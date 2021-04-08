Две птицефабрики в Ростовской области возобновят работу

На долю фабрик приходилось до 45% всего объема выпуска яиц в регионе Pixabay

«Таганрогская» и «Аксайская» птицефабрики в Ростовской области в ближайшее время возобновят работу. В конце марта на них уже началась посадка молодняка, сообщила пресс-служба регионального правительства. Обе фабрики ранее были закрыты. На «Таганрогской» осенью 2020 года произошла вспышка гриппа птиц, из-за которой пришлось уничтожить около 840 тыс. голов птицы. На «Аксайской» производство останавливалось в связи с изменением технологической схемы содержания и кросса птицы.



Предприятия специализируются на производстве яиц, на долю фабрик приходилось до 45% всего объема выпуска яиц в регионе. «Во втором полугодии будет получена первая продукция. По расчетам специалистов, на полную мощность обе птицефабрики выйдут в 2022 году. Восстановление объемов производства куриного яйца будет способствовать стабилизации отпускных цен в регионе», — приводит пресс-служба слова первого зама губернатора Ростовской области Виктора Гончарова. На «Таганрогской» птицефабрике в марте была произведена посадка почти 163 тыс. голов птицы, к концу года поголовье должно увеличиться до 874 тыс. В корпуса «Аксайской» птицефабрики завезено более 172 тыс. голов молодняка, позже планируется поставка еще 665 тыс. Как сообщала в феврале пресс-служба регионального правительства, первую продукцию — товарное куриное яйцо — планируется получить в августе этого года. На «Таганрогской» в этом году намерены произвести 215 млн яиц.



Птицефабрики Ростовской области нередко страдают от гриппа птиц. Так, работавший в регионе «Евродон», некогда лидер страны по производству индейки, после череды вспышек заболевания не смог восстановиться и обанкротился. Его активы позднее перешли к нынешнему крупнейшему производителю индейки — группе «Дамате». Однако в феврале на одной из ее площадок в Красносулинском районе также выявили вирус гриппа птиц и ввели карантин. На предприятии ликвидировали все поголовье — около 213 тыс. индеек.



Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев тогда отмечал, что сейчас в Ростовской области принимается решение о тотальной вакцинации всего поголовья птиц от гриппа. Ведущий специалист ВНИИЗЖ Виктор Ирза говорил «Агроинвестору», что в 2020 году из-за этого заболевания было уничтожено около 4 млн птиц. Активизация болезни в прошлом году связана с ее активным распространением через ЛПХ и мелкие фермы. «Они являются основным рассадником болезни. Первоисточник — это дикая птица, которая разносит вирус, другая причина — недостаточная санитарная культура и возможное сокрытие падежа», — рассказывал эксперт. Среди крупных предприятий, пострадавших от гриппа птиц в 2020-м году, он называл «Иртышскую птицефабрику» в Омской области, «Таганрогскую» — в Ростовской, «Буйскую» — в Костроме и агрофирму «Залесный» в Татарстане.



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