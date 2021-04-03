Производство картофеля может увеличиться

Развитие переработки картофеля и высокие оптовые цены стимулируют развитие производства Pixabay

Валовое производство картофеля в этом году в товарном секторе (без учета хозяйств населения) может вырасти до 7,4-7,5 млн т. Такой прогноз «Агроинвестору» озвучил исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников. Как ожидается, площади под картофелем могут вырасти до 300 тыс. га. В 2020 году, по данным Росстата, сельхозорганизации и КФХ занимали картофелем 280,9 тыс. га и собрали 6,8 млн т.



По мнению Красильникова, расширению посадочных площадей способствует повышение оптовых цен в текущем сезоне, а также развитие переработки. Увеличение посадок возможно в регионах, которые выращивают ранний картофель (Астраханская область), и в «ресурсных» регионах, которые снабжают перерабатывающие предприятия (Брянская, Тульская, Липецкая, Московская области).



Ресурсные регионы будут наращивать производство, поскольку в этом году запускаются новые проекты по переработке, поясняет Красильников. Это, например, завод компании «Белая дача» по производству картофеля фри в Липецкой области, в Подмосковье аналогичное предприятие открывает компания «Агрико», также запланировано строительство и запуск производства на заводе PepsiCo в Новосибирске, перечисляет он.



Старший руководитель проектов направления «Оценка и финансовый консалтинг» группы компаний SRG Татьяна Козлова согласна с тем, что в этом году посадки картофеля могут составить 300-310 тыс. га. Однако в Московской области, по ее мнению, вероятно сокращение по объективным причинам: вывод земель из категории сельхозназначения, изъятие участков под госнужды, строительство сельхозобъектов, выращивание других агрокультур.



Специалист отдела рыночной информации Института конъюнктуры аграрного рынка Варвара Сердюкова придерживается более пессимистичного прогноза: картофель может занять 287 тыс. га в сельхозорганизациях и КФХ. При этом сельхозорганизации могут нарастить площади с 154,2 тыс. га в 2020 году до 160,1 тыс. га, а фермерские хозяйства — сократить со 128,1 тыс. га до 127,1 тыс. га. Она уточнила, что такие данные приводит Минсельхоз и до начала посадки картофеля говорить о других цифрах преждевременно.



Директор Плодоовощного союза Михаил Глушков, поддерживает коллег из Картофельного союза, ожидая роста посадочных площадей и объемов производства на 10%. «Когда повышается цена, увеличиваются и площади, такая корреляция характерна для всех овощей открытого грунта», — прокомментировал он.



Росстат зафиксировал повышение потребительских цен на картофель в январе на 7,1%, в феврале — на 8,1% к предыдущему месяцу. Сердюкова подтверждает, что цены производителей на картофель в этом году максимальные за последние пять лет. «Обычно в сентябре оптовые цены производителей на картофель составляет 8,2-9,6 руб./кг (с НДС), но в сентябре 2020 года она была около 13 руб./кг, — сравнивает эксперт. — В обычные годы только к марту цены достигали 9,5-20 руб./кг в зависимости от сезона. Но в этом сезоне ценник в 20 руб. появился на юге еще в середине декабря. Сейчас среднее значение превышает этот порог, и, соответственно, среднее значение за сентябрь-март гораздо выше, чем в прошлые годы».



Компания «Малино» в этом году не планирует увеличивать посадки картофеля, поскольку севооборот ограничен, и нет возможности резко расширить площади земель на орошении. В этом году под картофель будет отведено 5,5 тыс. га как и в прошлом. Однако, как пояснила замгенерального директора компании Татьяна Губина, ожидается рост производства за счет увеличения урожайности на 20-25%. «Каждый год мы повышаем агротехнику, обновляем сельхозтехнику, также в этом году планируем построить современное овощехранилище», — рассказала она.



Глава КФХ из Ростовской области Николай Юзефов, который выращивает картофель на площади 1,2 тыс. га тоже говорит, что резервов для увеличения посадочных площадей нет. Однако рост урожайности возможен. «Картофель — одна из самых капиталоемких культур, затраты на его выращивание составляют 370 тыс. руб./га. Минимальная урожайность, чтобы окупить себестоимость, должна быть на уровне 350 ц/га», — приводит расчеты фермер. В 2020 году из-за засухи на юге урожайность картофеля в хозяйстве Юзефова снизилась до 450 ц/га. В этом году, если позволит погода, он надеется выйти на показатели прошлых лет (530-550 ц/га).



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