«ЭкоНива» может продать часть бизнеса

Для дальнейшего роста компании нужны дополнительные инвестиции «ЭкоНива»

Крупнейший производитель молока в России — агрохолдинг «ЭкоНива» Штефана Дюрра — ведет переговоры о возможной продаже от 30% до 50% акций головной структуры холдинга инвесторам, пишет «Коммерсантъ». Эту информацию «Агроинвестору» подтвердил первый заместитель гендиректора холдинга Сергей Ляшко, сказав, что обсуждения о привлечении инвестора на миноритарных условиях действительно идут, но пока они далеки от завершения. По данным «Коммерсанта», предложением заинтересовались структуры председателя совета директоров НЛМК Владимира Лисина. Сумму сделки оценивают в 400 млн евро, уточняет издание.



Компании «ЭкоНива-АПК Холдинг» и «ЭкоНива-АПК Черноземье» уведомили «инвесторов и иных заинтересованных лиц», что приобретение более трети долей в уставном капитале компаний потребует предварительного согласования с Федеральной антимонопольной службой. Эти сообщения появились в реестре юридически значимых сведений, пишет «Коммерсант». Основной владелец «ЭкоНивы» Штефан Дюрр объяснил изданию, что публикация связана с переговорами о возможной продаже до 50% акций в головной структуре Ekosem-Agrar AG. По его словам, пока неизвестно, состоится ли она, никаких решений не принято.



У Лисина уже есть интересы в молочном бизнесе: в конце 2019 года его структура «Румелко-Агро» объявила о вложении 18 млрд руб. в строительство ферм в Тверской области. Представитель «Румелко» сказал «Коммерсанту», что компания оказала финансовую поддержку «ЭкоНиве», поскольку та обладает серьезным потенциалом в производстве молочной продукции, и рассматривает различные варианты сотрудничества. Источники «Коммерсанта» ранее сообщали, что «ЭкоНива» столкнулась со сложностями из-за высокого долга.



По мнению гендиректора Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артема Белова, к вопросу на данный момент стоит относиться скорее, как к слухам. «В случае с крупным бизнесом подобные переговоры ведутся всегда. В данной ситуации обсуждать потенциального инвестора, объем и стоимость выкупаемой доли преждевременно, — сказал он «Агроинвестору». — «ЭкоНива» в последние годы развивалась очень динамично, реализовывала огромное количество проектов в сырьевом секторе и переработке. С учетом того, что молочная индустрия традиционно является очень инвестиционно емкой, привлечение инвесторов для снижения долговой нагрузки и возможного запуска новых инвестпроектов — вполне рациональное решение».



По мнению отраслевых аналитиков, у «ЭкоНивы» есть объективные сложности в виде серьезного кредитного портфеля, и в данной ситуации компания рассматривает варианты привлечения дополнительного финансирования, которое может идти как из банковской сферы, так и со стороны частных инвесторов. Исполнительный директор компании «Ринкон Менеджмент» Константин Корнеев сказал «Агроинвестору», что сейчас холдинг находится в состоянии активного роста, когда потребность в инвестициях особенно высока. Для их привлечения компании необходимо убедить партнеров в своей рыночной стратегии, которая будет ключевым фактором. «"ЭкоНива" уже состоялась как успешный производитель товарного молока, а сейчас она активно выходит в сегмент переработки — выпуск потребительской продукции, что влечет за собой серьезную маркетинговую активность, — прокомментировал он. — Нужно понимать, что конкуренция на молочном рынке очень высокая и маржинальность переработки, особенно в базовых продуктах (молоко, творог и т. д. ), весьма невысокая, поэтому компании целесообразно выходить на рынок с широким ассортиментным портфелем».



По словам исполнительного директора инвестиционной компании «Атон» Ивана Николаева, у «ЭкоНивы» сейчас очень непростая ситуация, в первую очередь в части долга. Раньше она уже проходила через несколько дефолтов по долгам и похоже, что сейчас ситуация снова непростая, сказал эксперт «Агроинвестору». По мнению Николаева, есть несколько вариантов потенциальных покупателей: игроки молочного или растениеводческого секторов, или представитель «экологически нечистых» производств.



При развитии первого варианта одним из потенциальных покупателей может сталь агрохолдинг «Степь». «Это один из самых эффективных производителей молока. Компания показывает высокие результаты по рентабельности, надоям, доходности и другим параметрам, — поясняет Николаев. — Однако, насколько я понимаю, эффективность молочного скотоводства «Степи» существенно выше, чем у «ЭкоНивы». В принципе, покупателем может быть любая крупная компания, занимающаяся молочным скотоводством». Причин для покупки может быть две: попытки повышения на новом активе операционной эффективности или расширение бизнеса. «Иногда бывает, что проще купить, чем построить», — добавил эксперт. Также покупателем может стать компания с большим или средним земельным банком, которая решила расширить его. Учитывая, что активы «ЭкоНивы» расположены на 630 тыс. га, компания вполне подойдет для реализации этих целей, рассуждает Николаев.



Последний вариант развития событий — покупатель из совершенно другой индустрии, продолжает эксперт. По его мнению, причиной покупки в этом случае может стать декарбонизация. «То «Лукойл» выделяет активы с высоким карбоновым следом, то металлурги выделяют определенные активы в отдельные холдинги или структуры. В России еще нет законодательной базы, которая будет регулировать декарбонизацию, но игроки уже предпринимают попытки управлять рисками», — говорит Николаев. Работать это будет следующим образом: есть предприятие, которое выделяет CO2, а есть отрасль сельского хозяйства, которая поглощает CO2 и выделяет кислород, объяснил Николаев. «В целом сельское хозяйство — это доходный бизнес, а если он еще и приведет к тому, что общий уровень карбонизации вашего холдинга будет снижаться, имеет смысл купить актив типа “ЭкоНивы”», — предполагает Николаев. Кроме того, по его словам, учитывая крайне сложную финансовую ситуацию компании (долг превышает EBITDA более, чем в пять раз), сейчас ее можно будет купить дешевле.



«ЭкоНива» является одним из ведущих агрохолдингов России. Сельхозпредприятия компании работают в Воронежской, Курской, Новосибирской, Калужской, Рязанской, Московской, Тюменской, Оренбургской, Ленинградской, Самарской областях, республиках Татарстан и Башкортостан, Алтайском крае на площади более 630 тыс. га, говорится на сайте холдинга. В 2020 году валовой надой молока в компании составил 925 тыс. т. Общее поголовье КРС составляет около 212 тыс., из которых 112 тыс. — фуражные коровы (данные на 12 мая). Также холдинг занимается семеноводством, растениеводством и переработкой молока.

