Минсельхоз: овощи подешевеют с началом сбора урожая

Лидером по росту цены стала свекла Pixabay

Коррекция цен на овощи открытого грунта и картофель ожидается по мере сбора нового урожая, при этом сейчас их активное удорожание является традиционным сезонным, сообщил Минсельхоз после публикации Росстатом данных по динамике цен в мае. Так, согласно информации статведомства, в прошлом месяце плодоовощная продукция подорожала в среднем на 2,94%. В том числе стоимость свеклы увеличилась на 35,3%, капусты — на 25,2%, моркови — на 18,8%, картофеля — на 15,4%. При этом томаты стали на 8,3% дешевле, чем в апреле, огурцы — на 7,9%.



Гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова сказала «Агроинвестору», что овощи борщевого набора за последние две недели феноменально подорожали — примерно в три-четыре раза. Такого скачка цен не было уже очень давно, подчеркнула она. «Свела, которая прошла через хранилище и уже не лучшего качества, стоит не менее 90 руб./кг даже в дискаунтерах. Качеством чуть получше — 120-140 руб./кг, — привела данные Решетникова. — Это нонсенс, потому что эти овощи всегда были самыми доступными для потребителей». При этом в сегменте тепличных овощей уже началось снижение цен. К концу июня должны существенно подешеветь огурцы, к середине июля — томаты, рассказала эксперт.



Подорожание, которое случилось в конце мая — начале июня говорит о том, что России не хватает собственных овощей борщевого набора, а также о том, что у нас недостаточно хранилищ современного типа, где овощи могли бы храниться до нового урожая, считает Решетникова. «В этом году существенно подорожали ГСМ, удобрения, упаковка и сельхозтехника. С учетом этого производители не смогут удержать цены на уровне прошлого года, даже в начале сбора урожая в открытом грунте», — считает она.



В 2021 году овощи в основной части регионов были высажены позже обычного из-за поздней весны, напомнила Решетникова. Однако на качество урожая это может не повлиять. «Пока все нормально. Площади по плану немного больше, чем в прошлом году. А высокие цены привлекут многих товарных овощеводов. Это будет способствовать увеличению посадок и сбору урожая. Может быть, и валовой сбор будет в целом больше, если позволит погода», — допустила Решетникова.



По данным Минсельхоза на 7 июня, картофель в сельхозпредприятиях и КФХ посажен на 253,1 тыс. га, или 87,1% к прогнозной площади, овощи — на 166,5 тыс. га, или 87,6%.

По словам директора Плодоовощного союза Михаила Глушкова, значительнее всего подорожала свекла, морковь и картофель, потому что запасы этой продукции уже закончились. Он сказал «Агроинвестору», что эти позиции сейчас импортируются, и цена на них зависит от курса валют и количества товара. «Сейчас все ожидают российского урожая, сбор которого уже начался в Астраханской области. Пока эти овощи довезут до регионов-потребителей, пройдет две-три недели. Это нормальная логистика. Когда товар придет, цены начнут падать, — объяснил Глушков. — Сельхозпроизводители всегда пытаются попасть в сезон, когда отечественных овощей еще мало и цены формируются импортом, чтобы побольше заработать». Учитывая, что весна в этом году началась позже, маловероятно, что кому-то удалось заработать очень много, считает он.



В целом, 2021 год достаточно типовой, продолжает глава союза. По его словам, на ситуацию влияют два фактора: девальвация рубля, которая произошла в 2020 году, и поздняя весна. «Общие тенденции все равно на уровне многолетних значений», — добавил Глушков. Он напомнил, что, по данным Минсельхоза, посевные площади в этом году увеличатся на 1%, поэтому прогнозы по урожаю как минимум на уровне прошлого года — около 5,5 млн т, не считая картофеля. Глушков напомнил, что в прошлом году был неурожай картофеля — 6,8 млн т против 7,1 млн т в 2020-м.

