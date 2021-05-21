Группа «Черкизово» отчиталась о росте чистой прибыли в 2,2 раза

Позитивная динамика выручки обусловлена повышением цен на продукцию холдинга «Черкизово»

Чистая прибыль группы «Черкизово», крупнейшего производителя мяса в стране, согласно рейтингу «Агроинвестора», в первом квартале 2021 года увеличилась в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 6,5 млрд руб. по МСФО, сообщила пресс-служба компании. Выручка в первом квартале выросла на 10,4% до 33,3 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA снизился на 8,6% в годовом сопоставлении, до 4,6 млрд руб., рентабельность по EBITDA сократилась на 280 базисных пунктов до 13,7%. В первом квартале капитальные вложения группы выросли на 81,5% до 3,4 млрд руб. Общий размер полученных от государства субсидий снизился на 76,2% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.



Позитивная динамика выручки обусловлена повышением цен на продукцию холдинга, особенно в крупнейшем сегменте — куриного мяса. При этом совокупный объем продаж мяса бройлера в первом квартале 2021 года снизился на 3,1% до 169,2 тыс. т. Средняя цена реализации выросла на 22% по сравнению с предыдущим годом и составила 126,0 руб./кг. «Росту выручки [в сегменте «Курица»] способствовало увеличение средней цены реализации за счет роста объемов продаж продукции марки «Куриное царство», а также восстановление продаж в сфере общественного питания, — говорится в сообщении «Черкизова». — Под влиянием указанных факторов выручка сегмента увеличилась на 18,1% и достигла 20,9 млрд руб.».



Объем продаж свинины сторонним покупателям за первый квартал 2021 года снизился на 33,4% и составил 31,9 тыс. т. Продажи живых свиней сократились до минимальных значений, продажи туш также уменьшились, а продажи отдельных частей туш увеличились на 15%, составив 8,1 тыс. т. Выручка сегмента от внешних клиентов сократилась на 11,2% до 5 млрд руб. Совокупная выручка сегмента выросла на 3,5% до 7,5 млрд руб.



Продажи продукции мясопереработки сторонним покупателям за первый квартал 2021 года увеличились на 3,6% и составили 26,3 тыс. т благодаря расширению сбыта колбас и ветчины под марками «Черкизово» и «Черкизово Premium». Выручка сегмента выросла на 8,8% и достигла 5,3 млрд руб.



В 2021 году «Черкизово» ожидает восстановления продаж в сегменте фудсервис до уровня, который был до начала пандемии. Покупка в 2020 году предприятия «Компас Фудс» в Тульской области, которое специализируется на выпуске продукции для McDonald’s, и запуск линии по производству говяжьих бургеров в Калининградской области позволили компании подготовиться к дальнейшему росту потребления продуктов питания вне дома, говорится в сообщении. Еще одним фокусом развития холдинга является увеличение доли продукции глубокой переработки. Для этого он приобрел два мясоперерабатывающих предприятия «Пит-продукт» в Ленинградской области. Сделка, закрытая в конце апреля, позволит «Черкизово» существенно упрочить позиции в продажах колбасных изделий на крупном рынке Северо-Западного федерального округа, рассчитывает группа. «Компания рассматривает M&A как инструмент дальнейшего развития во всех сегментах бизнеса наряду с органическим ростом. Группа также продолжает предпринимать шаги по укреплению своей вертикальной интеграции», — говорится в ее сообщении.

