеседование на эту тему. «Поручений по проработке заморозки цен не было», — сказал собеседник агентства.



«Минпромторг считает, что в настоящее время сформированы необходимые и достаточные механизмы регулирования цен на минеральные удобрения, — уточнила «Интерфаксу» пресс-служба Минпромторга. — В этой связи министерство полагает нецелесообразным создание дополнительных механизмов регулирования цен на минеральные удобрения в России». Ведомство напомнило, что с 2013 года производители минеральных удобрений реализуют комплекс мер по сдерживанию роста цен в условиях резких изменений макроэкономической ситуации, предусмотренный соглашением между Российской ассоциацией производителей удобрений (РАПУ) и Росагропромсоюзом и одобренный ФАС, Минсельхозом и Минпромторгом.



В начале марта сообщалось, что правительство поручило ФАС, Минпромторгу, Минсельхозу и регионам продолжить мониторинг цен на минеральные удобрения и ежемесячно докладывать о динамике в кабмин. Также уточнялось, что с производителями могут быть заключены соглашения по аналогии с тем, как это было сделано в отношении социально значимых продуктов питания — подсолнечного масла и сахара.



По данным Минсельхоза на 26 марта, накопленные ресурсы минеральных удобрений выросли на 23,4% до 2,27 млн т д. в. Это более половины от годовой потребности российского АПК, которая в феврале была увеличена почти на 20%. Заявленная Минсельхозом потребность в удобрениях на этот год составляет 4,5 млн т д. в. По словам первого заместителя министра сельского хозяйства Джамбулата Хатуова, для повышения урожайности основных агрокультур необходимо ежегодно наращивать применение минеральных удобрений на 10-15%. Министерство разработало и направило в регионы план по увеличению закупки минеральных удобрений до 2025 года до научно-обоснованного уровня, сообщало ведомство.



Вместе с тем, министерство выступает за регулирование цен на удобрения на внутреннем рынке. Об этом на правительственном часе в Совете Федерации сказал глава министерства Дмитрий Патрушев. Он отметил, что Минсельхоз перед началом весенней полевой кампании подготовил проект постановления о снижении и поддержании цен на минеральные удобрения. При этом министр уточнил, что запасов минудобрений в стране достаточно, но еще не все сельхозпредприятия закупили их в нужном объеме. Патрушев заверил, что объем внесения удобрений будет не меньше прошлогоднего. «Ожидается, что на гектар пашни в нынешнем году земледельцы внесут до 55 кг. Но даже этого очень мало, так как средняя научно-обоснованная норма — 80 кг на гектар. И этого показателя Минсельхоз планирует достичь к 2024 году», — говорил Патрушев.



РАПУ со ссылкой на данные Минсельхоза сообщила «Агроинвестору», что, по состоянию на конец марта, обеспеченность ряда регионов удобрениями достигла 100%, а где-то превысила данный показатель, например, в Белгородской и Липецкой областях. «Нерешенных вопросов с поставками минеральных удобрений в регионах не осталось: весь объем минеральных удобрений, необходимых и под весенний сев, и до конца года, будет обеспечен в полном объеме», — отметила ассоциация. Ее представитель также рассказал, что за последние пять лет потребление минеральных удобрений на стратегически приоритетном российском рынке выросло в полтора раза до рекордных 4 млн т (в пересчете на 100% питательного вещества). Это в том числе говорит о высоком уровне доступности минеральных удобрений, считает ассоциация.



Представитель РАПУ отметил, что методика ФАС и комплекс мер по сдерживанию цен обеспечивают цены для российских сельхозпроизводителей ниже, чем у их конкурентов за рубежом: разница между экспортной ценой и ценой на внутреннем рынке достигает 20-30%. «С одной стороны, это позволяет российским экспортерам сельхозпродукции эффективно конкурировать на глобальных рынках продовольствия. С другой — это значит, что производители минеральных удобрений ежегодно опосредованно транслируют в АПК миллиарды рублей своей потенциальной прибыли и инвестиционных ресурсов», — сказал представитель ассоциации.



РАПУ со ссылкой на данные Росстата отметила, что цены на минеральные удобрения сейчас ниже, чем в 2015 году благодаря мерам ФАС и производителей. «После падения цен на ключевые виды минеральных удобрений на 40% в 2019—2020 годах, сегодня в России наблюдается восстановительный тренд», — считает ассоциация. РАПУ, как и правительство России, считает существующий комплекс мер по обеспечению доступности минеральных удобрений достаточным и исчерпывающим.



По словам вице-президента Российского зернового союза Александра Корбута, нынешняя система регулирования рынка удобрений основана двумя отраслевыми объединениями — РАПУ и Росагропромсоюзом. «Она предполагает низкие цены для поставки на внутренний рынок, но, к сожалению, система не учитывает то, что еще существуют дилеры удобрений, где ведется мониторинг и согласование только по ценам предприятий-изготовителей, — сказал он «Агроинвестору». — Поэтому тут регулирование идет не до конца». Корбут считает, что заморозка цен на минеральные удобрения уже не нужна, потому что для ярового сева и подкормки озимых уже поздно — все закуплено, а для озимого сева под урожай 2022 года еще рано.

