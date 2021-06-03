Виктория Абрамченко назвала главные векторы развития АПК

Сегодня мировой агропром ежегодно производит более 10 млрд т продовольствия и непродовольственных товаров М. Стулов

Сегодня мировой агропром ежегодно производит более 10 млрд т продовольствия и непродовольственных товаров стоимостью $3,5 трлн. Об этом сказал директор отделения по связям с Россией продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) Олег Кобяков в ходе сессии «Еда. Трансформация в условиях постковидной реальности» на Петербургском международном экономическом форуме.



Тем не менее, проблема голода все еще остается актуальной в мире, и пандемия ее усугубила. «К 2030-му поставлена амбициозная задача — ликвидировать голод как явление. Чтобы сделать это, за оставшиеся десять лет нужно ежегодно сокращать количество голодающих в мире на 70 млн человек. Нынешними темпами это недостижимо», — отметил он.



По инициативе ФАО в сентябре пройдет саммит по продовольственным системам в рамках Недели высокого уровня ООН. «Это будет своего рода квантовый скачок в понимании парадигмы развития важнейшего сектора экономики, который является самым крупным в мире работодателем — каждый четвертый работающий человек трудится в агросекторе, а в развивающихся странах доля людей, занятых в сельском хозяйстве, достигает 60-70%», — подчеркнул Кобяков.



Заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко рассказала, что российское сельское хозяйство, а также пищевая и перерабатывающая промышленность выдержали пандемию, несмотря на смену мировых логистических цепочек и многих условий ведения бизнеса. «Мы не только не испытывали дефицита продовольствия, но и нарастили экспорт до $30,5 млрд», — подчеркнула она.



Абрамченко выделила несколько трендов, на которые в постковидном мире стоит обратить внимание. Произошло сокращение предложения и производства из-за внедрения новых санитарных правил, снижения количества сезонных рабочих. Как следствие — ажиотажный спрос, который наблюдается до сих пор, в том числе, на зерно, масличные, растительное масло, сахар, мясо КРС. Этот тренд, по ее мнению, будет сохраняться. «Дополнительным негативным фактором стала засуха в Латинской Америке и нашествие вредителей в Африке», — отметила Абрамченко.



Также изменились поведенческие привычки: люди стали готовить дома и заказывать еду, что повлекло увеличение доли сегмента доставки. «Очень многие люди пошли работать в этот сегмент, так как потеряли основной источник дохода», — отметила вице-премьер. Также она обратила внимание на тренд на здоровое питание. «Еще один тренд — это уязвимость. Мы вдруг почувствовали, что зависимы от импортных семян, СЗР, генетического материала», — сказала Абрамченко, добавив, что многие государства еще серьезнее задумались о проблеме импортозамещения.



Все эти тренды наметили основные векторы дальнейшего развития агропрома. Первый — тотальная цифровизация, которая позволит как роботизировать многие производственные процессы, так и обеспечить прослеживание продукции. За умным сельским хозяйством — будущее, и в них необходимо инвестировать, уверена Абрамченко. Второй вектор — тотальная санитарная и ветеринарная безопасность. «Мы научились быстро реагировать на появление новых штаммов вируса, выпускать необходимые средства защиты, тест-системы и вакцины», — рассказала она. Третье направление — ускоренное научно-технологическое развитие, по которому, по словам Абрамченко, сейчас ведется интенсивная работа. Еще один важный вектор — развитие производства альтернативных видов белка.



Модератор сессии, управляющий партнер Rethink Food NYC Inc Брэдли Джордж Джэйкман признался, что его рацион уже на 80% состоит из растительного мяса. Опытом развития производства такой продукции поделился гендиректор ГК «Эфко» Евгений Ляшенко. Маслосемена, которые перерабатывает предприятие, являются источником не только масла, но и белка. Так появилась идея выпускать растительное мясо. Производство этого продукта может положительно повлиять на экологию, уверен Ляшенко. «Выпуск растительного мяса требует в 14 раз меньше земли, в десятки раз меньше воды и оставляет углеродный след в десять раз меньше, чем производство обычного мяса», — рассказал он. Кроме того, данный продукт может помочь улучшить здоровье людей, ведь в искусственном мясе не содержится антибиотиков и вирусов. Сейчас специалисты «Эфко» занимаются вопросом снижения себестоимости производства растительного мяса, чтобы обеспечить качественным белком более широкие слои населения.

