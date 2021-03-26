«ЭКО-культура» начала строить тепличный комплекс в Узбекистане

Компания планирует поставлять томаты в Россию, страны Персидского залива и Азии Т. Кулистикова

Агрохолдинг «ЭКО-культура» начал строительство тепличного комплекса площадью 150 га в Узбекистане. Первая очередь проекта в 12,8 га и плановым объемом производства в 6 тыс. т должна быть сдана в июле 2021 года, также сейчас возводится оптово-распределительный центр на 10 тыс. кв. м. Инвестиции в проект на первом этапе превысили 2 млрд руб. Такое увеличение производственных площадей позволит агрохолдингу обеспечить свежими овощами не только жителей России, но и выйти на рынки стран Персидского залива и Азии, сообщает пресс-служба компании.



Завершить работы «ЭКО-культура» планирует в 2024 году, к этому времени на комплексе будут выращивать более 80 тыс. т томатов в год. Как отмечается в сообщении компании, удачное расположение нового комбината, высокая средняя температура и длинный световой день позволяют использовать для производства овощей теплицы пленочного типа. «Одним из важнейших критериев выбора Узбекистана для строительства новых производств стали климатические условия: обилие солнечного света, низкие операционные затраты — все это дает возможность существенно снизить издержки на производство продукции высокого качества», — говорит президент «ЭКО-культуры» Александр Рудаков.



Как рассказал «Агроинвестору» представитель холдинга, при выращивании овощей в республике придется столкнуться с двумя основными проблемами: отсутствием квалифицированных кадров и слаборазвитой инфраструктурой. «Однако в Узбекистане очень много трудовых ресурсов и основной производственный персонал — это огромный плюс данного проекта — люди трудолюбивые и дорожат своей работой», — считает компания. Но высокотехнологичное производство требует высококвалифицированных сотрудников технических специальностей. К сожалению, на местном рынке таких кадров нет, поскольку долгое время в стране не было подобных производств и не проводилось обучение специалистов в этой области. Поэтому потребуется дополнительное обучение персонала.



«В регионе слабо развита инженерная инфраструктура, не налажено сообщение, — продолжает представитель агрохолдинга. — Есть хорошие земли, но к ним нет дорог, не подведены электричество и газ. Нет автопарков, нет возможности приобрести комплектующие и необходимые инструменты. Большую часть этих вопросов нам нужно будет решать собственными силами».



Узбекистан — инвестиционно привлекательная страна для развития тепличного овощеводства, уверена гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова. Во-первых, климат здесь позволяет собирать урожай девять-десять месяцев в году без использования досвечивания, что позволит снизить себестоимость продукции почти в два раза. «Однако летом там нужно думать о том, как снизить температуру, а это, кстати, не так просто и дешево <...>. Но по сравнению с производством в России все равно будет намного дешевле», — добавляет Решетникова. Также среди плюсов работы в Узбекистане она называет лояльную систему налогообложения, субсидии для местных производителей, в том числе по электроэнергии и газу.



Руководитель Плодоовощного союза Михаил Глушков среди основных плюсов производства овощей защищенного грунта в Узбекистане тоже отмечает, во-первых, благоприятную световую зону, во-вторых, относительно недорогую рабочую силу. Но есть и отрицательный фактор: теплицы нужно охлаждать, особенно летом, что несет дополнительные расходы. «Перевозить продукцию оттуда в Россию несложно. Мы и так видим, что много импорта к нам идет из Азербайджана, Узбекистана. То есть эти страны СНГ по логистическому плечу вполне проходят», — прокомментировал «Агроинвестору» Глушков.



«Эко-культура» анонсировала проект строительства тепличного комплекса в Узбекистане в 2018 году. Тогда сообщалось, что площадь теплиц составит 314 га, инвестиции в проект должны были составить $472 млн. Первую очередь в 90 га планировалось сдать в августе 2019 года, вторую и третью — в 2020-м. За прошедшие 2,5 года «Эко-культура» значительно расширила производственные мощности в России, говорит представитель компании. Много новых проектов в стадии строительства и раскрытия финансирования. «Пока мы говорим о планах строительства в Узбекистане до 2024 года, возможно, в дальнейшем холдинг расширит площади этого тепличного комплекса», — добавляет он.

Экспортировать продукцию «ЭКО-культуры» из Узбекистана в третьи страны тоже можно, но компании придется столкнуться с конкурентами в лице Турции, Азербайджана и Узбекистана. По мнению Глушкова, речь может идти о поставках премиальных томатов и «чего-то такого, чем потребителей на внешних рынках можно удивить».



Узбекские томаты — это безусловный бренд. Качественный, экологически чистый и очень вкусный продукт, рассказывает представитель холдинга. И этот бренд в странах Ближнего Востока очень популярный и растущий, пользуется большим спросом. «Мы планируем поставлять на рынки этих стран томаты премиальных сортов: коктейльные, черри и розовые сладкие сорта», — добавляет он.



При этом конкурентная ситуация на рынке стран Персидского залива примерно такая же, как на российском, оценивает компания. «ЭКО-культура» известна своими высокими требованиями к качеству выпускаемой продукции, по органолептике томаты холдинга не уступают продукции конкурентов, а по части параметров даже превосходят их, говорит представитель компании. «Благодаря этому продукция легко выдерживает конкуренцию с этими игроками», — добавляет он.



Экспортный потенциал у нового проекта «ЭКО-культуры» в Узбекистане есть, соглашается Решетникова. Во-первых, продукцию можно поставлять в Россию, во-вторых, в ОАЭ, где своих земель, пригодных для выращивания овощей, почти нет, а платежеспособный спрос и интерес — есть.



«Что касается конкуренции с Турцией, в этой стране зимних теплиц очень мало. Это, конечно, влияет на себестоимость, но ограничивает объем производства, — продолжает Решетникова. — Так что конкурировать можно по сезону. В Узбекистане даже в естественных условиях он будет продолжительнее, а если использовать современные теплицы с регулировкой микроклимата и другими системами, то можно продавать продукцию более длительное время и хорошего стандартного качества». Стандарт в данном случае — это соответствие требованиям, в том числе по пестицидам, чему в ОАЭ уделяют особое внимание. Кроме того, в Турции много маленьких производителей, которым трудно поддерживать постоянное соответствие требованиям некоторых импортеров, добавляет она. «Однако конкурировать на рынках стран Восточной Азии, например, Китая, с одной стороны, будет сложнее, так как в стране очень много пленочных теплиц, но не все они придерживаются стандартов безопасности. С другой, там огромные возможности сбыта», — говорит Решетникова. Эти страны заинтересованы в импорте продукции сегмента «эко» или просто высокого качества.



«ЭКО-культура» является одним из крупнейших производителей тепличных овощей в России. Производственные мощности холдинга составляют более 300 га высокотехнологичных теплиц, которые расположены в Ставропольском крае, Ленинградской, Липецкой, Тульской, Московской и Воронежской областях. В 2021 году планируется расширение производства за счет ввода новых теплиц в Ставропольском крае, Тульской, Ленинградской, Воронежской, Московской областях. В 2023 году площади тепличных комплексов агрохолдинга «ЭКО-культура» по производству овощей в России, Казахстане, Дагестане и Узбекистане превысят 660 га, а годовой объем производимой продукции составит более 400 тыс. т.

