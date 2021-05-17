Участница списка Forbes занялась производством органических яблок

На продукцию есть спрос и позитивный отклик потребителя Pixabay

Компания «Агроном-сад» (70% акций принадлежит предпринимателю Ольге Белявцевой, занимающей 184 место в рейтинге Forbes, богатейших бизнесменов России-2021) посадила 14,5 тыс. органических яблонь в Липецкой области, сообщила пресс-служба предприятия. Всего компания заложила интенсивные сады на площади более 150 га: там посажено 530 тыс. деревьев — 3,5 тыс. яблонь на гектар. Через четыре-шесть лет они будут приносить до 70 т/га урожая яблок в год. По словам директора по производству и инновациям «Агроном-сад» Алексея Соломахина, в 2021 году урожай органического яблока в компании превысит 200 т.



Соломахин отметил, что органическая продукция получает позитивный отклик от потребителей и имеет свой спрос. Он рассказал, что производство органических яблок требует от производителя соблюдения ряда требований, что влечет дополнительные расходы и риски. В частности, продукция должна быть выращена или изготовлена без применения синтетических пестицидов, минеральных удобрений, регуляторов роста, отдельных пищевых добавок, генетически модифицированных организмов (ГМО).



Соломахин отметил, что «Агроном-сад» будет и дальше развивать это направление. «Но люди должны привыкнуть к особенностям органических яблок. Например, к тому, что плоды не всегда могут выглядеть также, как обычные яблоки: на кожице могут быть небольшие дефекты. Кроме того, производство такой продукции — это дополнительные расходы и риски, поэтому цена на нее всегда будет немного выше», — приводит пресс-служба компании слова Соломахина.



Руководитель Плодоовощного союза Михаил Глушков считает, что перспективы выращивания органических яблок довольно туманные. Сейчас сады обрабатывают СЗР раз в 10-14 дней. Если их не обрабатывать и не удобрять, яблони будут болеть, поражаться вредителями, клещами и так далее — для производителей это целый набор рисков, отметил он. «Допустим, они заложили такой сад, им повезло и урожай вырос. Но яблоки будут меньше, урожай в целом будет меньше, и выглядеть плоды будут болезненно, — объяснил он «Агроинвестору». — Этот урожай будет сложно продать по высокой цене. А учитывая затраты производителей, стоимость будет именно такой. Я верю, что такие яблоки можно вырастить, но сложности с продажей будут совершенно точно». Глушков считает, что, если у «Агроном-сада» есть канал сбыта органической продукции, например, в Европу, то проект может быть успешным, если такого канала нет, и они просто хотят продавать свои яблоки на рынке, надеясь, что люди будут платить за наклейку «органик» - это очень большой риск.



Сейчас производители только присматриваются к органическому рынку — сажают по гектару и наблюдают, что получится, продолжает Глушков. «Хотя, возможно, кто-то и специализированно этим уже занимается, потому что сейчас на рынке отмечается перепроизводство. Если в этом году все сложится хорошо с погодой, будет большой урожай и, соответственно, низкая цена. На этом фоне начнется конкуренция за счет внедрения эксклюзивных продуктов, вроде органических или квадратных яблок. Аналогичная ситуация сейчас на рынке томатов и огурцов», — говорит Глушков. Он добавил, что производство яблок в этом году прогнозируется на уровне 1,5 млн т, что скажется на цене. Поэтому производители, которые представят эксклюзивный товар, могут получить дополнительную прибыль, считает глава союза.



Еще одним фактором риска, по словам Глушкова, является то, что некоторые игроки выдают свою продукцию за органическую, хотя она таковой не является. «Вырастил обычное яблоко, наклеил наклейку «органик» или купил сертификат и продаешь по завышенной цене. Честным игрокам, которые действительно понесли затраты, это не на руку», — рассказал он. По его словам, в Нидерландах тоже производят органические яблоки, но их обрабатывают не раз в 10 дней, как в России, а раз в 20 дней, и называют органическим продуктом. «В нашей стране так не получится по закону — у нас вообще нельзя применять агрохимию», — напомнил Глушков.



Сейчас органический сектор растет достаточно интенсивно: 2020 год был одним из наиболее успешных, сказал «Агроинвестору» исполнительный директор Национального органического союза Олег Мироненко. «Например, торговая сеть «ГиперГлобус» отчитался о росте продаж органики на 54%, «Азбука вкуса» - на 30%, — привел данные он. — Но основная проблема в том, что если по мясу и молоку Россия закрывает потребности за счет собственного производства, то отечественные овощи и фрукты найти в магазинах почти невозможно, хотя эти продукты в числе наиболее востребованных на сегодняшний день. Поэтому многие сети готовы покупать их прямо с поля». На американском рынке 40% продаж органики приходится именно на овощи и фрукты, добавил он.



По мнению Мироненко, если органические яблоки и косточковые фрукты появятся, в том числе в магазинах, в ближайшем будущем получится продать не только весь нынешний органический урожай, но и будущий. Он напоминает, что у «Агроном-сада» и компании «Прогресс» (производит детское питание «Фруто Няня») один акционер — Ольга Белявцева. «А в производстве детского питания достаточно интенсивно используются яблоки», — отметил Мироненко.



По его мнению, производство органической продукции сейчас привлекает инвесторов, особенно учитывая то, что она имеет как внутренний, так и внешний спрос. «Главный вопрос в том, сможем ли мы быть конкурентными по цене относительно товара, который поступает в Россию с Запада. Здесь, конечно, очень многое зависит и от государства, не только от инвесторов, — считает Мироненко. — Если государство даст импульс с точки зрения поддержки этого сектора, я думаю очень многие производители, особенно садоводы, уйдут в это направление». По его словам, «Агроном-сад» - не единственная компания, которая развивает производство органических яблок: закладкой таких садов занимается еще одно предприятие в Псковской области.

