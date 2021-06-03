Экспансия на Запад. «Сибагро» расширил свиноводческий бизнес за счет покупки активов «Промагро»

«Промагро»

Журнал «Агроинвестор» Читать номер

Крупнейший производитель свинины за Уралом приобрел активы белгородского агрохолдинга. Выход на рынок центральных регионов — логичный этап развития сибирской компании. В 2021 году «Сибагро» может войти в топ-3 по объемам производства свинины в России. Стоимость сделки оценивается в 8,5-9,5 млрд руб.



«Сибагро» более 20 лет производит свинину для Сибири и Дальнего Востока. Рост до федерального уровня и выход на рынок центральной части России — логичный этап развития предприятия, считает председатель правления холдинга Андрей Тютюшев. В периметр сделки «Сибагро» и «Промагро» вошли три свинокомплекса (64,5 тыс. т/год свинины в живом весе), мясоперерабатывающий завод (113 тыс. т/год), комбикормовое производство (200 тыс. т в год) и 42 тыс. га сельхозземель.