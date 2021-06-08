Цены на мясо стабилизируются

Производство свинины и птицы восстанавливается после спада М. Стулов

Минсельхоз ожидает сохранения стабильных цен на мясо в этом году. Этому будет способствовать насыщение внутреннего рынка в совокупности с растущей конкуренцией, говорится в сообщении ведомства. Кроме того, применение таможенно-тарифных мер регулирования экспорта зерна и масличных, а также льготного кредитования позволит сократить затраты животноводов на корма, что обеспечит снижение себестоимости производства, отмечает министерство.



По данным Росстата, в мае мясо и птица в рознице подорожали в среднем на 1,26%. С начала года цены увеличились на 8,25%, в относительно мая 2020-го — на 10,92%. В том числе куры год к году подорожали на 19,65%. По данным Минсельхоза на 2 июня, свинина у производителей за месяц подорожала на 0,2%, говядина — на 0,9%, птица — на 0,8%. Баранина подешевела на 1%. Согласно заявлению Федеральной антимонопольной службы (ФАС), проверка торговых сетей показала отсутствие нарушений в связи с ростом цен на свинину и говядину, пишет РИА «Новости».



Гендиректор Национального союза свиноводов (НСС) Юрий Ковалев рассказал «Агроинвестору», что цены на свинину и говядину сейчас действительно достаточно стабильны, а колебания стоимости связаны с сезонными факторами. «Минсельхоз делает правильное заявление, основанное на наших прогнозах. Главным является то, что у нас восстанавливается прирост поголовья, который немного провалился в связи с тем, что в конце 2020 года — начале 2021-го были большие вспышки африканской чумы свиней и было уничтожено почти 560 тыс. животных, — прокомментировал он. — В первом квартале прирост находился на уровне 1-1,5%. Начиная с апреля он дошел до уровня 4-6% при 100%-ной самообеспеченности. Таким образом, предложение свинины растет, что является главным основанием для позитивных ценовых прогнозов».



Ковалев также отметил важность того, что рынки птицы и свинины тесно связаны, а первый квартал для птицеводов был очень напряженным. «Тогда падение производства составило 5-6%, что вызвало рост оптовых цен и повышение дополнительного спроса на свинину, — объяснил он. — Сейчас производство птицы восстанавливается. По итогам апреля падение производства составило минус 1%. Думаю, что в мае-июне будет восстановление до прошлогоднего уровня, а возможно, будет даже прирост. Поэтому предложение птицы тоже будет повышаться».



Исполнительный директор «Ринкон менеджмент» Константин Корнеев сказал «Агроинвестору», что на данный момент предпосылок для значительных колебаний цен на мясо действительно не наблюдается. Сейчас стоимость полутуши свиней составляет 180-190 руб./кг., тушки бройлера - 130-135 руб./кг., куриного филе — 200-210 руб./кг., привел данные эксперт. «На цены может повлиять резкое изменение стоимости компонентов кормов, эпизоотическая ситуация и климатические изменения. Из-за жары увеличивается процент гибели птицы, поэтому может снизиться объем предложения. В некоторых регионах уже началась аномальная жара, которая на это повлияла», — объяснил Корнеев. При этом в случае с птицей и свининой нужно понимать, что предложение всегда равно спросу, потому что это товар с коротким сроком хранения — около 75% мяса продается в охлажденном виде, поэтому накапливать значительные остатки просто невозможно, добавил он.



Корнеев также отметил, что говядина сейчас дорожает на фоне дефицита, связанного с организационно-логистическими сложностями поставок из Белоруссии. «Учитывая относительную дороговизну этого мяса, в мясопереработке его дорогие части нередко замещают другими, более дешевыми видами. До фальсификата пока не доходит, но корректировка рецептур в сторону удешевления идет, — знает он. — Если этот тренд сохранится, люди начнут более активно покупать натуральное мясо вместо колбасы и продажи продукции мясопереработки снизятся».

