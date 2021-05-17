«Агроэко» запустила цех термической переработки и свинокомплекс

Мясоперерабатывающий завод группы будет полностью безотходным «Агроэко»

Группа «Агроэко» запустила в ТОСЭР «Павловск» (Воронежская область) цех термической переработки биоотходов. Это важное производственное звено строящегося мясокомбината, которое позволит заводу стать полностью безотходным. При полной загрузке три линии предприятия в сумме смогут производить более 1,3 тыс. т мясокостной муки, свыше 730 т кормового жира и 140 т кровяной муки в месяц, сообщила компания.

По словам председателя совета директоров «Агроэко» Владимира Маслова, мясокостная мука с содержанием протеина до 70% пользуется большим спросом. В перспективе компания планирует поставлять продукцию не только на внутренний рынок, но и на экспорт. По информации пресс-службы правительства Воронежской области, линии по производству мясокостной муки и кормового жира уже работают, переработку крови планируют начать осенью, вместе с пуском мясоперерабатывающего комплекса. Его мощность ставит 3,8 млн свиней в год. Сумма инвестиций в проект превысит 13 млрд руб.

Также «Агроэко» запустила свинокомплекс «Колос», который стал третьей производственной площадкой группы в Калачеевской районе области. Комплекс рассчитан на содержание 4 тыс. свиноматок, годовая мощность — около 16 тыс. т свинины в живом весе.

Компания намерена и дальше развивать бизнес в регионе: губернатор Воронежской области Александр Гусев, Владимир Маслов и глава администрации Калачеевского района Николай Котолевский подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве. «Агроэко» планирует вложить в расширение производства 1,3 млрд руб., а также поддерживать проекты комплексного развития села и решать социальные вопросы в районах своего присутствия. Администрация района взяла обязательства содействовать увеличению земельного банка компании на 7 тыс. га. Глава региона отметил, что группа развивает глубокую переработку продукции, что соответствует современным трендам и приоритетам АПК области.

Группа компаний «Агроэко» работает на территории Воронежской и Тульской областей. В прошлом году она выпустила почти 227 тыс. т свинины в живом весе, а также 685 тыс. т комбикормов. Общий объем инвестиций компании в экономику Воронежской области к 2022 году достигнет 62 млрд руб. В регионе компания построила 38 свинокомплексов, два комбикормовых завода, два селекционно-генетических центра, также у нее есть молочная ферма в Верхнемамонском районе и сеть магазинов «Агроэко - Маркет». Кроме того, группа занимается растениеводством для обеспечения сырьем комбикормовых площадок. На долю компании приходится около 66% общего производства свинины в Воронежской области.