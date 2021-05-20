Госдума приняла закон об изменении системы агрострахования

В первый год государство будет субсидировать 80% страховой премии по договорам страхования от ЧС flickr.com

Госдума в третьем, окончательном, чтении приняла закон о страховании аграриев в случае утраты урожая из-за чрезвычайной ситуации. Документ определяет понятие гибели урожая агрокультур при возникновении ЧС природного характера и позволит оформить страховку от таких случаев. При этом долю субсидирования страховой премии со стороны государства по таким договорам планируется повысить: в первый год для всех страхователей она составит 80%. Для малого бизнеса такая норма будет действовать до 2023 года, затем она начнет постепенно снижаться. Так, в 2023 году будет субсидироваться 70% страховой премии, в 2024 году — 60%, в 2025 году -50%. Для крупных сельхозпредприятий госсубсидия на уплату части страховой премии будет снижаться быстрее — по 10% в год. В результате к 2024 году она уменьшится с 80% до 50%.



Также документ предполагает создание фонда компенсационных выплат. Они будут осуществляться за счет отчислений страховщиками части премий, полученных по договорам сельхозстрахования. Согласно документу, размер таких отчислений ежегодно устанавливается объединением страховщиков, но не может быть менее 5% от полученных страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования.



Законопроект также устанавливает требования к страховым организациям и критерии их отбора. Изменения вступят в силу с 1 июля 2021 года. При этом положения законопроекта об осуществлении компенсационных выплат в счет возмещения ущерба из-за ЧС будут применяться с 1 июля 2022 года.



По действующему законодательству сельхозпроизводители могут получить страховое возмещение при воздействии природных явлений и стихийных бедствий (засухи, заморозков, града и т. д. ), при распространении вредных организмов, если оно носит непрерывный характер, при нарушении электро-, тепло- и водоснабжения в результате опасных природных явлений и стихийных бедствий, если застрахована агрокультура, выращиваемая в защищенном грунте и на мелиорируемых землях. Разработанный законопроект расширяет этот список, дополняя его ЧС природного характера. К таким ситуациям относятся, например, лесные пожары, землетрясения, оползни, половодье и пандемия.



Глава комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, один из авторов инициативы, Алексей Майоров ранее говорил ТАСС, что основная цель вносимых изменений — предоставить сельхозпроизводителю возможность заключать еще более доступные договоры страхования с господдержкой на случай объявления режима ЧС в регионе, а также получать страховое возмещение в случае наступления страхового случая в результате ЧС. Он считает, что изменения повысят финансово-экономическую устойчивость агрокомпаний при наступлении ЧС.



По мнению президента Российского зернового союза Аркадия Злочевского, нынешняя модель страхования нацелена на так называемый недобор урожая, которым страховщик может манипулировать, поэтому получить возмещение почти невозможно. По его словам, необходимо страховать катастрофическую гибель посевов по аналогии с испанской моделью, которая не подразумевает выезд страховщика на место гибели посевов — достаточно справки из органов, следящих за погодой и состоянием урожая. «По этой модели почти гарантирована выплата возмещения. Она небольшая, ее хватит только на покрытие понесенных расходов, не хватит даже на уборку, однако она и не требуется, если урожай погиб», — объяснял Злочевский.

