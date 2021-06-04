Группа «Черкизово» вложит в развитие бизнеса более 80 млрд рублей

Группа намерена построить крупнейший в стране мясоперерабатывающий кластер «Черкизово»

Группа «Черкизово», крупнейший производитель мяса в стране, согласно рейтингу «Агроинвестора», в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявила о планах реализовать ряд новых проектов. Общие инвестиции составят более 80 млрд руб.



Больше всего средств планируется вложить в проекты в Тульской области — свыше 56 млрд руб. Из них 48 млрд руб. пойдет на строительство крупнейшего в стране мясоперерабатывающего кластера. Также в 2023—2025 годах будет возведен завод по убою, первичной и последующей переработке бройлеров стоимостью 8,4 млрд руб. Соответствующие соглашения подписали гендиректор «Черкизова» Сергей Михайлов, губернатор Тульской области Алексей Дюмин и заместитель председателя правления Газпромбанка Алексей Матвеев. «В ближайшие годы группа «Черкизово» намерена значительно увеличить объемы выпуска мясной продукции. Это будет происходить во многом за счет новых проектов в Тульской области, которая может стать одним из опорных регионов для бизнеса компании», — сказал Михайлов (цитата по пресс-релизу компании).



Также «Черкизово» намерена вложить 2,6 млрд руб. в производство мяса птицы в Алтайском крае и увеличить выпуск продукции в два раза, сообщила пресс-служба краевого правительства. Инвестор и правительство региона также подписали соглашение о сотрудничестве в ходе ПМЭФ. Также «Черкизово» рассматривает вариант выращивания в регионе агрокультур для производства кормов, так как сейчас закупать зерно приходится у других производителей, отметила пресс-служба краевого правительства. В 2018 году компания купила птицефабрику «Алтайский бройлер» у «Приосколья», сейчас предприятие является крупнейшим производителя мяса птицы в Алтайском крае и одним из лидеров в Сибири.



Кроме того, на ПМЭФ губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и Сергей Михайлов подписали соглашение о сотрудничестве. В планах компании — вложить в реализацию новых проектов в Липецкой области более 22 млрд руб. Как сообщает пресс-служба областной администрации, 7,5 млрд руб. пойдет на строительство шести птицеводческих комплексов по выращиванию бройлеров, еще 8 млрд руб. — на создание четырех свинокомплексов. Также планируется строительство комбикормового завода и второй очереди зернохранилища силосного типа. Инвестиции в эти проекты составят 3,5 млрд руб. и 2 млрд руб. соответственно.



Гендиректор Национального союза свиноводов (НСС) Юрий Ковалев рассказал «Агроинвестору», что заявленные проекты по свинине планировались давно, они полностью укладываются в те прогнозы, которые делал НСС. «Это одни из последних льготных инвестиционных кредитов, которые выдавались в конце 2018 года. Сейчас идет реализация этих проектов. Благодаря им будут расширены те мощности, которые уже есть у компании, — объяснил он. — Все возможные риски пресыщения рынка свинины на ближайшие годы уже обозначены, поэтому понятно, куда пойдут дополнительные объемы. Принципиальных рисков при реализации проектов на данный момент мы не видим».



Исполнительный директор «Ринкон менеджмент» Константин Корнеев сказал «Агроинвестору», что, учитывая то, что «Черкизово» - один из лидеров в мясной отрасли, с точки зрения работы с каналами продаж проблем не будет. Также компания является одним из крупнейших экспортеров мяса, поэтому навыки работы с экспортным каналом у нее тоже есть, как и умение выстраивать бизнес с точки зрения показателей производства, считает эксперт. Тем не менее, при реализации проектов компания может столкнуться с тремя видами рисков. «Каждый такой проект — это практически новый бизнес, должны появиться люди и четкая управляемость. Когда компания настолько крупная, есть риски искажения управленческих задач, рассогласованности действий между обособленными площадками. Это основной риск», — сказал Корнеев.



Второй риск, по мнению Корнеева, связан с ситуацией на внутреннем рынке. Речь идет, в первую очередь, о падении доходов населения. «Сейчас и по свинине, и по птице рынки насыщены, поэтому говорить о росте потребления, который позволил бы реализовать и потребить новые объемы продукции, нельзя. Скорее, можно сказать о том, что проекты ориентированы на замещение других, менее эффективных игроков», — считает эксперт. Третьим риском он назвал ветеринарный вопрос. Несмотря на все риски, в новых проектах всегда есть плюсы, уверен Корнеев. Во-первых, они проектируются по новым технологиям, во-вторых, они не несут в себе «оставшегося фона», как бывает при покупке готового предприятия у бывших собственников. «Есть такое правило, что в течение трех-четырех лет проекты очень эффективны и безопасны с точки зрения биобезопасности», — заключил Корнеев.

