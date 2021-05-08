Летом спрос на тепличные овощи будет выше прошлогоднего

Спрос на овощи восстановился после падения весной прошлого года Pixabay

Летом спрос на тепличные овощи будет выше, чем в этот же период 2020 года благодаря вводу в эксплуатацию новых мощностей и, следовательно, увеличению производства, рассказал «Агроинвестору» руководитель Плодоовощного союза Михаил Глушков. По данным Минсельхоза на 5 мая, с начала года в зимних теплицах собрано 423 тыс. т овощей и зелени — на 40,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В том числе урожай тепличных огурцов составляет 271, тыс. т (+28,2%), томатов — 142,7 тыс. т (+72,3%). Агроведомство ожидает сохранения положительной динамики по итогам 2021 года, по прогнозу министерства, урожай тепличных овощей превысит 1,4 млн т.



Однако, как отмечает Глушков, покупательная способность населения снижается, из-за чего уменьшается спрос на относительно дорогие овощи закрытого грунта. Кроме того, хотя объемы производства овощей в ЛПХ объективно оценить сложно, скорее всего, они будут расти. «Но в итоге получается баланс <...>. И если сравнивать спрос летом 2021-го с летом 2020-го, то он будет выше. Если сопоставлять с зимой, то ниже, так как в теплый сезон добавляется продукция открытого грунта, в том числе выращенная ЛПХ», — прокомментировал Глушков.



Самые жесткие коронавирусные ограничения, которые действовали весной прошлого года, сильно отразились на спросе — он значительно снизился. Но в 2021-м потребление восстановилось до нормального уровня, сопоставимого с показателями 2019 года. Однако овощи открытого грунта (картофель, свекла, морковь и др.) по сравнению с прошлым и позапрошлым годами сильно подорожали из-за сокращения товарного и личного производства на фоне плохих погодных условий в 2020-м. Кроме того, большой объем овощей, собранных в прошлом году, оказался непригодным для длительного хранения. В итоге сейчас на российских прилавках овощи «борщевого набора» зачастую импортные, поэтому дорогие, обращает внимание гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова.



Разрыв между темпами роста цен и прожиточным минимумом вынуждает потребителей серьезно экономить на продуктах питания, сокращая траты на них, ранее писал «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование «Тинькофф Data». Так, например, расходы на покупку моркови и капусты сократились более чем на 40%, картофеля — на 30%. По оценке консультанта JosDeVries The Retail Company Ирины Болотовой, многие люди из-за падения доходов прошлым летом стали сами выращивать овощи, поэтому частично снизилась необходимость их покупки.

Как правило, овощи открытого грунта и тем более из ЛПХ не конкурируют с продукцией защищенного грунта: тепличные комбинаты в последнее время переходят на сорта, которые сложно вырастить в других условиях, отмечает Глушков. Так, если раньше были просто красный томат и зеленый огурец, то сейчас и томаты, и огурцы могут быть самых разных цветов, форм, и это эксклюзивные тепличные продукты, подчеркивает он.



По словам Решетниковой, хотя объемы выращивания овощей в ЛПХ оценить довольно сложно, и есть сомнения в данных Росстата, касающихся такого производства в некоторых регионах, в последнее время наметилась четкая тенденция сокращения производства овощей в хозяйствах населения, и она абсолютно соответствует мировой. Так, несмотря на финансовые трудности, все меньше людей хотят работать на дачах, поскольку теперь они стремятся там отдыхать. Кроме того, на формирование этого тренда влияет урбанизация.



Однако Союз садоводов России отмечает другую тенденцию: почти треть россиян постепенно отказываются от газонов на своих дачных участках в пользу грядок, а урожай на шести сотках сейчас может быть достаточным для того, чтобы как минимум несколько месяцев обходиться без магазинных овощей, пишет РИА «Новости» со ссылкой на слова эксперта союза Ольгу Воронову. По разным оценкам, 60-70% жителей страны собираются вернуть на свои участки грядки вместо газона, отметила она.



Еще одна тенденция последнего времени — мода на правильное питание, следуя которой люди, в частности, едят меньше картофеля, чем в советское время и даже 10 лет назад, продолжает Решетникова. «И дело не в том, что они не могут его купить, а просто считают не очень полезным: не таким, как, например, огурец, который соответствует принципам правильного питания. Поэтому, скорее всего, в ближайшее время мы сможем наблюдать тенденцию сокращения объемов потребления картофеля», — прокомментировала она «Агроинвестору». В целом, объем потребления овощей столовой группы фактически не меняется, так как они довольно дешевые и относятся к товарам повседневного спроса, добавила Решетникова.

