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Конференция Russian Meat & Feed Industry — 2021

Компании

«Черкизово» увеличила продажи индейки на 8%

Производство мяса курицы снизилось на 3%

Екатерина Шокурова

| Агроинвестор |

Компания планирует нарастить производство индейки
«Черкизово»
Компания планирует нарастить производство индейки
«Черкизово»

В первом квартале 2021 года группа «Черкизово», крупнейший в России производитель мяса, увеличила производство и продажи индейки на предприятии «Тамбовская индейка» на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 10,7 тыс. т, сообщила пресс-служба компании. При этом продажи мяса курицы снизились на 3%, составив 169,2 тыс. т. Объем производства свинины в живом весе упал на 20% до 61,9 тыс. т., объем реализации продукции мясопереработки вырос на 4% до 26,3 тыс. т.

Средняя цена реализации курицы выросла на 22% по сравнению с первым кварталом 2020 года и превысила 126 руб./кг. Причинами этого компания называет рост продаж продукции с добавленной стоимостью, а также восстановление спроса в заведениях общественного питания после снятия ограничений, связанных с COVID-19. Средняя цена реализации индейки увеличилась на 10% до 190,94 руб./кг. По свинине группа отметила повышение цен: живок подорожал на 29% до 100,7 руб./кг, полутуши — на 24% до 150,7 руб./кг, отруба — на 7% до 222,3 руб./кг, категория «прочее» - на 42% до 66,6 руб./кг.

В прошлом году «Черкизово» увеличила как объемы производства, так и выручку, она составила около 128 млрд руб., рассказал в ходе конференции «Агроинвестора» Russian Meat & Feed Industry руководитель инновационного аналитического центра «Черкизово» Рустам Хафизов. «Это было непросто: был рост себестоимости, удорожание ветпрепаратов, одной из крупных проблем стало падение доходов населения и, соответственно, покупательской способности», — отметил он.

Компания делает ставки на свои «сильные» бренды: «Петелинка», «Черкизово», «Пава-Пава», «Куриное царство». Также важны высокомаржинальные товары, отметил Хафизов. Экспорт продукции «Черкизово» составляет около 8% от общего производства, в рамках увеличения присутствия на рынках компания серьезно рассматривает сегмент HoReCa.

«Пандемия показала, что этот сегмент резко упал, но предприятия быстрого питания продолжали работу. В прошлом году мы закрыли сделку по покупке в Тульской области компании «Компас Фудс», там производятся замороженные полуфабрикаты из мяса птицы. В планах компании инвестировать и увеличить производства на этом предприятии в два раза», — рассказал Хафизов. Он отметил, что в «Компас Фудс» будет вложено около 3 млрд руб. Компания считает, что усиление на рынках общепита — одна из важнейших задач.

Также «Черкизово» реализует проект строительства маслоэкстракционного завода в Липецкой области, что поможет закрыть потребность компании в подсолнечном масле. Сырье для завода будут поставлять собственные растениеводческие предприятия компании. Инвестиции в проект составят порядка 13 млрд руб., уточнил Хафизов в ходе конференции.  Кроме того, «Черкизово» делает упор на увеличение производства мяса индейки. В среднесрочной перспективе его планируется увеличить на 70%. В этом году в планах компании выпуск более 70 тыс. т индейки, добавил Хафизов.

Екатерина Шокурова 

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