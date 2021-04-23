В Бурятии возобновят строительство тепличного комплекса за 2,7 млрд рублей

Комплекс начали строить в 2018 году, но потом работы заморозили flickr.com

Строительство комплекса «Гусиноозерские теплицы» (Бурятия), стоимость которого ранее оценивалась в 9 млрд руб., будет продолжено после перерыва, но пока речь идет только о реализации первой очереди площадью 11 га и производительостью 10 тыс. т овощей за 2,7 млрд руб., сообщает Baikal Daily. Ранее у проекта были трудности с получением кредита от Россельхозбанка из-за плохих финансовых показателей ставропольского проекта инвестора, однако проблему удалось уладить: местные власти ожидают, что в течении ближайших месяцев поступит первый транш, пишет издание.



По его информации, кроме Россельхозбанка в проекте будет участвовать Фонд развития Дальнего Востока: он даст кредит в 1/3 от капитальных затрат на первую очередь, оставшиеся средства предоставит банк, еще 577 млн руб. уже вложил инвестор.



В феврале Baikal Daily сообщал, что уже установленные конструкции тепличного комплекса начали демонтировать, также разобрали общежитие для строителей. Тогда министр промышленности, торговли и инвестиций Бурятии Антон Виноградов говорил, что в реализацию проекта вмешались пандемия и ограничительные меры. В 2019 году Россельхозбанк принял положительное решение об открытии кредитной линии на первую очередь «Гусиноозерских теплиц» в размере свыше 2,2 млрд руб. с отлагательными условиями, но затем кредитная организация решила пересмотреть заявку.



Строительство тепличного комплекса было начато в 2018 году, потом его заморозили на два года из-за отсутствия средств у инвестора, которым на начальном этапе был бизнесмен Дмитрий Тихонов, ему же принадлежит ставропольский тепличный комбинат «Андроповский». Сейчас гендиректором ООО «ТК “Гусиноозерский”», согласно выписке из ЕГРЮЛ, является Сергей Артемьев, а 99% уставного капитала компании в 1 млн руб. с 2019 года находятся в залоге у Россельхозбанка.



Ранее предполагалось, что проект будет проинвестирован на сумму в 2 млрд руб. из Фонда развития Дальнего Востока и Арктики, ввод в эксплуатацию первой очереди на 11 га был намечен на 2021 год. Работы по возведению второй очереди площадью 18,4 га, по планам, должны были завершиться в 2022—2023 году. Общий объем инвестиций в проект оценивался в 9,2 млрд руб.



По словам руководителя Плодоовощного союза Михаила Глушкова, сложности у «Гусиноозерских теплиц» появились давно, и связаны они были с отказами банков в кредитовании, которые, в свою очередь, могли быть вызваны проблемами с документами. Гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова сказала «Агроинвестору», что при реализации проекта был целый ряд трудностей. Во-первых, не было инвестора, который был готов вложить в комплекс большие деньги. Во-вторых, жители Бурятии сами активно выращивают овощи в открытом грунте, а среднедушевые доходы в регионе невысокие, поэтому позволить себе дорогую тепличную продукцию может не каждый. Кроме того, овощи — не традиционная для местного населения пища: оно предпочитает мясо и молоко. Также в регионе высокая конкуренция с дешевой китайской продукцией.



Решетникова сомневается в необходимости таких масштабных инвестиций — 9 млрд руб. в две очереди комплекса. По ее словам, это очень много, и региону такие вложения в один тепличный проект не нужны. Наиболее актуальными для Бурятии эксперт считает теплицы площадью 1-3 га, рассчитанные на сбыт местному населению, так как не стоит возлагать больших надежд на отправку продукции в Читу, Иркутск и другие города, потому что Дальний Восток имеет свои логистические особенности — населенные пункты зачастую сильно отдалены друг от друга.



Проект промышленной теплицы в Гусиноозерском районе впервые был заявлен почти 10 лет назад, и с тех пор информация о нем и его потенциальных инвесторах несколько раз менялась, продолжает Решетникова. Правительство Бурятии очень заинтересовано в строительстве и запуске современных овощеводческих комплексов на территории республики, что вполне понятно: такие проекты создают рабочие места, обеспечивают налоговые поступления в бюджет, снижают зависимость от китайского импорта и повышают обеспеченность населения здоровой свежей продукцией. Однако до сих пор в регионе нет действительно крупных производителей тепличных овощей, а единичные реализованные проекты вряд ли можно отнести к успешным. Например, в случае со строительством ТК «Солнце Тугнуя» все закончилось банкротством, хищением бюджетных субсидий и уголовными делами.



Тамара Решетникова, гендиректор компании «Технологии Роста» Вероятно, бурятским представителям власти и Фонду развития Дальнего Востока стоит внимательнее относиться к выбору инвесторов и заранее оценивать рыночную ситуацию со сбытом будущего урожая, риски строительства и работы инвестиционно емких проектов, на которые тратятся и немалые государственные средства. Сейчас Бурятия входит в Дальневосточный федеральный округ, а это значит, что инвестор, кроме льготных кредитов и адресного финансирования со стороны фонда и республиканской администрации, дополнительно может рассчитывать еще и на капексы от государства в размере 20% от капитальных затрат.

За последнее время, если говорить о восточной части России, был ряд проектов, от реализации которых инвесторы отказывались, знает Решетникова. Так, было отменено строительство 30 га теплиц компании «ТК ”Сибирь”», который анонсировали около трех лет назад. Тогда кредиты согласовывались в Россельхозбанке, но проект также передавался от одного инвестора другому, и в итоге его решили не реализовывать. Также в 2019 году группа «Рост» анонсировала комплекс «Овощи Дальнего Востока» на 10 га, но и этот проект свернули. Группа тогда не смогла получить одобрение инвесткредита на 3 млрд руб.



Также в Магаданской области местные инвесторы начали строить 4 га теплиц «Агро Инвест», они получили одобрение на льготный кредит, но деньги до них так и не дошли, говорит Решетникова. В том же регионе на стадии строительства находится комплекс «Талая» площадью 2 га. Конструкции комплекса почти готовы, но есть серьезные проблемы с подведением электричества к объекту, поэтому он до сих пор не введен в эксплуатацию. Подобная ситуация и в Иркутской области с комплексом «Саянский»: были проведены земельные работы, но инвесторы опять же столкнулась с отсутствием электричества, перечисляет она.



В целом по стране строительство крупных тепличных комплексов сейчас не приостанавливается, однако пандемия все же внесла свои коррективы и могла замедлить ход работ на объектах, отмечает Глушков. «По нашей информации, банки сейчас крайне неохотно выдают кредиты под строительство теплиц, так как оптовые цены на плодоовощную продукцию в прошлом году упали — томаты подешевели на 2%, огурцы — на 7%. Капексы также не выдают с 2018 года. Так что экономические условия достаточно сложные. Однако сейчас есть капексы для Дальнего Востока, и это определенный шанс для региона на строительство новых тепличных комплексов», — заключил он.

