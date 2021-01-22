НКС: цены на аминокислоты начали резко расти

В ближайшие полгода динамика цен будет зависеть от ситуации с коронавирусом и доступности кукурузы Д. Абрамов

В конце 2020-го — начале 2021 года цены на аминокислоты начали резко расти, тогда как в середине прошлого года они были близки к минимальным за последние два-три года, сообщает SoyaNews со ссылкой на заявление Национального кормового союза (НКС). Крупнейшим мировым производителем аминокислот является Китай, поэтому именно китайские производители задают ценовой тон на большинство аминокислот.



Так, в октябре-ноябре прошлого года цена на лизин из Китая составляла $1,1/к, в январе 2021-го он подорожал до $1,7-1,75/кг. Стоимость треонина осенью составляла $0,98/ кг, тогда как январские цены выросли до $1,54/кг. Триптофан в октябре-ноябре стоил $7,5/кг, в январе — $9,8/кг, валин за то же время увеличился в цене с $2,35/кг до $4,1/кг.



Такой резкий рост цен обусловлен, во-первых, неожиданным повышением стоимости кукурузы — основного сырья для производства аминокислот в Китае (кроме метионина с химическим синтезом). При этом цены могут еще вырасти к марту, а их снижения не стоит ждать раньше конца мая, когда будет понятен прогноз нового урожая кукурузы в Южной Америке. В январе цены на эту агрокультуру достигли трехлетнего максимума из-за неурожая в США — ключевого поставщика кукурузы в Китай, а также засухи в Бразилии, Аргентине и Украине. При этом доля стоимости сырья в себестоимости аминокислот составляет 50-60%. Вместе с тем потребности Китая в кукурузе стабильно растут, в том числе в связи с восстановлением поголовья свиней после эпидемии африканской чумы свиней.



Еще одной причиной роста цен на аминокислоты стало влияние пандемии коронавируса. «В конце 2020 года в Китае началась вторая волна эпидемии. <…> На сегодняшний день сильнее всего затронуты новыми вспышками COVID-19 северо-восточные провинции Китая, где наибольшее сосредоточение заводов по глубокой переработке кукурузы, которые производят аминокислоты. Закрыта провинция Хебей. На несколько дней был закрыт один из портов в Китае — Далянь. Один их трех крупнейших заводов по производству аминокислот холдинга «Мейхуа» в провинции Синьцзян был временно закрыт из-за коронавируса, что привело к падению производства, а значит вырос дефицит на рынке, что увеличило текущие цены», — объясняет НКС. В результате была нарушена внутрикитайская логистика как автомобильным, так и с железнодорожным транспортом, сильно пострадали каналы поставок.



Еще одна причина — возникший в конце 2020 года дефицит контейнеров для морских перевозок, который затронул не только Китай, но и страны других континентов. «Контейнерные линии подняли стоимость фрахта с ноября 2020 года по настоящий момент на 500-700%. В свою очередь, это вызвало повышенный спрос на железнодорожные перевозки, что привело в итоге к транспортному коллапсу в связи с нехваткой подвижного состава с одной стороны, и малой пропускной способностью пограничных переходов со стороны Китая — с другой, — отмечает НКС. — Соответственно, ставки на железнодорожные перевозки возросли пропорционально стоимости морского фрахта». На этом фоне производители аминокислот за пределами Китая тоже увеличили свои цены до уровня текущих китайских.



Союз считает, что динамика цен на аминокислоты на ближайшие полгода в основном будет зависеть от распространения коронавируса в Китае и ситуации с доступностью кукурузы. «Даже если транспортная проблема может быть решена в течение трех-четырех месяцев, то ситуация с дефицитом кукурузы и распространением коронавируса является намного менее контролируемой», — поясняет НКС.



Руководитель НКС Сергей Михнюк сказал «Агроинвестору», что ситуация с импортом аминокислот сейчас обстоит тяжело, есть проблемы с контейнерами, с оформлением документов в Европе и логистикой, причем как в Европе, так и в Китае. Несмотря на это доля фальсификата на рынке не увеличивается, некачественную продукцию удается выявлять. Сейчас все стали внимательно смотреть, что используется для производства кормов: участников рынка волнует не только себестоимость, но и результат, отмечает он. «Я считаю, что период экспоненциального роста закончился. Теперь наступил период осознания, что пришла пора выживать», — добавляет Михнюк.

