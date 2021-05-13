«Эко-культура» купила тепличный комплекс в Ростовской области

Запуск комплекса был запланирован на 2018 год, но его строительство заморозили Е. Разумный

Агрохолдинг «Эко-культура» купил замороженный проект строительства тепличного комплекса по выращиванию томатов в Веселовском районе Ростовской области, пишет «Коммерсантъ». Предприятие начало строиться под руководством обанкротившейся компании «Премиум Тула», производственная мощность должна была составить 3,5 тыс. т продукции в год. После банкротства земельный участок, здания и оборудование тепличного комплекса были выставлены на торги и перешли во владение компании «АгроСК».



Начальная цена составляла 541,9 млн руб., постепенно она снизилась до предельных 162,5 млн руб. После этого «АгроСК» объявила, что оставляет предмет залога за собой, говорится на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве. По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «АгроСК» зарегистрировано в Ставропольском крае. 50% в предприятии владеет компания «Эко-культура инвест», связанная с АПХ «Эко-культура», уточняет издание.



Запуск замороженного комплекса был запланирован на 2018 год, однако сроки были сдвинуты, пишет «Коммерсант». В 2019-м, когда предприятие находилось в высокой степени готовности, строительство было остановлено. Тогда Московский индустриальный банк, который кредитовал проект, обратился в Арбитражный суд Ростовской области с требованием признать «Премиум Тула» банкротом в связи с просроченной задолженностью более 3 млрд руб. В июне 2019 года суд признал компанию несостоятельной и открыл конкурсное производство. Как следует из документов арбитражного суда, в 2020 году компания «АгроСК» выкупила у банка права требования к «Премиум Туле» на 3,2 млрд руб., получив в том числе находящиеся в залоге теплицы общей площадью 6,3 га.



Гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова со ссылкой на заявление представителя «Эко-культуры» сказала «Агроинвестору», что холдинг приобрел предприятие с целью реконструкции и дальнейшего запуска. «Пока это долгосрочные планы, никаких дополнительных вложений еще не сделано. Сейчас компания занимается другими многочисленными проектами», — прокомментировала она слова представителя «Эко-культуры». По ее мнению, стоимость покупки комплекса площадью 6 га может составить максимум 1,5 млрд руб. Эксперт отметила, что это первая сделка по приобретению «Эко-культурой» другого игрока — прежде компания строила комплексы самостоятельно. «Для агрохолдинга это интересная сделка. Ранее у него не было активов в Ростовской области. Если «Эко-культура» реализует проект, весь регион будет обеспечен тепличными томатами», — прокомментировала она. Решетникова отметила, что на ростовском рынке у агрохолдинга почти не будет конкурентов — имеющиеся там комплексы небольшие. Кроме того, это промышленный регион, который имеет сформировавшийся спрос, в отличие, например, от Астраханской области, где каждый второй выращивает на участках огурцы и томаты.



Директор Плодоовощного союза Михаил Глушков сказал «Агроинвестору», что сейчас есть два варианта развития событий для тех, кто хочет развиваться на рынке тепличных овощей. «Первый вариант — это строительство новых тепличных комплексов, второй - поиск комплексов, которые по каким-то причинам либо не были достроены, либо обанкротились, — объяснил он. — Видимо, «Эко-культура» оценила этот комплекс и свои возможности и решила, что его можно достроить. Предприятий, находящихся в предбанкротном или банкротном состоянии в нашей стране очень много. Эта тенденция показывает, что в отрасли есть проблемы, в частности с экономикой тепличного бизнеса». Глушков уверен, что с реализацией проекта у «Эко-культуры» не будет проблем, потому что это достаточно опытный игрок, который умеет строить и модернизировать теплицы.

