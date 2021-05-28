«Сибагро» продолжит увеличивать земельный банк

Посевная площадь компании под урожай этого года — 174 тысячи гектаров «Сибагро»

Холдинг «Сибагро» к концу 2022 года планирует увеличить земельный банк минимум до 300 тыс. га, при этом в идеале для реализации стратегических целей ему нужно 500-600 тыс. га. Об этом «Агроинвестору» рассказал руководитель департамента растениеводства компании Сергей Мамонов. Группа специализируется на производстве и переработке мяса, целенаправленно развивать растениеводство она начала в 2019 году. «Тогда у нас было всего 12 тыс. га посевной площади. На май 2021 года земельный банк компании составил 270 тыс. га, посевная площадь — 174 тыс. га», — уточнил Мамонов. За короткое время компания радикально увеличила земельный банк и сразу попала в рейтинг BEFL крупнейших российских землевладельцев, заняв 19-е место.



Дальнейшее расширение нужно для обеспечения кормами животноводческого дивизиона в среднем хотя бы на 80%. Сейчас показатель в зависимости от предприятия варьируется от 1-2% до 100%. Собственные корма дешевле — себестоимость своего зерна в 1,5-2 раза ниже рыночной цены, кроме того, позволяют лучше контролировать качество, поясняет Мамонов. «У нас очень крупное производство продукции животноводства, и наличие собственного зерна уводит нас от разного рода рыночных рисков (дефицит зерна на рынке, завышенный уровень цен, риски по качеству), а также позволяет уверенно прогнозировать себестоимость продукции, поскольку в ее структуре большая доля приходится именно на корма», — комментирует он.



Вторая стратегическая цель развития растениеводства — реализация инвестпроекта «Сибагро Биотех», завода по глубокой переработке зерна в Красноярском крае. Предприятие планируется построить в 2023 году, для обеспечения его работы нужно около 240 тыс. т высококачественной пшеницы в год. При средней урожайности 50 ц/га агрокультуру необходимо выращивать примерно на 50 тыс. га. Для решения этой задачи «Сибагро» недавно купила красноярский агрохолдинг «Сибиряк», под контролем которого 89,5 тыс. га земли, в том числе посевная площадь составляет почти 72 тыс. га. Группа уже вложила в развитие актива 914 млн руб.: треть средств пошла на закупку новой техники, больше половины — на нужны растениеводства.



В следующем году «Сибагро» планирует увеличить эффективность купленного растениеводческого актива в четыре раза. По итогам прошлого года валовой сбор зерна там составил около 110 тыс. т при средней урожайности 10-20 ц/га. «Это не самые хорошие показатели для такого большого и перспективного предприятия. После детального изучения ситуации выяснилось, что в работе находятся не все земли, и есть нарушения в использовании технологии выращивания», — комментирует директор «Сибиряка» Станислав Лигузов. По его словам, она заключалась в экстенсивном расширении производства: увеличении валовых сборов за счет наращивания посевов. Это сказалось на состоянии земель — их заполонили трудновыводимые сорняки.



«Сибагро» планирует ввести в оборот неиспользуемые 17,6 тыс. га, закупить новые высокоэффективные сорта семян, составить правильный севооборот, наладить комплексную систему питания и защиты растений и провести борьбу с сорняками. Уже в этом году группа рассчитывает увеличить урожайность яровых пшеницы и ячменя до 33,5 ц/га, в следующем — до 50 ц/га и выше. В итоге в 2022 году валовой сбор зерна в хозяйствах «Сибиряка» вырастет в четыре раза — до 450 тыс. т, прогнозирует компания.



Сибирь всегда считалась зоной рискованного земледелия из-за слишком высоких климатических рисков, но «Сибагро» отработала высокоинтенсивную технологию выращивания сельхозкультур, говорит Сергей Мамонов. «В 2020 году мы реализовали пилотный проект в Тюмени и получили хороший результат. Я помню, когда приезжал в Тюмень, местные специалисты немного сомневались, что урожайности 40 ц/га можно достичь в короткие сроки, — рассказывает он. — Пилотный проект мы начали на участке 1,5 тыс. га. Вывели на нужный уровень хозяйство: провели качественную разделку почвы, выровняв ее при помощи современных дисковых борон. Обработали гербицидами сплошного действия для ликвидации многолетней сорной растительности. Взяли хорошие семена, применили комплексную схему минерального питания, полностью изменили схему защиты от болезней, вредителей и сорняков. Итог «пилота» - 42,2 ц/га на пшенице, 43,8 ц/га — на ячмене, увеличение урожайности в два раза».



Еще более впечатляющие результаты были в Новосибирской области, продолжает Мамонов. В 2020 году там случилась засуха, по официальным данным правительства региона, средняя урожайность зерновых в области составила 18,5 ц/га. Предприятие «Кудряшовское» (ранее «Сибагро» купила его у холдинга «КоПитания») получило в среднем 32,9 ц/га. На одном из участков площадью 828 га реализовывался пилотный проект по яровой пшенице, урожайность на нем составила 65 ц/га, а местами доходила и до 80 ц/га, делится Мамонов.



В структуре посевов «Сибагро» под урожай этого года 134,5 тыс. га занимают зерновые — яровая и озимая пшеница, яровой ячмень, озимая тритикале, овес и кукуруза на зерно. Соя, яровой рапс и подсолнечник посеяны на 35,8 тыс. га, также выращиваются зернобобовые и кормовые агрокультуры. Плановые инвестиции холдинга в технику и оборудование для ведения растениеводства и внесения органических удобрений, а также семенной материал, минеральные удобрения и средства защиты растений — свыше 3 млрд руб.

