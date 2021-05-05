Правительство временно запретило экспорт гречихи и гречки

Гречка дорожает с начала года М. Стулов

Для обеспечения продовольственной безопасности правительство запретило экспорт гречихи и гречки в период с 5 июня по 31 августа включительно, следует из постановления, опубликованного на официальном портале правовой информации. Согласно тому же документу, гречиха, крупа грубого помола из гречихи и обрушенное гречневое зерно вносятся в перечень товаров, являющихся «жизненно важными для внутреннего рынка Российской Федерации», в отношении которых могут быть установлены временные ограничения или запреты экспорта.



Временный запрет не распространяется на продукцию, вывозимую за пределы страны для оказания международной гуманитарной помощи и в качестве припасов, а также для военных баз России за рубежом и для российских организаций в Байконуре и на Шпицбергене. Кроме того, запрет не коснется транзитных товаров или переправляемых из одной части страны в другую через территории других государств.



В конце апреля стало известно, что Минсельхоз, Минпромторг и Федеральная антимонопольная служба должны представить в Минэкономразития предложения по снижению экспорта гречки на фоне прогнозируемого роста цен на нее. Этот вопрос обсуждался на совещании по мониторингу и реагированию на изменение цен на социально значимые товары под руководством первого вице-премьера Андрея Белоусова. Позднее агроведомство предложило ограничить вывоз гречихи и гречки, чтобы не допустить резких колебаний цен на внутреннем рынке. При этом министерство отмечало, что объемы производства крупяных агрокультур в России удовлетворяют спрос переработчиков и обеспечивают потребности населения в крупах.



Гречка в России дорожает с начала года. По данным Росстата на 19 апреля, стоимость крупы составила 96 руб./кг — на 25,1% выше, чем в прошлом году, приводит данные руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский. «Но это хорошо: теперь для аграриев есть смысл расширять посевы агрокультуры», — сказал он «Агроинвестору». Эксперт напоминает, что после рекордного урожая 2017 года (тогда собрали 1,6 млн т с 1,7 млн га) цены на гречиху обрушились, и уже в 2018-м ее посевы сократилась сразу на 40%. В 2019 году аграрии Алтайского края — региона, в котором производится 50% всей гречихи страны — сократили посевы еще на 20%. «В этом году цены на гречиху выравниваются, поэтому площади под ней на Алтае вырастут на 10 тыс. га (+2% от всех посевов гречихи в регионе). Главное, чтобы ограничение экспорта не привело к падению цен, а лишь к их остановке, чтобы рынок остался сбалансированным», — подчеркивает Павенский.



По данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), с начала сезона Россия экспортировала около 220 тыс. т гречихи против 79 тыс. т за весь прошлый сезон. Крупнейшими импортерами в этом сезоне стали Китай (26,2 тыс. т), Латвия (14,3 тыс. т), Украина (13,2 тыс. т), Литва (9,8 тыс. т) и Япония (8,5 тыс. т), приводит данные ФТС Союз экспортеров зерна. Гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько ранее говорил, что особого смысла в ограничении экспорта уже нет: рекордный вывоз гречихи уже состоялся. Однако, например, председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин считает, что в ограничении экспорта до нового урожая есть смысл, поскольку спрос со стороны импортеров, особенно Китая, очень серьезный.



В конце апреля «Ведомости» сообщили что ритейлеры и поставщики обсуждают повышение цен на крупы, в частности гречку. Исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков говорил изданию, что заводам не хватает гречихи и никто точно не знает, действительно ли ее мало на рынке или аграрии просто не продают ее переработчикам. Замгендиректора ИКАР Ирина Глазунова тогда уточняла, что переходящие запасы гречневой крупы прогнозируются на уровне, обеспечивающем нормальное потребление в первые несколько месяцев сезона-2021/22 (сентябрь-август) вплоть до начала переработки гречихи нового урожая. И хотя цены на гречневую крупу в последнее время действительно выросли, они далеки от рекордных значений прошлых лет, отмечала она. Так, по данным ИКАР, к 20 апреля тонна гречки (Алтай) стоила 68,6 тыс. руб., тогда как цены производителей в Алтайском крае в конце февраля — начале марта 2011 года достигали 87,5 тыс. руб./т.



Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что сельхозпроизводители, получающие господдержку, должны сдерживать цены на свою продукцию на внутреннем рынке. «Если ты получаешь деньги из бюджета — тогда будь добр, ограничивай динамику стоимости своей продукции на внутреннем рынке​​​. Мы в этом направлении в правительстве и двигаемся — разговариваем с производителями в таком ключе», — рассказал министр на лекции в финансовом университете (цитата по РИА «Новости»). Силуанов отметил, что есть разные методы регулирования потребительских цен, в частности, можно субсидировать производителей. Также, по его словам, можно включать инструменты таможенно-тарифного регулирования: различные демпферы и квазиэкспортные пошлины. «Можно вводить ограничения, предположим, при предоставлении государственной поддержки, — отметил он. <...> У нас много предприятий сельского хозяйства получают меры господдержки, но получая их, тем не менее, увеличивают цены на внутреннем рынке, аргументируя это тем, что цена на внешних рынках выросла, и лучше туда отправлять свою продукцию».

