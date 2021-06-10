Дмитрий Медведев: программа импортозамещения обеспечила продовольственную безопасность

Продовольственная безопасность в том числе предполагает гарантию физической и экономической доступности продовольствия М. Стулов

В ходе совещания высшего и генерального советов партии «Единая Россия» ее председатель Дмитрий Медведев заявил, что эффективная программа импортозамещения позволила России достигнуть высокого уровня продовольственной безопасности, пишет ТАСС. Политик отметил, что агропромышленный комплекс в последние годы показал «хорошие, иногда беспрецедентные, темпы роста и отлично укреплял свои позиции в качестве современной и высокотехнологичной отрасли».



Медведев также подчеркнул, что «Единая Россия» принимала наиболее активное участие в реализации нацпроекта по замещению импортного продовольствия, который стартовал в 2016 году. «В частности, были разработаны меры поддержки производителей сельхозтехники, оборудования», — приводит ТАСС его слова.



В начале июня в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) первый-вице-премьер Андрей Белоусов отмечал, что в России появились запасы прочности по всем наиболее важным направлениям экономики, в том числе в области сельского хозяйства, где наша страна почти полностью перешла на самообеспечение, писал «Интерфакс».



На ПМЭФ также выступал замминистра сельского хозяйства Сергей Левин. В ходе сессии «Россия и ее роль в глобальной продовольственной безопасности» он говорил, что за последние 20 лет Россия добилась значительных успехов в обеспечении продовольственной безопасности, но сегодня ее роль и место в мире меняются — теперь она один из ведущих экспортеров продукции АПК. По словам Левина, Россия уже завершила работу над программой импортозамещения и становится одним из крупнейших экспортеров: за шесть лет (с 2015 по 2021 год) экспорт вырос почти на 90%, или $14 млрд. Левин подчеркивал, что развитие экспорта — основное условие дальнейшего стабильного роста АПК.



Между тем, согласно Доктрине продовольственной безопасности, продовольственная безопасность в том числе предполагает гарантию физической и экономической доступности продовольствия для всех граждан. При этом в период кризиса из-за падения реальных располагаемых доходов населения доступность продовольствия снижалась. В этот период бизнес-сообщество и ряд чиновников стали активно обсуждать ранее замороженный проект программы продовольственной помощи нуждающимся. С предложениями по ее запуску, в частности, выступали Совет Федерации, Минпромторг, ЛДПР, Торгово-промышленная палата (ТПП) и другие. Так, ТПП в конце мая выдвигала инициативу ввести целевые выплаты на покупку продуктов питания для людей, которые находятся в трудной жизненной ситуации, безработных или семей с детьми с доходами ниже прожиточного минимума. Совфед предлагал разработать дополнительные меры, направленные на «поддержку спроса на внутреннем рынке на продовольственные товары, в том числе через систему внутренней продовольственной помощи нуждающимся слоям населения». Союз потребителей в феврале обращался в Минпромторг с предложением перечислять средства на продукты питания — около 3 тыс. руб. в месяц на семью — получателям жилищных пособий.



Ранее опрошенные «Агроинвестором» эксперты неоднократно отмечали, что система продовольственной помощи нужна и это лучше, чем ручное регулирование цен на продукты питания. Так, по словам вице-президента Российского зернового союза Александра Корбута, поддерживать субсидиями нужно тех, кто действительно не может себя обеспечить по тем или иным причинам. Директор Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Наталья Шагайда отмечала, что для того, чтобы довести финансовую способность самых малообеспеченных домохозяйств покупать продовольствие хотя бы до 85% от рекомендуемой нормы, государству понадобится около 400 млн руб. в год.



Вице-премьер Виктория Абрамченко в ходе ПМЭФ сказала, что контроль за реализацией программы адресной продовольственной помощи обошелся бы бюджету в десятки миллиардов рублей. Стоимость администрирования программы — один из факторов, который необходимо учитывать при обсуждении данного вопроса, напоминала она. Кроме того, чтобы отслеживать, что деньги получают именно те, кому они действительно нужны, необходимо контролировать, что на эти средства покупается отечественное продовольствие. И если в плане адресности можно использовать принципы, заложенные по линии Минтруда в части социального казначейства, то с контролем покупаемых товаров сложнее. «На какую сумму рассчитывать, какая должна быть линейка продовольствия? Очевидно, что это должны быть категории товаров, которые люди себе просто не смогут позволить себе купить в иных обстоятельствах: это белок, мясо, рыба, овощи и фрукты, масложировая продукция. То есть это недешевый сегмент», — рассуждала Абрамченко (цитата по РИА «Новости»).

