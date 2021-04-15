В агросекторе сохраняется проблема нехватки рабочих мигрантов

Посадки агрокультур, требующих много ручного труда, могут сократиться Flickr.com

Дефицит мигрантов на сельскохозяйственных работах может привести к сокращению посевов и отказу от закладки новых насаждений, пишут «Известия» со ссылкой на гендиректора Ягодного союза Ирину Козий. По ее словам, уже сейчас многие хозяйства отказываются от планов по закладке новых насаждений или готовят гораздо меньшие площади, чем планировали ранее. Кроме того, появилось много объявлений о продаже заказанного ранее в питомниках посадочного материала земляники. Это означает, что производители сокращают производство, сказала Козий изданию.



В первую очередь это касается садовой земляники, так как при сборе урожая требуется привлечение максимального количества рабочих рук, рассказала Козий «Известиям». Потребность хозяйств, входящих в Ягодный союз, в мигрантах на сезон 2021 года составляет 2,4 тыс. человек, а всем хозяйствам ягодной отрасли требуется от 6 тыс. до 10 тыс. иностранных работников, оценила она, добавив, что сезонные работы уже стартовали.



Между тем, представитель Минтруда сообщил «Известиям», что из-за оттока мигрантов наблюдается определенный позитивный эффект для российского рынка труда, а Росстат фиксирует устойчивое снижение численности безработных. Согласно февральской оценке РАНХиГС, до пандемии в сельхозработах в нашей стране было задействовано около 500 тыс. иностранцев.



Козий подтвердила «Агроинвестору», что ягодная отрасль очень сильно зависит от труда мигрантов, нехватка рабочих рук катастрофическая. По ее словам, если в ближайшее время не появится рабочая сила, объем производства ягод будет существенно уменьшен, поскольку компании откажутся от новых насаждений, так как ягоду будет некому убирать. «В прошлом году у многих хозяйств и так были потери, а сейчас проблема с мигрантами еще более острая, — прокомментировала Козий. — В прошлом году были планы значительно нарастить площади и объем урожая. В итоге посадки действительно расширились, потому что решение о новых насаждениях принималось до того, как появилась проблема с рабочей силой. А вот урожай увеличился совсем незначительно».



По ее словам, мигрантов сложно заменить местными работниками, потому что последние не идут в сельское хозяйство. «Безработные обычно есть в крупных городах, они не поедут собирать ягоды. Причем в основном безработные — это люди интеллектуальной деятельности, которые потеряли работу. Это не те люди, которые поедут работать на полтора месяца собирать ягоду», — считает Козий. Она объяснила, что, как правило, сельскохозяйственные рабочие — это люди, которые занимаются этой деятельностью на протяжении всего агросезона. Также они должны иметь определенные навыки по сбору ягоды. «Неквалифицированные работники собирают ягоду так, что продавать и хранить ее потом невозможно. Эта проблема остро стояла в прошлом году, когда проблему мигрантов решали, привлекая студентов и заключенных», — говорит глава союза.



Дефицит рабочих рук ощущается и в секторе производства картофеля. «Бизнес говорит о нехватке 30-40 тыс. человек, но мы считаем, что дефицит больше. К сожалению, работников, которые приезжают из дружественных стран, мы заменить внутренними силами не можем», — рассказала «Известиям» руководитель аппарата Картофельного союза Татьяна Губина.



Однако исполнительный директор союза Алексей Красильников сказал «Агроинвестору», что заявление о возможном сокращении площадей на фоне нехватки рабочей силы не совсем верное. По его словам, 13 апреля проходил штаб по проведению посевных и посадочных работ, в ходе которого представитель Минсельхоза заявил, что площади под картофелем предполагается увеличить до 290 тыс. га — на 10 тыс. га относительно прошлого года. Также обсуждалась нехватка рабочей силы, было заявлено о необходимости привлечения около 35 тыс. человек. «Прежде всего, люди нужны в сфере производства овощей открытого грунта. В картофелеводстве тоже есть серьезные потребности в рабочей силе, — рассказал Красильников. — Частично мы решаем вопрос привлечением внутренних кадров, но надеемся, что заявки, которые мы отправляли в Минсельхоз по привлечению мигрантов, будут рассмотрены. Мы знаем, что они сгруппированы, согласованы с Минтрудом, направлены в МВД и другие структуры, которые должны допустить людей к работе в полях». Если привлечь иностранных работников не получится, себестоимость продукции может вырасти. Кроме того, может снизиться урожайность из-за некачественно проведенных технологических работ, предупреждает он.



Директор Плодоовощного союза Михаил Глушков сказал «Агроинвестору», что, по данным Минсельхоза, нехватка рабочей силы в плодоовощной и ягодной отраслях составляет около 30 тыс. человек в Астраханской, Волгоградской, Ростовской и Московской областях. При этом изначально потребность в мигрантах составляла 100 тыс. человек. «По прогнозам Минсельхоза посевная площадь под овощами увеличилась на 1%. Рабочую силу будут искать, правительство этот вопрос рассматривает, — отмечает он. — Ранее Минсельхозу было дано поручение подготовить конкретные списки с конкретными компаниями и людьми, которых нужно завезти для работы в этих компаниях. Это работа уде окончена, списки переданы в Минтруд. Надеюсь, что по этим спискам потребность будет удовлетворена. Там 70% граждане Узбекистана и 30% — Таджикистана». По словам Глушкова, из-за нехватки рабочих посадки не сократятся, просто увеличится себестоимость. «Людей для сезонных работ все равно найдут, но если сейчас рабочая сила стоит 2 тыс. руб. в сутки, то потом эта работа будет стоить 3-4 тыс. руб. в сутки, или даже 5 тыс. руб. в сутки, как было в прошлом году», — оценил он.



Гендиректор компании «Дмитровские овощи» Сергей Филиппов отметил, что на сегодняшний день проблема нехватки сезонной рабочей силы — сложность номер один. По его словам, в Московской области очень много сельскохозяйственной работы, но местные жители не спешат на нее устраиваться, потому что не хотят идти в эту отрасль и видят много других выгодных альтернатив. «Мы работаем в любых погодных условиях, население к этому не готово. Поэтому вопрос с мигрантами у нас очень острый. Если вопрос не решится в течение 10 дней, придется сокращать посевы агрокультур, которые требуют ручного труда. Простаивать земля, конечно, не будет, засеем ее зерновыми», — сказал Филиппов «Агроинвестору». Он отметил, что основной конкурент компании «Дмитровские овощи» по трудовым ресурсам — это аэропорт Шереметьево. Также это логистические центры, строящиеся по новой Центральной кольцевой дороге. «У них более оптимальный рабочий график, в отличие от сельского хозяйства», — пояснил он. Филиппов добавил, что в Московской области нехватка мигрантов для сезонных сельскохозяйственных работ составляет около 7-8 тыс. человек.

