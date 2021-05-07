Новосибирская iFarm построит вертикальные фермы в Норвегии и Германии

Продукция вертикальных ферм находится в верхнем ценовом сегменте iFarm

Новосибирская iFarm подписала договоры о строительстве вертикальных ферм: салатной в Норвегии и земляничной в Германии, говорится в ежемесячном отчете компании. В апреле она подписала договор с компанией Columbi Farms — одним из крупнейших производителей лосося в Северной Европе. Вместе с iFarm компания планирует в 2021 году построить салатную вертикальную ферму и использовать для питания растений часть воды с лососевых фабрик. Этот совместный R&D-проект будет работать по принципу аквапоники, то есть сочетать аквакультуру и гидропонику. Эксперименты начнутся в Осло этим летом, также рассматривается возможность использования технологии на более крупных лососевых фермах компании в 2022 году.



Кроме того, iFarm подписала договор о строительстве вертикальной фермы по выращиванию земляники совместно с партнером в Германии. Оборудование для фермы планируется завезти уже в мае. Также компания строит первую в Новосибирске земляничную вертикальную ферму, где на площади 273 кв. м планируется разместить около 7 тыс. ягодных кустов. Первый урожай предполагается получить уже этим летом.



По словам старшего менеджера группы по оказанию услуг предприятиям АПК компании EY Максима Никиточкина, основные риски строительства всех этих ферм — коммерческие, которые несут партнеры iFarm. Продукция, выращиваемая на вертикальных фермах, довольно нишевая и находится в верхнем ценовом сегменте, сказал он «Агроинвестору». Другой риск — выбор оптимальных сортов выращиваемых культур, в большей степени, садовой земляники, для достижения наибольших объемов сбора со стеллажа, что позволяло бы получить конкурентную с импортом себестоимость, отметил Никиточкин. «Возможно, риском будет использование интересной технологии аквапоники — нельзя назвать ее широко применяемой и протестированной, важно, чтобы вода из установок замкнутого водоснабжения для выращивания аквакультуры способствовала оптимальной вегетации выращиваемых агрокультур», — считает он.



По данным iFarm, инвестиции в строительство данных ферм составляют 71 тыс. руб. за квадратный метр (без учета недвижимого имущества), что выше, чем у промышленных тепличных комплексов площадью от 5 га, вложения в которые в среднем составляют до 35 тыс. руб./кв. м, сказал «Агроинвестору» заместитель директора направления «Оценка и финансовый консалтинг» группы компаний SRG Илья Телятников. «Однако при расположении строящихся ферм в удаленных городах (в силу большого транспортного плеча) и высокой стоимости продукции в месте расположения фермы (овощей, ягод, зелени) это может быть выгодным с экономической точки зрения: проекты могут обеспечить окупаемость инвестиций менее чем за пять лет, — считает эксперт. — В случае отсутствия административных барьеров фермы могут также способствовать импортозамещению овощей и зелени из других стран. Учитывая малую площадь подобных ферм, у инициаторов проекта не должно возникнуть проблем со сбытом продукции».



Старший руководитель проектов направления «Оценка и финансовый консалтинг» группы компаний SRG Татьяна Козлова сказала, что технологии вертикального выращивания в последние годы переживают настоящий бум. По ее словам, это можно смело назвать явным трендом в растениеводстве, инвестиции в который поддерживаются почти всеми странами.



«Другой вопрос, что сведений о коммерчески успешных компаниях-производителях недостаточно, чтобы говорить об экономической целесообразности и конкурентоспособности выращиваемой продукции, — сказала Козлова «Агроинвестору». — Салаты, пряные травы, клубника, выращенные вертикальным способом в контролируемой среде — это премиальный продукт. Безусловно, это продукт с новыми потребительскими свойствами — ультрасвежестью и высокой пищевой безопасностью, который можно вырастить в любом уголке мира. Сейчас такая продукция представлена в сетях «Азбука вкуса», «Экомаркет», «Перекресток» в Москве». Поэтому, уверена эксперт, в том же Шпицбергене, на самой северной точке Европы, выращивание свежей зелени — вопрос актуальный, а с учетом уровня жизни в Норвегии это, возможно, будет рентабельным.



Поскольку в России реализованных и коммерчески устойчивых проектов iFarm по промышленному вертикальному выращиванию пока нет, то характеристики, заявленные компанией iFarm, относятся, скорее, к небольшому объему производства, оценила Козлова. «Из реализованных относительно крупных проектов в России пока, пожалуй, можно отметить «Аграрные технологии будущего» с теплицей в Хабаровске, который также осуществляет авиапоставки в Москву. Есть перспективы подобных технологий для наших сибирских и дальневосточных регионов, где актуальны как раз небольшие теплицы, учитывая малонаселенность и транспортное плечо. Однако остается вопрос к платежеспособному спросу», — рассуждает Козлова.



Что касается самой технологии iFarm, то компания проявляет очень высокую медийную активность, в том числе для привлечения инвесторов под свои проекты, заявляя о большом количестве реализованных проектов, продолжает эксперт. «Условия выхода на европейский рынок являются закрытой информацией. Учитывая, что на европейском рынке уже есть подобные решения от американских и японских компаний, возможно, компания хочет заявить о себе и продать впоследствии свою технологию или бренд», — предполагает Козлова.



Учитывая, что iFarm предлагает, скорее, сервис IT-облачного управления процессом выращивания, декларации «производство под ключ», включая реализацию продукции по всем регионам являются сомнительными, продолжает Козлова. «Кроме того, экономика проектов пока не прозрачна. Сейчас инвестиции в вертикальное выращивание не окупаются, Технология не завязана на массовость. Семена импортные, что создает риски и в других сферах российского растениеводства. Применение субстратной технологии выращивания не обеспечивает высокую пищевую безопасность, так как субстраты наиболее подвержены заражению патогенами», — перечислила возможные риски эксперт.



Новосибирская компания iFarm специализируется на выращивании овощей, ягод и зелени на вертикальных фермах в городских условиях. В течение года компания планирует запустить 50 новых ферм в Санкт-Петербурге, Томске, Красноярске и Петропавловске-Камчатском.

