Экспорт является ключевым фактором для роста АПК в России НМТП

За последние 20 лет Россия добилась значительных успехов в обеспечении продовольственной безопасности своей страны, но сегодня ее роль и место в мире меняется — теперь она один из ведущих экспортеров продукции АПК. Об этом сказал замминистра сельского хозяйства Сергей Левин в ходе сессии «Россия и ее роль в глобальной продовольственной безопасности» Петербургского международного экономического форума. «Мы являемся одним из важнейших гарантов продовольственной безопасности в мире. Мы уже завершили работу над программой импортозамещения и становимся одним из крупнейших экспортеров: за шесть лет (с 2015 по 2021 год) экспорт вырос почти на 90%, или $14 млрд. К примеру, средний рост экспорта [за год, в период с 2015 по 2021-й] среди крупнейших поставщиков — 3%, наш — 13,5%», — сравнил он.



По словам Левина, сейчас трудно в полной мере оценить влияние пандемии на проблему мирового голода, однако, по оценкам ФАО ООН, до ее начала проблемы с доступом к продовольствию были у 700 млн человек, сейчас их испытывают порядка 830 млн человек. И при этом ООН поставила задачу добиться «нулевого голодания» к 2030 году, и COVID-19 усложнил продвижение к этой цели. Кроме того, никуда не делись ранее существовавшие в мире проблемы — изменение климата, доступ к питьевой воде и др.



«Все климатические прогнозы предполагают увеличение осадков на севере и уменьшение их на юге, а Россия от этого может выиграть — наше производство сильно диверсифицировано, и у нас есть 13 млн га неиспользуемых пашен <...>, которые мы вводим в оборот. Второй лимитирующий фактор — водные ресурсы. Мы — вторые в мире по запасам пресной воды, а на душу населения — третьи», — сказал Левин. И, по его словам, если сложить эти факторы, то получится хороший задел для России, чтобы решать продовольственные проблемы, с которыми сталкивается мир.



При этом развитие экспорта — основное условие дальнейшего стабильного роста АПК, подчеркнул замминистра. Однако важно помнить, что мировой рынок — высококонкурентный, с постоянно меняющимися условиями и новыми вызовами. Так, введение карантинов в период пандемии показало уязвимость выстроенных продовольственных цепочек и то, насколько важно сохранять их стабильность, отметил Левин. По оценке Минсельхоза, основными драйверами развития российского агроэкспорта станут поставки зерновых, растительных масел, рыбы и морепродуктов, мясной и молочной продукции, кондитерских изделий. Ключевыми регионами для увеличения торговли являются Китай, Индия, Юго-Восточная Азия, Ближний Восток, Африка, а также страны постсоветского пространства.



Население планеты будет расти, следовательно, будет увеличиваться и потребление, в том числе и мяса. Так, по оценке ФАО ООН, к 2050 году прирост потребления мяса должен составить 100 млн т, рассказал в ходе сессии ПМЭФ ген директор, председатель правления группы «Черкизово» Сергей Михайлов. Он напомнил, что еще 15 лет назад Россия была одним из крупнейших импортеров мяса в мире, а сейчас «мы себя прокормили» и наращиваем экспорт. «Похоже, у нас это [поставки за рубеж] начинает получаться», — добавил он.



Сейчас в стране производится порядка 11,5 млн т мяса, что составляет около 3% от мирового показателя, и это совсем немного, но у России есть все ресурсы для того, чтобы стать более значимым игроком рынка, что объясняется несколькими факторами. Первый — географический: по прогнозам, основной рост потребления мяса придется на страны Азии, Африки, что довольно удобно для России с точки зрения логистики, сказал Михайлов. «Второй фактор — это зерновой баланс. Мы уже являемся одним из крупнейших экспортеров зерна, хотя и производим относительно не так много <...>, и это позволит эффективно и без стрессов на международных рынках создавать добавленную стоимость внутри страны, в том числе конвертировать профицит зерна в мясо», — считает он.



Третий фактор — вопросы экологии, и в России нагрузка на нее минимальная. В Дании, например, поголовье свиней составляет 13 млн, в нашей стране — 26 млн, но разница в территориях, которые занимают два эти государства, просто огромная. «Китай массово строит восьмиэтажные свинокомплексы, и это точно не хорошо для экологии. Там поголовье — 300 млн, а если смотреть глубже, то оно сосредоточено в шести провинциях», — отметил Михайлов, добавив, что наш потенциал очевиден. Но экология — это не только мясо, но и интенсивные технологии в растениеводстве. Сейчас производство зерна и кукурузы в России превышает 100 млн т, в Китае — 400 млн т, в США — 500 млн т. Интенсивные современные технологии тоже оказывают влияние на экологию, в некоторых странах уже нет огромных резервов для роста сборов без существенных потерь для экологии.



Еще один фактор — биологические риски, и с этим у нас все тоже довольно неплохо, оценил Михайлов. Так, в Китае из-за африканской чумы свиней (АЧС) за два года была уничтожена значительная часть поголовья, в а России АЧС присутствует уже 15 лет, и за это время было уничтожено не более 5% свиней. И если Россия будет наращивать производство мяса, то можно сказать, что это будет относительно устойчивое производство, так что наша страна может стать гарантом роста потребления и продовольственной безопасности. Сейчас можно говорить об увеличении производства до 20-25 млн т мяса, и для этого нужно будет дополнительно около 20 млн т зерновых, заключил он.



Россия уже вошла в топ-10 крупнейших поставщиков мяса на мировой рынок. В прошлом году объем экспорта мяса и мясопродуктов почти в 50 стран мира достиг примерно $850 млн, и в этом году, хотя это и будет сложно, мы можем приблизиться к показателю в $1 млрд, добавил руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. «Для некоторых рынков мы — просто важный поставщик, но в Китае по птице мы №3 после Бразилии и США, во Вьетнаме по свинине — мы вообще №1. За последние 15 лет в животноводство было вложено порядка $27 млрд, и когда говорят об удвоении производства — это потенциал таких же инвестиций. Но есть вопрос — что для этого нужно сделать?», — резюмировал он.

