«Агроэко» увеличивает производство комбикормов

В прошлом году компания выпустила 685 тысяч тонн комбикорма Минсельхоз

На комбикормовом заводе холдинга «Агроэко» в Павловском районе Воронежской области начался монтаж оборудования второй линии гранулирования, рассказала «Агроинвестору» представитель компании. Общая стоимость новой техники — 2 млн евро, в расширение планируют вложить 810 млн руб. Мощность линии составит 20 т в час, или 410 тыс. т в год. Компания уточнила, что работы закончатся к лету 2021 года.



«На комбикормовом заводе в Павловском районе Воронежской области также планируется возведение 16 бункеров по 50 т готовой продукции каждый, строительство 12 силосов на элеваторе мощностью по 5 тыс. т зерна каждый. Кроме того, предполагается создание восьми дополнительных бункеров для мучнистого сырья. В результате мощность завода должна вырасти с 25 т до 50 т в час», — сообщила компания.



Также в 2022 году «Агроэко» планирует начать поэтапное расширение предприятия в Куркинском районе Тульской области, введенного в эксплуатацию в июле 2020 года. Инвестиции составят 1,2 млрд руб. «Первоначально мощность завода составляла 20 т в час. Планируемая третья очередь предприятия предполагает строительство 18 силосов по 5 тыс. т каждый и двух — по 500 т. Четвертая очередь предусматривает установку еще одной линии по производству комбикормов мощностью 20 т в час, восемь бункеров готовой продукции по 50 т каждый и 16 бункеров склада мучнистого сырья по 250 т», — прокомментировала компания. Председатель совета директоров ГК «Агроэко» Владимир Маслов добавил, что расширение завода позволит удовлетворить потребности собственных свинокомплексов компании и увеличить поставки комбикормов для сторонних потребителей.



Группа продолжит закупки сырья у других производителей, но планирует и наращивать объем собственного земельного банка для растениеводства, пишет «Коммерсантъ». Компания планирует увеличить его с 74,5 тыс. га до 100 тыс. га.



Руководитель Национального кормового союза (НКС) Сергей Михнюк сказал «Агроинвестору», что на данный момент интерес к комбикормовой отрасли могут проявить только узкопрофильные инвесторы, которые интегрированы в вертикальные холдинги. «Все остальные варианты инвестирования в комбикормовое производство несут в себе очень большие предпринимательские конъюнктурные риски. Например, очень велика зависимость от кормовых добавок, цены на которые на период окупаемости инвестпроектов просчитать невозможно. Кроме того, непрогнозируемые цены на зерно и неясный рынок сбыта, — объяснил он. — Поэтому просто построить где-то комбикормовый завод с нуля сложно — не факт, что он будет успешен».



Михнюк отмечает, что в отрасли также есть риски по части подключения к инженерным коммуникациям, актуален вопрос с персоналом. «Те проекты, которые сейчас реализуются, строятся, скажем так, «с пинками сверху», и делает это тот, кто понимает, для чего это нужно, кроме экономической целесообразности, и как предприятие будет встроено в логистические цепочки», — комментирует он. Михнюк добавил, что планы «Агроэко» - пока только слова. «Часто бывает так, что компания заявляет о дальнейших планах, а потом они меняются. Нужно смотреть, что будет по факту», — заключил глава НКС.



Ранее пресс-служба «Агроэко» сообщила «Агроинвестору», что в 2020 году компания на треть — до 685 тыс. т — увеличила производство комбикормов. Это произошло благодаря открытию комбикормового завода в Тульской области. Завод полностью закрывает потребности местных свиноводческих площадок в кормах. В планах компании на 2021 год — выпуск 793,5 тыс. т комбикормов.

