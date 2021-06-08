разделы

реклама

журналы

USD

72.41 (-0,55%)

EUR

88.207 (-0,51%)

MOEX

3813.97 (-0,22%)

BRENT

71.51 (0,03%)

Пшеница

685.2 (0,76%)

Сахар

17.38 (-1,86%)

USD

72.41 (-0,55%)

EUR

88.207 (-0,51%)

MOEX

3813.97 (-0,22%)

BRENT

71.51 (0,03%)

Пшеница

685.2 (0,76%)

Сахар

17.38 (-1,86%)

USD

72.41 (-0,55%)

EUR

88.207 (-0,51%)

MOEX

3813.97 (-0,22%)

BRENT

71.51 (0,03%)

Пшеница

685.2 (0,76%)

Сахар

17.38 (-1,86%)

USD

72.41 (-0,55%)

EUR

88.207 (-0,51%)

MOEX

3813.97 (-0,22%)

BRENT

71.51 (0,03%)

Пшеница

685.2 (0,76%)

Сахар

17.38 (-1,86%)

USD

72.41 (-0,55%)

EUR

88.207 (-0,51%)

MOEX

3813.97 (-0,22%)

BRENT

71.51 (0,03%)

Пшеница

685.2 (0,76%)

Сахар

17.38 (-1,86%)

Спецпроект "Защитим пчел вместе"

Рынки

Минсельхоз: овощи подешевеют с началом сбора урожая

Их цена выросла на фоне девальвации рубля и поздней весны

Екатерина Шокурова

| Агроинвестор |

Лидером по росту цены стала свекла
Pixabay
Лидером по росту цены стала свекла
Pixabay

Коррекция цен на овощи открытого грунта и картофель ожидается по мере сбора нового урожая, при этом сейчас их активное удорожание является традиционным сезонным, сообщил Минсельхоз после публикации Росстатом данных по динамике цен в мае. Так, согласно информации статведомства, в прошлом месяце плодоовощная продукция подорожала в среднем на 2,94%. В том числе стоимость свеклы увеличилась на 35,3%, капусты — на 25,2%, моркови — на 18,8%, картофеля — на 15,4%. При этом томаты стали на 8,3% дешевле, чем в апреле, огурцы — на 7,9%.

Гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова сказала «Агроинвестору», что овощи борщевого набора за последние две недели феноменально подорожали — примерно в три-четыре раза. Такого скачка  цен не было уже очень давно, подчеркнула она. «Свела, которая прошла через хранилище и уже не лучшего качества, стоит не менее 90 руб./кг даже в дискаунтерах. Качеством чуть получше — 120-140 руб./кг, — привела данные Решетникова. — Это нонсенс, потому что эти овощи всегда были самыми доступными для потребителей». При этом в сегменте тепличных овощей уже началось снижение цен. К концу июня должны существенно подешеветь огурцы, к середине июля — томаты, рассказала эксперт.

Подорожание, которое случилось в конце мая — начале июня говорит о том, что России не хватает собственных овощей борщевого набора, а также о том, что у нас недостаточно хранилищ современного типа, где овощи могли бы храниться до нового урожая, считает Решетникова. «В этом году существенно подорожали ГСМ, удобрения, упаковка и сельхозтехника. С учетом этого производители не смогут удержать цены на уровне прошлого года, даже в начале сбора урожая в открытом грунте», — считает она.

В 2021 году овощи в основной части регионов были высажены позже обычного из-за поздней весны, напомнила Решетникова. Однако на качество урожая это может не повлиять. «Пока все нормально. Площади по плану немного больше, чем в прошлом году. А высокие цены привлекут многих товарных овощеводов. Это будет способствовать увеличению посадок и сбору урожая. Может быть, и валовой сбор будет в целом больше, если позволит погода», — допустила Решетникова.

По данным Минсельхоза на 7 июня, картофель в сельхозпредприятиях и КФХ посажен на 253,1 тыс. га, или 87,1% к прогнозной площади, овощи — на 166,5 тыс. га, или 87,6%.


По словам директора Плодоовощного союза Михаила Глушкова, значительнее всего подорожала свекла, морковь и картофель, потому что запасы этой продукции уже закончились. Он сказал «Агроинвестору», что эти позиции сейчас импортируются, и цена на них зависит от курса валют и количества товара. «Сейчас все ожидают российского урожая, сбор которого уже начался в Астраханской области. Пока эти овощи довезут до регионов-потребителей, пройдет две-три недели. Это нормальная логистика. Когда товар придет, цены начнут падать, — объяснил Глушков. — Сельхозпроизводители всегда пытаются попасть в сезон, когда отечественных овощей еще мало и цены формируются импортом, чтобы побольше заработать». Учитывая, что весна в этом году началась позже, маловероятно, что кому-то удалось заработать очень много, считает он.

В целом, 2021 год достаточно типовой, продолжает глава союза. По его словам, на ситуацию влияют два фактора: девальвация рубля, которая произошла в 2020 году, и поздняя весна. «Общие тенденции все равно на уровне многолетних значений», — добавил Глушков. Он напомнил, что, по данным Минсельхоза, посевные площади в этом году увеличатся на 1%, поэтому прогнозы по урожаю как минимум на уровне прошлого года — около 5,5 млн т, не считая картофеля. Глушков напомнил, что в прошлом году был неурожай картофеля — 6,8 млн т против 7,1 млн т в 2020-м.

Екатерина Шокурова 

Агроинвестор
Ринкон

Агроконсалтинг

Новый проект «Агроинвестора» и «Ринкон Менеджмент»

Оставить заявку
Загрузка...

рекомендации

"Агроинвестор" №06, июнь 2021

Журнал

"Агроинвестор" №06, июнь 2021
«Агротехника и технологии» №03, май-июнь 2021

Журнал

«Агротехника и технологии» №03, май-июнь 2021
Купить или сэкономить. Потребительские предпочтения изменились, но серьезного падения спроса не отмечается

«Агроинвестор»

Купить или сэкономить. Потребительские предпочтения изменились, но серьезного падения спроса не отмечается
Пора прощупать почву. Какие меры помогают сохранить и повысить плодородие

«Агроинвестор»

Пора прощупать почву. Какие меры помогают сохранить и повысить плодородие
В капкане прогресса. Бесконечная гонка за новыми технологиями способна привести производителей техники к разорению

«Агротехника и технологии»

В капкане прогресса. Бесконечная гонка за новыми технологиями способна привести производителей техники к разорению