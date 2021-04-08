Минсельхоз планирует увеличить квоту на ввоз турецких томатов

Тенденция к снижению импорта томатов длится не один год Pixabay

Минсельхоз предлагает увеличить квоту на ввоз турецких томатов с нынешних 250 тыс. т до 300 тыс. т. Изменения вносятся «во избежание прекращения поставок томатов из Турецкой Республики ‎на территорию Российской Федерации», следует из проекта приказа, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов. По данным ФТС, к 4 апреля общий объем ввезенных в Россию турецких томатов составил 234,4 тыс. т при квоте в 250 тыс. т.



Увеличение квоты на ввоз турецких томатов не окажет сильного воздействия на рынок, уверен руководитель Плодоовощного союза Михаил Глушков. По его словам, производство в России растет довольно активно, поэтому нельзя сказать, что страна остро нуждается в импорте. «Главное, чтобы при увеличении квоты и поставках из Турции к нам не завезли опасные вирусы, — прокомментировал «Агроинвестору» Глушков. — Кроме того, Турция по итогам 2020 года не была лидером по ввозу томатов в Россию, на первом месте Азербайджан, поэтому особого влияния от увеличения квоты не будет. Тем более, у нас тоже скоро начнется сезон, и будет урожай из парников».



По данным Плодоовощного союза, в прошлом году в России произвели 583 тыс. т томатов, что на 16,1% больше, чем в 2019-м. Импорт за этот период сократился на 13,8%, с 559 тыс. т до 482 тыс. т, при этом 38% от объема ввоза пришлось на Азербайджан, у Турции только 13% в структуре поставок.

«Думаю, это, скорее, политический реверанс в сторону Турции, чтобы поддерживать хорошие отношения, поскольку страна не только поставляет нам овощи, фрукты, но и покупает нашу пшеницу, подсолнечное масло», — говорит гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова. По ее словам, турецкие томаты уже не являются для нас жизненно необходимыми, так как в структуре импорта лидирует Азербайджан. Из анализа базы данных ФТС следует, что в прошлом году Турция поставила в Россию около 70 тыс. т. томатов. Однако вероятно, что эти данные еще могут быть пересмотрены, но вряд ли после этого объем ввоза увеличится втрое, добавляет эксперт.



Потенциал для реального роста сбыта турецких томатов не такой большой, как заявляется в сопроводительных документах к проекту приказа о повышении квоты. Кроме того, турецкая продукция уже не оказывает такого сильного влияния на российский рынок не только из-за роста поставок из Азербайджана, но и благодаря расширению собственного производства в России.



Тамара Решетникова, гендиректор компании «Технологии Роста» Представленные в России турецкие томаты, как правило, выращиваются малыми хозяйствами в примитивных укрытиях. Специфика таких некрупных производств не предусматривает постоянного контроля за экологическими характеристиками продукции. В итоге при прочих равных российский потребитель всегда выберет отечественные томаты, а не турецкие, тем более нашей продукции сейчас в два раза больше, чем пять лет назад. Поэтому зависимость России от внешних поставок, особенно европейской части страны, куда и привозят турецкую продукцию, намного меньше, чем несколько лет назад. У нас остается высокая потребность в импорте томатов в Сибири и на Дальнем Востоке, но туда продукцию поставляет Китай.

С 2019 года импорт томатов в Россию снижается, и эта тенденция продолжится в текущем году: по оценке компании «Технологии Роста», объем ввоза может составить 450 тыс. т, включая отдаленные регионы, которые сильно зависят от импорта и предпосылок для его снижения там нет. По словам Решетниковой, сокращение поставок также обусловлено девальвацией рубля: главное преимущество импортных овощей — их цена — сходит на нет на фоне снижения курса национальной валюты.



«На фоне курса доллара наши томаты вполне конкурентоспособны. Азербайджанская продукция, которая более привлекательна по вкусовым и внешним качествам, все же торгуется в верхней ценовой категории. Турецкая — традиционно в нижней, но и на их томаты цены выросли из-за курса доллара», — прокомментировала «Агроинвестору» Решетникова. Поэтому, продолжает она, для отечественных тепличных хозяйств сейчас хорошее время: томаты пока не дешевеют, снижение цен на них начнется только к концу апреля, если не будет форс-мажоров. По прогнозу компании «Технологии Роста», в этом году цены на томаты будут выше прошлогодних примерно на 7-8%.



Квота на поставки томатов из Турции в Россию была введена после конфликта между Москвой и Анкарой из-за инцидента с российским бомбардировщиков в небе над Сирией осенью 2015 года. Тогда Россия с 1 января 2016 года запретила ввоз овощей и фруктов из Турции. Поставки томатов возобновились с 1 ноября 2017-го после длительных переговоров. Для турецких поставщиков была установлена квота в объеме 50 тыс. т, затем она была увеличена до 100 тыс. т, в апреле 2019-го — до 150 тыс. т, в феврале 2020-го — до 200 тыс. т., в конце прошлого года Минсельхоз заявил о необходимости увеличения квоты до 250 тыс. т.

