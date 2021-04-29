Производители овощей стали крупнейшими инвесторами в АПК

Интерес инвесторов к тепличному овощеводству сильно снизился Pixabay

В первую тройку рейтинга крупнейших инвесторов в АПК, составленный агентством Infoline, вошли два производителя тепличный овощей, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на список лидеров. Крупнейшим российским инвестором по итогам первого квартала 2021 года стал холдинг «ЭКО-культура»: он реализует проекты на 139 млрд руб.: тепличные комплексы в Ставропольском крае, Московской и Воронежской областях, Дагестане, а также ягодное производство в Кабардино-Балкарии. Директор департамента управления инвестициями «ЭКО-культуры» Юрий Воронов сказал «Коммерсанту», что на 2021-2022 годы планируются проекты на 100 млрд руб. К 2023 году площади теплиц холдинга превысят 660 га, а объем производства — более 400 тыс. т, пишет издание.



При составлении рейтинга аналитики Infoline учитывали затраты на проекты строительства и реконструкции объектов стоимостью от 300 млн руб., которые реализуются по состоянию на апрель и завершаются не ранее третьего квартала этого года.

Второе место в рейтинге занял агрохолдинг «Степь» (входит в АФК «Система» Владимира Евтушенкова). Компания планирует направить 51,2 млрд руб. на строительство молочных ферм в Ставропольском, Краснодарском и Приморском краях, а также в Ростовской области. Третью строчку занимает ГК «Рост» с инвестициями 28,4 млрд руб. в тепличные комплексы в Тюменской и Тамбовской областях. При этом компания уточнила «Коммерсанту», что эти вложения планируется сделать до 2023 года. Прошлогодний лидер рейтинга — крупнейший в стране производитель сырого молока, «ЭкоНива» Штефана Дюрра — опустилась на четвертое место с инвестициями на уровне 25,2 млрд руб.



Руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов считает, что тепличное овощеводство остается одной из самых привлекательных отраслей для инвестиций, пишет «Коммерсант». Эксперт сказал изданию, что потребление овощей растет примерно на 1 кг на человека в год, а доля импорта, которую можно заместить, оценивается примерно 1 млн т. Также, по словам Дальнова, сейчас более 90% выращиваемых в теплицах культур приходится на томаты и огурцы, и компании могут диверсифицировать бизнес за счет выхода в сегмент салатов или ягод.



Однако руководитель Плодоовощного союза Михаил Глушков сказал «Агроинвестору», что интерес инвесторов к отрасли овощеводства очень сильно снизился. В 2018 году поддержка по возмещению капзатрат была отменена, оптовые цены падают из года в год: в 2020 году они снизились на 2% по огурцу и на 7% — по томату. Кроме того, отмечается перепроизводство и усиление конкуренции, а также рост энергозатрат. В результате себестоимость повышается, а выручка падает, объяснил Глушков причины снижения инвестиционной привлекательности отрасли. «Если раньше теплица окупалась за восемь лет, то сейчас — от 12 лет», — уточнил он. По его словам, значительные вложения в отрасль сейчас в основном делают только крупные игроки, например, потому что даже банки не выдают целевые кредиты на создание тепличных комплексов новичкам. «Банки не верят, что эти проекты будут окупаться и кредитные средства будут возвращены», — объяснил он.



Ягодная ниша сейчас тоже не является сильно привлекательной: ягоды открытого грунта несравнимы по вкусу с теми, которые производятся в защищенном грунте. «Если бы это было выгоднее, все бы давно выращивали ягоду, а не огурцы. На клубнику, например, зимой цены зачастую привлекательнее, чем на огурец. Кроме того, для ягод не нужны высокие теплицы, а для огурцов — нужны, — рассуждает Глушков. — Переходить с огурца на ягоды просто нецелесообразно, потому что вложения в производство составляют 250-230 млн руб. на гектар. Инвестор вкладывает их в строительство теплиц, а при переходе на ягоду этот потенциал просто не используется». Многие производители пытаются выращивать кабачки или, например, ягоды, но все это остается просто экспериментами, говорит Глушков. В текущих условиях эти ниши еще менее рентабельны, чем выращивание огурцов.



Одной из перспектив развития рынка сейчас является выращивание нестандартной продукции: черри, квадратные черри, желтые коктейльные томаты, белые огурцы. На такие виды овощей можно установить немного более высокую цену, чем на стандартную овощную продукцию. «Это один из путей развития, по которому идут многие тепличные комбинаты, особенно крупные, потому что у них нет проблем со сбытом», — заключил Глушков.



Гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова сказала «Агроинвестору», что новых независимых проектов в овощеводстве сейчас появляется очень мало и все они небольшие из-за отсутствия дополнительной поддержки, в частности в виде возмещения части понесенных капзатрат. В основном они локальные и продвигаются районными администрациями, сказала эксперт. «Например, в Туве республиканская администрация заявила о том, что планируется построить комплекс «Овощи Тувы», при этом коммерческого инвестора там фактически нет. Аналогичные предложения есть и в других регионах. Они ищут инвесторов, готовы помогать со стороны администрации», — объяснила Решетникова.



Коммерческие инвесторы, занимающиеся овощеводством, особенно в защищенном грунте, в основном являются продолжением крупных холдинговых инвесторов. Они по-прежнему вкладывают в отрасль и занимают все большую долю, продолжает Решетникова. «Доля крупных холдинговых компаний в России в тепличном овощеводстве по валовому сбору овощей занимает 50% в томатах и около 44% в огурцах. Это огромная доля, идет консолидация рынка и крупных активов», — комментирует Решетникова. Так, например, крупнейшей сделкой на рынке овощеводства стала консолидация группы «Рост» и «Долины Овощей». За счет этой сделки группа «Рост» стала крупнейшим игроком на рынке, раньше эту позицию занимала холдинговая компания «ЭКО-Культура». Две эти крупные компании, а также группа «Горкунов» активно инвестируют и заявляют новые проекты.



Так, холдинг «Горкунов» запустил в Новосибирской области самый крупный за Уралом тепличный комбинат по выращиванию салатной продукции, сообщил ТАСС. Мощность предприятия составила около 8 тыс. т овощей и салата в год, инвестиции — 1,2 млрд руб. Комплекс сможет обеспечивать салатом регионы Сибири и Дальнего Востока. Запуск комплекса был запланирован на прошлый год, но был перенесен из-за длительной наладки линии по выращиванию одного из видов продукции.

