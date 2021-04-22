В 2021 году «ЭкоНива» ожидает роста выручки

Сейчас у «ЭкоНивы» 41 действующий животноводческий молочный комплекс «ЭкоНива»

В 2021 финансовом году Ekosem-Agrar AG — головная холдинговая компания группы «ЭкоНива» Штефана Дюрра — может увеличить выручку до 725-750 млн евро, тогда как в 2020-м она составила 464 млн евро, сообщила пресс-служба компании. Выручка от продаж может составить 615-625 млн евро, EBITDA — 250-275 млн евро. Доля денежной EBITDA будет увеличиваться непропорционально, так как эффект от неденежной оценки, типичный для МСФО, будет снижаться в связи с замедлением роста, отметила компания.



Председатель правления Ekosem-Agrar AG Штефан Дюрр уточнил, что в первые три месяца 2021 года компания уже показала положительные результаты: выручка от продаж составила около 111 млн евро, что соответствует уровню прошлого года с учетом курсовых разниц, а в рублевом эквиваленте выручка увеличилась на 20%.



Сейчас у «ЭкоНивы» 41 действующий животноводческий молочный комплекс. «В этом году мы также будем наблюдать рост производства на комплексах, недавно введенных в эксплуатацию. Сейчас в стадии строительства находятся три новых предприятия, — приводит пресс-служба компании слова Дюрра. — Соответственно, выход на полную мощность комплексов, запущенных в 2019 и 2020 годах определенно положительно скажется на движении денежных потоков. В то же время мы успешно наращиваем перерабатывающие мощности, что приближает нас в среднесрочной перспективе к нашей цели самостоятельно перерабатывать все свое сырое молоко».



Компания также представила финансовые итоги работы в 2020 году. Выручка Ekosem-Agrar AG составила около 464 млн евро, увеличившись в сравнении с 2019-м (402,7 млн евро) на 15%. В рублевом выражении выручка от продаж выросла на 31%. Совокупный доход (выручка плюс изменение стоимости запасов готовой продукции и незавершенного производства, а также биологические активы и прочие операционные доходы) «ЭкоНивы» составили около 615 млн евро против 564,5 млн евро в 2019 году. Компания пока не раскрыла показатель чистой прибыли, но отметила, что EBITDА составит от 180 млн евро до 200 млн евро, «при этом приблизится или превысит верхнюю границу диапазона 165-185 млн евро».



Накануне «Коммерсант» со ссылкой на источники в отрасли сообщал, что «ЭкоНива» столкнулась с серьезными сложностями в работе, задерживает выплаты контрагентам и сокращает сотрудников. Трудности возникли из-за высокой долговой нагрузки на фоне слишком активного развития на заемные средства. По данным источников издания, холдинг намерен сократить около 2,5 тыс. человек и уже перестал инвестировать в новые проекты. Крупнейшим кредитором «ЭкоНивы» является Россельхозбанк, который, по данным источников издания, фактически ввел в компании внешнее управление.



Основной владелец «ЭкоНивы» Штефан Дюрр при этом уверяет, что дела идут хорошо и оснований для беспокойства нет. Первый заместитель гендиректора холдинга Сергей Ляшко пояснил «Агроинвестору», что сокращение персонала в первую очередь касается входящей в группу строительной компании, так как по мере завершения существующих строек потребность в большом количестве людей, задействованных в строительстве, отпала и в данном случае речь идет об оптимизации. Сейчас «ЭкоНива» достраивает три молочных комплекса в Татарстане, Башкирии и Подмосковье, и эти проекты будут доведены до конца, инвестиции в них не прекращаются, подчеркнул Ляшко. По его словам, «ничего особенного» в компании не происходит, а якобы о проблемах в холдинге СМИ писали уже неоднократно. Он также уточнил, что за последний год продуктивность на одну фуражную корову выросла с 23,9 кг в сутки до 28,7 кг, валовой суточный объем производства молока в компании вырос с 2,4 тыс. т в день до 3,1 тыс. т, а суточная выручка от его реализации с 72 млн руб. до 106 млн руб.



«ЭкоНива» является одним из ведущих агрохолдингов России. Сельхозпредприятия компании работают в Воронежской, Курской, Новосибирской, Калужской, Рязанской, Московской, Тюменской, Оренбургской, Ленинградской, Самарской областях, республиках Татарстан и Башкортостан, Алтайском крае на площади более 630 тыс. га, говорится на сайте холдинга. В 2020 году валовой надой молока в компании составил 925 тыс. т. Общее поголовье КРС составляет около 207,5 тыс., из которых 108,2 тыс. — фуражные коровы (данные на 18 марта). Также холдинг занимается семеноводством, растениеводством и переработкой молока.

