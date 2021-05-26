За год общий земельный банк крупнейших землевладельцев вырос на 1,2 млн гектаров

В Центральной части России спрос на землю существенно превышает предложение Pixabay

Компания BEFL опубликовала очередной рейтинг крупнейших владельцев сельхозземель в России. В него вошли 66 компаний, в сумме они контролируют 15,4 млн га, что на 8% (1,2 млн га) больше, чем участники прошлогоднего списка лидеров, правда, тогда в нем был 61 игрок. Как отмечают авторы рейтинга, такой рост произошел не только за счет появления новых участников, но и благодаря стабильному приросту лидеров списка. Также его составители обращают внимание, что впервые в истории рейтинга состав и позиции первой десятки за год не изменились.



Первую строчку занимает «Мираторг» с более чем 1 млн га, земельный банк компании увеличился на 31 тыс. га. На второй позиции по-прежнему «Продимекс», земельный банк которого не изменился и составляет 865 тыс. га. Третье место у «Агрокомплекса» им. Н. И. Ткачева, площади земель которого увеличились на 7 тыс. га до 660 тыс. га. Группа «Русагро» сократила земельный банк на 6 тыс. га до 637 тыс. га и осталась на четвертой позиции. Замыкает топ-5 холдинг «ЭкоНива», за год увеличивший земельный банк с 599 тыс. га до 630 тыс. га. Далее идут агрохолдинг «Степь» с 566 тыс. га земли (плюс 24 тыс. га за прошлый год), «Био-Тон» с 452 тыс. га, группа «Агроинвест» (УК «Волго-Дон Агроинвест») с 450 тыс. га и «Авангард-Агро» с 448 тыс. га. Замыкает десятку лидеров «Василина» с земельным банков в 380 тыс. га. Аналитики BEFL отметили, что первая десятка участников демонстрирует тенденцию резкого наращивания земельного банка за последние три года. Стабильно на протяжении более пяти лет в топ-10 держатся «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева, «Степь» и «Авангард-Агро».



Компаниями-лидерами по приросту земельного банка за прошлый год стали ГАП «Ресурс» — плюс 120 тыс. га до 320 тыс. га (13-е место), «КДВ Агрохолдинг» - плюс 98 тыс. га до 313 тыс. га (15-я позиция) и «Август» - плюс 66 тыс. га до 166 тыс. га (30-я строчка). Эти же игроки продемонстрировали наиболее значимые изменения позиций в рейтинге, поднявшись, соответственно, на девять, шесть и 21 строчку. Чем выше позиция компании в списке, тем ей сложнее улучать позицию, несмотря на значительные прирост земельного банка, обращает внимание BEFL.



В этом году рейтинг покинули компания «Плодородие» за счет сокращения земельного банка, «Ростовская нива», активы которой были куплены ГАП «Ресурс», а также «Иволга-Холдинг». После годичного перерыва с рейтинг вернулась компания «Агрико» (около 100 тыс. га), также добавилось еще семь новых игроков. Среди них BEFL выделяет «Сибагро»: за короткое время она радикально увеличила земельный банк и сразу попала в топ-20, заняв 19-е место. Также среди дебютантов списка МТС Ершовская (23 место с 214 тыс. га), «Щелково Агрохим» (26 со 190 тыс. га), «Сельхозтехника» (36 со 136 тыс. га), Алтайская продовольственная компания (40 со 129 тыс. га), «Моснефтегазстройкомплект» и АПК «Возрождение» (делят 58 строчку, примерно по 100 тыс. га).



По данным BEFL, COVID-19 неоднозначно сказался на отрасли сельского хозяйства, а где-то эффект пандемии даже оказался положительным. 2020 год послужил акселератором развития, оперативного изменения стратегий и наращивания производства для средних и крупных компаний с эффективным управлением, а также стимулом для входа в отрасль новых инвесторов. Рост цен на сельхозпродукцию и активное развитие сельского хозяйства в последние годы способствовали повышению интереса к растениеводству в чистом виде, а также побудили животноводов увеличить долю собственных кормов, соответственно, они также старались расширять площади своих сельхозугодий, говорится в обзоре BEFL.



Управляющий директор BEFL Владислав Новоселов сказал «Агроинвестору», что сейчас в Центральной части России спрос на землю существенно превышает предложение, цены находятся на высоком уровне и не падают. «Если смотреть на динамику прошлого года, то стоимость земли в Центре выросла почти в два раза. На Юге ситуация более уравновешенная, но цены тоже увеличились», — рассказал эксперт. Согласно данным BEFL, в конце 2020-го — начале 2021 года цены на пашню в южных регионах России приблизились к среднему уровню цен в Латинской Америке. Так, например, земля в Краснодарском крае стоит 220 тыс. руб./га, в Курской области — 143 тыс. руб./га, в Липецкой — 110 тыс. руб./га. Наибольшие темпы роста стоимости земли наблюдаются в центральных регионах: в Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Тульской и других областях Черноземья, где цена за гектар пашни в составе качественного массива уже редко опускается ниже 100 тыс. руб. В южных регионах цены на землю достигают 250-270 тыс. руб./га.



По словам Новоселова, лидеры сектора сейчас проявляют интерес к расширению земельного банка, наибольший прирост заметен у компаний второго и третьего десятка в рейтинге. «Однако сейчас нет такой тенденции, что все растут и покупают земли. Тут ситуация выборочная», — добавил он. По оценке эксперта, в 2021 году нет предпосылок для снижения спроса на землю, а число сделок будет зависеть от того, насколько стороны смогут договориться о цене. «В данной ситуации слишком большой разброс цен продавцов и стоимости, которую покупатели готовы заплатить», — заключил Новоселов.

