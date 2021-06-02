Минпромторг призвал ритейлеров повысить закупочные цены на яйца

Закупочные цены на яйца оказались ниже себестоимости производства А. Махонин

Минпромторг призвал торговые сети повысить закупочные цены на куриные яйца, пишет ТАСС со ссылкой на заявление замглавы ведомства Виктора Евтухова, которое он сделал во время «Недели российского ретейла». По его словам, это позволит избежать сокращения поголовья кур и дефицита на рынке в дальнейшем. Евтухов отметил, что на куриные яйца была очень высокая цена, но после принятия определенных решений и тендеров они значительно подешевели, тендеры упали до 40 руб. за десяток. Евтухов считает, что это грозит серьезными негативными последствиями агропромышленному комплексу, пишет ТАСС.



Ранее «Ведомости» сообщали, что закупочные цены на яйца оказались ниже себестоимости производства, в связи с чем в России ожидается дефицит этого продукта на фоне роста издержек производителей. По данным издания, производители куриных яиц попросили Минпромторг помочь решить проблему с «критическим снижением» закупочных цен на свою продукцию. Гендиректор Росптицесоюза Галина Бобылева говорила «Ведомостям», что ритейлеры закупают яйца по 36-45 руб. за десяток, при этом их себестоимость сейчас составляет в среднем 49-52 руб./десяток.



За последний год себестоимость в птицеводстве в среднем выросла на 20-25% из-за удорожания зерна, кормовых добавок, инкубационных яиц, упаковки и т. д. , напоминала Бобылева. По ее словам, долго работать в убыток производители яиц не смогут. Также Бобылева говорила «Агроинвестору», что если цена реализации не будет покрывать производственные издержки, в ноябре мы можем столкнуться с дефицитом товара. Однако снижение цен — сезонный фактор, уточняла она.



Гендиректор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов рассказывал «Агроинвестору», что кроме прочего в начале лета традиционно наблюдается сокращение потребления яиц за счет перехода людей на свежие овощи. «Но в связи со значительным ростом цен, в том числе на овощную группу, мы надеемся, что стабильный спрос на яйцо сохранится», — отмечал Лахтюхов.



Между тем, по оценке Минсельхоза, дефицита куриных яиц на внутреннем рынке не будет, заявляло министерство 28 мая. Ведомство признает активный рост цен производителей в начале года, однако благодаря комплексу мер поддержки птицеводческой отрасли за последние несколько недель цены «значительно снизились», а ситуация в отрасли стабильная и комфортная. Так, по данным министерства на 26 мая, стоимость яиц первой категории за месяц уменьшилась на 19,5%, второй категории — на 10,9%. Одной из причин такой динамики стало замедление или прекращение роста цен на зерновые, а также на подсолнечный шрот, которые являются основными компонентами кормов, поясняла пресс-служба Минсельхоза. По данным Росстата, за неделю с 18 по 24 мая средние розничные цены на яйца снизились на 2,3%, по сравнению с декабрем 2020 года они остались дороже на 9,5%.

