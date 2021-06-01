Россия стала мировым лидером по приросту производства индейки

Для более активного роста отрасли нужна господдержка развития племенной базы «Дамате»

В прошлом году Россия показала рекордный рост производства индейки — почти на 20%, или 54 тыс. т, поднявшись с пятого на четвертое место в мировом рейтинге крупнейших производителей этого вида мяса. Таким образом, наша страна опередила в наращивании производства Великобританию, где прирост был на уровне 4,8%, Венгрию (4,62%), Италию (3,99%) и Германию (1,13%). При этом остальные страны из топ-10 в производстве индюшатины вообще «ушли в минус», следует из обзора Agrifood Strategies, с которым ознакомился «Агроинвестор».



По прогнозу компании, в 2021 году российские индейководы смогут произвести 400 тыс. т продукции (плюс 20% или 70 тыс. т), и в таком случае наша страна сможет войти в тройку лидеров по выпуску этого вида мяса и даже вплотную приблизиться ко второму месту в мировом рейтинге. Agrifood Strategies потенциал роста отрасли объясняет ненасыщенностью рынка: в большинстве стран, где индюшатина является традиционной составляющей «мясной корзины», ее доля достигает 10%, что для России могло бы означать более 1 млн т, но даже ожидание рекордного производства в 2021 году в 400 тыс. т более чем в два раза ниже этого показателя.



Развитие сектора имеет значительный потенциал в фуд-сервисе (включая коммерческое и институциональное питание) и в реализации в розницу готовых мясоколбасных изделий — прежде всего ветчин и деликатесов. По подсчетам аналитиков Agrifood Strategies, потребление индейки на душу населения в России к концу 2021 года может достичь 2,7 кг, тогда как в европейских странах оно в среднем составляет 4-5 кг, в США — 7,8 кг, а в Израиле — более 10 кг.



Консолидация усилий отрасли позволит обеспечить ей дальнейший рост и способствовать выходу России в ближайшие два-три года на второе место по производству индейки в мире, опередив Польшу, Германию, Францию и других исторических лидеров мирового индейководства. Так, в мае этого года российские индейководы объединились в Национальную ассоциацию производителей индейки (НАПИ). Однако любое развитие отрасли будет возможно только при условии отсутствия вспышек гриппа птиц и сохранения темпов инвестиций в отрасль, говорится в исследовании.



Как рассказал «Агроинвестору» президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев, для наиболее активного роста отрасли также нужна господдержка развития племенной базы: Россия сильно зависит от импорта инкубационного яйца индейки и однодневных птенцов. «В рамках объявленной Минсельхозом программы господдержки племенного птицеводства уже были поданы соответствующие заявки: у нас есть как минимум три объекта, которые анонсировали создание и расширение племенной базы — «Донская индейка» (Воронежская область), совместное предприятие голландской Hendrix Genetics и «Агрико» (Ставропольский край) и «Дамате» (Тюменская область)», — уточнил он.



Альберт Давлеев, президент Agrifood Strategies Потребление индейки по России неравномерно. Это связано с возможностями производителей доставить охлажденный упакованный продукт в сети. И, конечно, чем ближе центры производства — Центральный, Южный, Северо-Кавказский федеральные округа — тем больше возможностей. В Уральском федеральном округе очень большой разброс по географии, а производителей там всего два; в Сибирском и Дальневосточном их вообще нет. Поэтому, безусловно, нужна возможность создания небольших производств при городских агломерациях от Урала до Дальнего Востока, так как сейчас продукция туда доходит либо в замороженном виде, либо в охлажденном, но в ограниченном объеме из-за долгого срока доставки.

В то время как в России производство индейки растет, в отрасли на международном уровне происходят очевидные структурные изменения. Анализ данных за 2016-2020 годы показал, что большинство традиционных стран-производителей индюшатины снижают объемы выпуска этой продукции. Во многом это объясняется насыщением внутреннего спроса, растущей конкуренцией со стороны бройлерного сектора, ограничениями экспорта на мусульманские рынки из-за ужесточения требований «халяль», определенным сокращением поголовья из-за периодических вспышек гриппа птиц и коронавирусными ограничениями, говорится в исследовании Agrifood Strategies. Так, из топ-10 стран-производителей индейки только четыре страны — Польша, Россия, Испания и Венгрия — показали прирост производства.



При этом родоначальники промышленного индейководства — США, Германия, Великобритания и Франция — отмечают постепенное снижение производства этого мяса из-за падения спроса и экспортных ограничений. Спрос на индюшатину в Европе сокращается из-за достижения достаточно высоких уровней потребления на душу населения, а также перехода значительной части покупателей на мясо бройлеров. В США, которые являются крупнейшим рынком мяса индейки мире — на них приходиться более половины всего объема — потребление индюшатины стагнирует из-за сезонности продаж, значительная часть которых приходится на период Дня Благодарения и Рождества. В этой связи местные производители пытаются найти выход в продвижении продаж продуктов глубокой переработки — ветчин, хот-догов, бургеров и готовых блюд.



По прогнозам Европейской ассоциации переработчиков и трейдеров мяса птицы, в этом году производство индейки продолжит сокращаться в большинстве стран Европы. Минсельхоз США также не ожидает подъема этого сектора, несмотря на медленное восстановление экономики и фуд-сервиса. Не радужные перспективы и в Бразилии: местная Ассоциация производителей белковой продукции говорит о значительном удорожании кормов и других составляющих себестоимости.



В противовес традиционным лидерам, страны-новички отрасли показали в последнюю пятилетку и даже в 2020 году положительные и рекордные результаты. Например, польское индейководство благодаря значительным инвестициям и низкой для ЕС себестоимостью производства выросло за пять лет на 127% — со 179 тыс. т до 408 тыс. т. По этой же причине Венгрия нарастила свое производство почти на 25%, рост отрасли в Испании за минувшие пять лет превысил 20%, однако в последние два года значительно замедлился, а в 2020 году и вовсе ушел в минус.

