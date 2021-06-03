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Компании

Экспансия на Запад. «Сибагро» расширил свиноводческий бизнес за счет покупки активов «Промагро»

Елена Максимова

| Агроинвестор |

«Промагро»
«Промагро»
Журнал «Агроинвестор»

Журнал «Агроинвестор»

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Крупнейший производитель свинины за Уралом приобрел активы белгородского агрохолдинга. Выход на рынок центральных регионов — логичный этап развития сибирской компании. В 2021 году «Сибагро» может войти в топ-3 по объемам производства свинины в России. Стоимость сделки оценивается в 8,5-9,5 млрд руб.


«Сибагро» более 20 лет производит свинину для Сибири и Дальнего Востока. Рост до федерального уровня и выход на рынок центральной части России — логичный этап развития предприятия, считает председатель правления холдинга Андрей Тютюшев. В периметр сделки «Сибагро» и «Промагро» вошли три свинокомплекса (64,5 тыс. т/год свинины в живом весе), мясоперерабатывающий завод (113 тыс. т/год), комбикормовое производство (200 тыс. т в год) и 42 тыс. га сельхозземель. 

Елена Максимова 

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