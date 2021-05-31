«Био-Тон» продолжит возвращать в оборот залежные земли

С 2022 по 2031 год в стране предполагается ввести в оборот 13,2 млн гектаров неиспользуемых земель Pixabay

«Био-Тон», крупнейший в стране производитель подсолнечника, в этом году планирует ввести в оборот около 10 тыс. га залежных земель. Всего же за годы своей деятельности агрохолдинг вернул в сельхозоборот в общей сложности 126 тыс. га земель, что составляет почти 30% его земельного банка, рассказала «Агроинвестору» гендиректор компании Ирина Логачева. «Многие залежные земли сейчас представляют собой участки, покрытые древесно-кустарниковой растительностью, которая развивалась на протяжении последних 15-20 лет, — говорит она. — Перед принятием решения об их возврате в оборот требуется экспертиза экономической целесообразности таких мероприятий». Стоимость ввода сложных участков может доходить до 70 тыс. руб./га, уточняет она.



Цикл ввода в оборот наиболее сложных земель с учетом зимнего периода может превышать пять лет без учета строительства сопутствующей дорожной инфраструктуры, которая становится критическим звеном во время сезонных полевых работ, продолжает Логачева. «Кроме того, для расчистки земельных участков от древесно-кустарниковой растительности требуется специализированная лесозаготовительная техника, приобретение которой не субсидируется, в отличие от сельхозтехники», — говорит она, добавляя, что этот вопрос необходимо решить в рамках принятой недавно госпрограммы эффективного вовлечения в оборот земель сельхозназначения и развития мелиоративного комплекса. По мнению Логачевой, программа будет востребована сельхозпроизводителями, расширяющими производственные площади.



Согласно госпрограмме, с 2022 по 2031 год в сельхозоборот предполагается ввести 13,2 млн га неиспользуемых земель, а также сохранить не менее 3,6 млн га мелиорированных почв. Стоимость ее реализации оценивается более чем в 754 млрд руб., в том числе из федерального бюджета до 2031 года предполагается выделить свыше 538 млрд руб. Средства пойдут, в частности, на агрохимические и эколого-токсикологические исследования, подготовку проектов межевания и кадастровые работы, реконструкцию мелиоративных и гидротехнических сооружений. Реализация госпрограммы обеспечит устойчивое развитие АПК на основе расширения фонда земель сельхозназначения, считает правительство, а это в итоге послужит укреплению продовольственной безопасности страны.



Вовлекать неиспользуемые земли в сельхозоборот имеет смысл в том случае, если есть экономическая выгода или решается социальная проблема, поэтому нужно рассматривать каждый случай отдельно с точки зрения социально-экономической целесообразности, считает директор Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Наталья Шагайда. «Это и будет делать каждый отдельный сельхозпроизводитель или региональные и муниципальные власти», — прокомментировала она «Агроинвестору». При этом важно, чтобы все сельхозпроизводители имели равный доступ к средствам господдержки по этой программе, добавляет она.



«В целом нельзя говорить о том эффективно или нет вовлечение всей запланированной площади земель в оборот, поскольку нужно учитывать много факторов, — рассуждает эксперт. — Сейчас у нас общая площадь посевов меньше, чем была в СССР, но по агрокультурам, которые имеют спрос, — не ниже или выше. Основное падение было по кормовым агрокультурам, которые сейчас используются меньше. Кроме того, в советское время было распахано все, без учета возможностей покрыть затраты прибылью от реализации продукции. Вряд ли нужно стремиться выйти на такие объемы даже за рамками программы». Кроме того, в России потенциал роста урожайности с учетом поддержания в хорошем состоянии уже используемых земель еще не исчерпан, и лучше повышать эффективность производства, чем вовлекать в оборот новые площади, считает Шагайда.



Директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов полагает, что введение в сельхозоборот 13,2 млн га залежных земель за десять лет -нереальная задача. «Не думаю, что какие-либо программы что-то поменяют», — подчеркивает он. Эксперт уверен, что аграрии сами будут наращивать площади, если им это будет выгодно, без дополнительных стимулирующих программ. Когда это было экономически целесообразно, сельхозпроизводители ввели в оборот бесхозные земли на Юге, в Центральном Черноземье, напоминает он. «Можно было рассчитывать, что следующим макрорегионом, где активно расширялись бы площади для растениеводства, стало бы Поволжье, так как цены на продукцию растут, и с учетом удобной логистики аграрии могли бы наращивать экспорт. Однако беспрецедентные ограничительные меры в виде квот и пошлин ставят крест на развитии растениеводства», — сказал Сизов «Агроинвестору». При госрегулировании цен на продукцию и росте себестоимости в недалеком будущем мы увидим падение рентабельности, которая для регионов Поволжья и далее на Восток, вероятно, станет отрицательной, прогнозирует он. «В таких условиях задача минимум — хотя бы сохранить те площади, что есть. Растениеводам не нужны программы вовлечения в оборот земли, им нужны нормальные долгосрочные правила ведения бизнеса», — отмечает он.



Стоит также учитывать, что введение в сельхозоборот земель, которые долго не использовались, будет сопровождаться очень высокой эмиссией парниковых газов, обращает внимание Шагайда. По разным оценкам, в этом случае выход СО2 в 10-30 раз больше, чем при возделывании уже обрабатываемой пашни. «Этот аспект почему-то даже не обсуждается», — говорит она.

