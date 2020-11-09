Счетная палата: до конца года рост цен может ускориться

Торговые сети планируют продолжать сдерживать цены на продукты питания Е. Разумный

До конца 2020 года в России могут увеличиться темпы роста цен. Об этом говорится в докладе Счетной палаты об исполнении федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов за январь — сентябрь этого года. «До конца 2020 года на фоне низкой базы 2019 года следует ожидать некоторого ускорения годовой инфляции. Чтобы остаться в рамках таргетируемого значения — 4%, цены в октябре — декабре должны расти умеренными темпами, не превышающими 0,2-0,3% в месяц», — говорится в документе.



По данным ведомства, услуги по итогам девяти месяцев подорожали на 2,35%. Цифра формировалась на фоне низкого спроса в условиях коронавирусных ограничений на работу предприятий сферы услуг. Что касается общей инфляции, по итогам третьего квартала рост цен в годовом выражении превысил прогнозное значение в 3% и составил 3,67%. Цены на продовольственные товары за девять месяцев увеличились на 3,05%, «несмотря на ажиотажный спрос в весенние месяцы, который оказал влияние именно на продукты», отмечает Счетная палата. При этом сезонный фактор оказал сдерживающее влияние на динамику цен. Рост цен на непродовольственные товары с начала года составил 3,07%, их сдерживает относительно слабый спрос, также сказывается ослабление курса рубля.



Как рассказал «Агроинвестору» директор Плодоовощного союза Михаил Глушков, цены на фрукты и овощи к Новому году всегда традиционно растут из-за резко возросшего спроса. «В этом году у производителей цены ниже, чем в прошлом году. Например, на огурцы они снизились на 9%, томаты подешевели на 1%. Это нормальная ситуация, потому что у нас растет производство, а потребление остается на том же уровне», — объяснил он.



Президент компании Agrifood Strategies Альберт Давлеев говорит, что сейчас идет активная дискуссия о том, придут ли к соглашению операторы розницы и поставщики мясной продукции относительно повышения отпускных цен со стороны предприятий. «Себестоимость животноводческой продукции за последние 4-5 месяцев резко увеличилась из-за удорожания зерна, витаминов, ветпрепаратов и девальвации рубля. По разным оценкам, только в птицеводстве себестоимость производства увеличилась, как минимум, на 15% относительно уровня июня-июля», — объясняет эксперт.



По его словам, к концу года, если не произойдет повышение отпускных цен от производителей, значительная часть компаний будет работать «в ноль или в минус», а это приведет к сокращению поголовья животных и птиц. Ввиду того, что компании не выдерживают нагрузки на финансовый поток, они вынуждены сокращать закупки кормов, закладку инкубационного яйца или продуктивных животных на отбор, потому что они не смогут их прокормить. «Положив начало сокращению поголовья, через полгода мы получим тяжелый результат. Предложение сократится. если не увеличится импорт, А он не увеличится потому, что он становится очень дорогим. В итоге мы будем вынуждены покупать ту же самую продукцию по более высокой цене. Импорт будет дорогой, отечественного товара будет мало — на рынке объективно возникнет дефицит, который приведет к еще большему росту цен реализации», — объясняет Давлеев.



При этом российские торговые сети, входящие в Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ) планируют продолжать сдерживать цены на продукты питания и товары, и не считают, что до Нового года цены будут меняться по сценарию, отличному от прошлого года, сообщает ТАСС.



«Для предотвращения резких колебаний, ориентируясь на снижающуюся покупательную способность населения, торговые сети придерживаются политики сдерживания роста цен. В текущей ситуации, несмотря на существенные издержки торговли, связанные с противодействием распространению коронавирусной инфекции, компании — члены АКОРТ гарантируют продолжение подобной практики и не считают, что до нового года цены будут меняться по сценарию, отличному от прошлого года», — отмечает ассоциация.



Поступающие от производителей и поставщиков запросы на изменение закупочных цен рассматриваются в индивидуальном порядке, в том числе с привлечением ФАС, обращает внимание АКОРТ. Торговые сети идут на повышение закупочных цен одновременно максимально сдерживая изменения на полках в случае объективных причин. Если же запрос производителя на повышение закупочной цены не имеет под собой объективных оснований, стоимость на конкретный товар остается стабильной.



«Объективными причинами для изменения цен производителей могут быть: уровень инфляции в экономике, урожай сельхозкультур, колебания курса рубля к иностранным валютам, рост тарифов естественных монополий и цен на энергоносители, изменения в законодательстве, ведущие к росту издержек» - сообщает ассоциация.

